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كُتّاب وآراء
مسابقة لحفظ القرآن تجذب تنافس الأطفال بشفشاون
شهد مسجد دوار عاشت، غير البعيد عن مركز أمتار جماعة بني بوزرة في إقليم شفشاون، مسابقة محلية في حفظ وتجويد القرآن الكريم، من تنظيم جمعية النور وتحت إشراف مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشفشاون وبتنسيق مع المجلس العلمي المحلي للمدينة ذاتها.
محمد الميموني، عن اللجنة المنظمة، أوضح أن المبادرة تعد سنة حميدة تدأب الجمعية على تنظيمها بصفة دورية تخليدا لذكرى عيد المولد النبوي وعرفت إقبالا متميزا من طرف الأطفال المشاركين فيها على حفظ وتجويد كتاب الله وسط حضور لافت لفتيات المنطقة والدواوير المجاورة لها.
وقال المتحدث ذاته: "لقد وضعنا نصب أعيننا ومنذ بناء هذا المسجد الاهتمام بتشجيع أبنائنا وبناتنا على تعلم وحفظ كتاب الله، وها نحن نجني ثمار هذا العمل من خلال ارتفاع عدد المتابعين والمتابعات لحفظ القرآن الكريم".
وأكد الميموني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الفائزين في المسابقة المحلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم حصلوا على جوائز قيمة؛ من أجل مساعدتهم على تطوير وتحسين أدائهم وحفظهم، وتشجيعهم أكثر على حسن تلاوة كلام الله وتدبر معانيه".
وعرف الحفل القرآني تكريم أحد رجالات القرآن بالمنطقة الفقيه سيدي أحمد بن الصديق التجكاني؛ وهو الإمام الذي تخرج على يديه عدد كبير من طلبة القرآن بمنطقة تجكان المعروفة بشيوخها وعلمائها عبر التاريخ، يضيف المتحدث.