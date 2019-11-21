فريق طبي يرمم اعوجاج يد طفل بسبب "جبيرة‬"

هسبريس من وزان

يواصل المستشفى الإقليمي بوزان إجراء عمليات دقيقة في جراحة الأطفال، تعد سابقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ تمكن فريق طبي وتمريضي يعمل في المرفق الصحي سالف الذكر من إجراء تدخل جراحي لعلاج اعوجاج وتشوه على مستوى يد طفل صغير.

مصدر طبي قال لهسبريس إن "العملية استفاد منها طفل في ربيعه الحادي عشر، كان ضحية كسر بسيط على مستوى الطرف العلوي تمت معالجته بطريقة بدائية عند جبار القرية"، مستحضرا الضرر البالغ الذي خلفته "الجبيرة" باليد اليمنى للصغير؛ وهو ما أدى إلى فقدانها لوظيفتها، بفعل اعوجاجها وضعفها نظرا لعدم استخدامها لسنوات عديدة.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد همّ التدخل الجراحي تقويم الاعوجاج وزرع عظم على مستوى ساعد اليد، جرى استئصاله من عظم الورك، ضمانا لترميمها وتثبيت طرفي العظمostéo- synthèse ، مشددا على أن التدخل الجراحي يعد سابقة على صعيد المستشفيات الإقليمية بعدما كان المرضى يتنقلون إلى المراكز الاستشفائية الجامعية لإجراء هذا النوع من التدخلات.

وأكد المتحدث أن "هذه العملية، التي مرت في ظروف جيدة، تكللت بالنجاح"، لافتا إلى استقرار الوضعية الصحية للمريضة، منوها بمجهودات كافة الأطر الطبية والتمريضية التي شاركت في إنجاح التدخل الجراحي الدقيق، الذي أشرف عليه طاقم طبي جراحي وتمريضي متكون من الدكتورة شريفة العلوي الرشيدي اختصاصية في جراحة الأطفال والدكتور محمد عزوز طبيب اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل، بالإضافة إلى الممرضتين صابرين بوزيدي وجيهان الخندوقي، وطاقم التخدير والإنعاش الطبي والتمريضي المتكون من الدكتور كريم لخضر طبيب مختص في التخدير والإنعاش والممرضة المختصة في التخدير والإنعاش بثينة كمون، وفاطمة الحبيشي ممرضة رئيسة المركب الجراحي.

ودعا المصدر الطبي ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة التصدي لطريقة العلاج التقليدي للكسور، المعروف بالجبيرة. كما دعا إلى معاقبة كل المزاولين لهذا "الهراء"، وفق تعبيره.