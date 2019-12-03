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كُتّاب وآراء
"السيدة الحرة" تُدرّب على صياغة العرائض بشفشاون
نظّمت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص فرع شفشاون، طيلة يوم أمس الأحد، ندوة تكوينية حول "المشاركة المواطنة ودورها في تدبير الشأن العام.. صياغة وتقديم العرائض والملتمسات التشريعية - الآليات التشاركية للحوار والتشاور"، أطرها كل من إسماعيل أزواغ المتخصص في القانون الدستوري ومحمد الكميري المتخصص في القانون الإداري.
الندوة، التي تأتي تفعيلا لجانب التأطير والتكوين لفائدة فعاليات المجتمع المدني، تمحورت حول مداخلتين؛ الأولى تناولت محور "من الديمقراطية المباشرة إلى الديمقراطية التشاركية المسار والملابسات ودواعي التبلور"، والمداخلة الثانية تأطيرية استحضرت الإطار المفاهيمي والنظري للديمقراطية التشاركية، فضلا عن تنظيم ورشتين تناولتا تقنيات صياغة وإعداد وتقديم نماذج من العرائض الموجّهة إلى السلطات العمومية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس الجهة أو العمالة أو الإقليم.
وأكدت حميدة جامع، الكاتبة العامة لجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء التكويني الهدف منه يكمن في تقوية قدرات الفاعلات والفاعلين بمدينة شفشاون من مختلف الأعمار، خاصة الشابات والشباب منهم، في ما يتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، في أفق تتبع وتدبير الشأن المحلي والوطني.
وأضافت الفاعلة الجمعوية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الدورة تأتي والعالم يخلد الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، من خلال إشراك الرجال إلى جانب النساء في التحسيس والتوعية بظاهرة العنف ضد النساء؛ وهي فرصة لخوض هذا التمرين الديمقراطي في جانب تقديم العرائض، انسجاماً مع تفعيل دستور 2011 من جهة، ولإقرار مجموعة من الحقوق وانتزاع مجموعة من المطالب والمكاسب الأخرى من جهة ثانية.