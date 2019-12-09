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مئات المستفيدين من إزالة "الجلالة" بجهة مراكش

مئات المستفيدين من إزالة "الجلالة" بجهة مراكش
إبراهيم مغراوي
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 06:37

استفاد حوالي 1500 شخص بإقليمي شيشاوة والحوز بجهة مراكش آسفي من حملة طبية مجانية لإزالة المياه الزرقاء أو "الجلالة".

الحملة التي نظمت من طرف المؤسسة العالمية للبصر، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، وعمالتي شيشاوة والحوز، والمجلسين الإقليميين والجماعيين، وبشراكة مع مندوبية الصحة بالإقليمين، تميزت بتوظيف وحدة طبية لإجراء الكشوفات والتحاليل الطبية للمرضى.

ووفق مصادر هسبريس الطبية بالإقليمين، فهذه الحملة التي تستهدف مكافحة العمى، انطلقت منذ 13 نونبر بإقليم تارودانت، حيث انتقل الفريق الطبي السوداني بعد ذلك إلى إقليم الحوز ثم شيشاوة، بعدما أجرى العمليات نفسها بإقليم أزيلال.

وخلال هذه المبادرة الإنسانية، كان الفريق الطبي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية، وبناء على ذلك يتخذ القرار المناسب، فمن كان يعاني ضعف البصر يستفيد من النظارات، ومن كان مرضه في بدايته يستفيد من وصفة دوائية، أما الذين يحتاجون إلى التدخل الجراحي فيخضعون لعمليات جراحية بالمستشفيات الإقليمية.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الحملة قدمت للمستشفيات الإقليمية بالأقاليم المذكورة مساهمة كبيرة، لأنها ساعدت في تلبية حاجة جميع المرضى الذين كانت أسماؤهم في لائحة الانتظار.

يذكر أن هذه الحملة استفاد منها المرضى الذين ينتمون إلى المناطق التي تعاني الهشاشة بالجماعات القروية التابعة لإقليمي شيشاوة والحوز.

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