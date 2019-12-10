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الرئيسية | جهات | مخلوف يرأس الجماعات الترابية "التعاون" بالشاون

مخلوف يرأس الجماعات الترابية "التعاون" بالشاون

مخلوف يرأس الجماعات الترابية "التعاون" بالشاون
هسبريس من شفشاون
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 12:15

تم بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم شفشاون انتخاب المهندس مرزوق مخلوف، عن حزب الاستقلال، رئيساً جديداً لمجموعة الجماعات الترابية التعاون، خلفاً لحميد المودن.

الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم، محمد علمي ودان، كان مناسبة أبرز من خلالها أهمية مجموعة الجماعات الترابية وما تضطلع به من أدوار رئيسية ومهمة في مجالات التنمية وفكّ العزلة عن سكان الإقليم والمدينة، مؤكداً ضرورة تفعيل برامج هذه المؤسسة وفق عمل منهجي وتشاركي متكامل، ومضيفاً أن انتخاب مرزوق مخلوف على رأس المجموعة سيشكل لا محالة قيمة مضافة، نظراً لكفاءته كمهندس دولة متخصص في الهندسة المدنية؛ وبالتالي تعدّ هذه المهمة من صميم عمله.

من جانبه اعتبر المهندس مرزوق مخلوف أن الثقة التي حظي بها من لدن الجميع تعدّ تشريفاً وتكليفاً في الآن نفسه، قائلا: "اشتغالنا سيكون مع الجميع في أفق عمل مضبوط ومحدد يصبّ في سياق تحقيق ما تصبو إليه الجماعات على مستوى الإقليم، خاصة في ما يتعلق بانتظارات الساكنة وتطلعاتها".

يذكر أنه تم أيضاً انتخاب نواب الرئيس وباقي أعضاء مجموعة الجماعات الترابية كما يلي: النائب الأول لرئيس الجماعات: عبد السلام ألنتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، النائب الثاني: الحسن أكدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، النائبة الثالثة: خدوج الزينبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، النائبة الرابعة سعيدة البوحديدي عن حزب العدالة والتنمية، الكاتبة: راضية أشتيب عن حزب العدالة والتنمية، نائبتها: سهيلة حمودان عن حزب الأصالة والعاصرة.

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