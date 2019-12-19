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الرئيسية | جهات | غلاء أثمان نقل الجثامين يثقل كاهل عائلات الموتى في مدينة مراكش

غلاء أثمان نقل الجثامين يثقل كاهل عائلات الموتى في مدينة مراكش

غلاء أثمان نقل الجثامين يثقل كاهل عائلات الموتى في مدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:00

لا يمر يوم دون أن يدخل أهالي الموتى بمراكش مع السائقين المكلفين بنقل الجثامين في جدال وخصام حول الأثمان التي حددها القانون، لكن "لوبي مصامي الدماء"، على حد تعبير مسؤول من عمالة مراكش، يأبى إلا أن يستغل آلام أسر وعائلات المتوفين والموتى بمستشفيات مراكش أو القتلى ضحايا حوادث السير بطرقها.

وبعد ما تم تسهيل كل مراحل الحصول على الرخص والوثائق الإدارية المتعلقة بالدفن والتصريح بالوفاة واستخراج الجثث من أجل التشريح، وغيرها من الإجراءات التي تشرف عليها كل من النيابة العامة وعمالة الإقليم والمكتب الجماعي لحفظ الصحة الذي خصص لذلك شباكا وحيدا، تصطدم هذه العائلات بالتحايل والنصب من طرف شركات نقل الموتى.

نورة الطالبي، من مدينة زاكوة، التي اكتوت الثلاثاء الماضي بنار هذا اللوبي الذي يتاجر في جثامين الموتى، قالت لهسبريس وهي تغالب دموعها: "كان والدي يعاني من تصلب شريان بقلبه، ما دفعنا إلى نقله إلى مصلحة القلب والشرايين بمستشفى زاكورة، التي أحالته على المستشفى الإقليمي بورزازات الذي قام بنقله إلى المركز الجامعي محمد السادس بمراكش".

وواصلت: "أخبرتنا طبيبة بمستعجلات القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بأن الطبيب الذي سيعالج مثل هذه الإصابة غير موجود، واقترحت علينا نقله إلى مصحة خاصة، ونحن لا نملك إمكانيات هذا الاقتراح".

وأضافت الطالبي: "ظل أبي بقسم الإنعاش مهملا فيما آخرون يعانون من الإصابة نفسها يستفيدون من التدخل الطبي"، موردة: "صبرنا على كل ذلك، ولما توفي وانتهى أجله فوجئنا بمعاناة أخرى تتمثل في كون سائقي سيارات نقل الموتى يطالبون بما يفوق 4000 درهم".

"ولأن سيارات نقل الأموات تعتمد قانونا يسمح لكل مركبة بدورها في نقل الجثامين، فإن السائق الذي قصدناه قرر النصب علينا بمغالاته في الثمن، ورفض أن يسمح للسائق الذي يليه بأن يقوم بنقل جثة والدي إلى مدينة زاكورة"، بحسب تعبير هذه الفتاة المكلومة في والدها.

وفي السياق نفسه، أوضح عبد الكريم لبيض، فاعل جمعوي من إقليم زاكوة مقيم بمراكش، أن إقليمه "منسي ومهمش ومنكوب لأنه لا يتوفر على أبسط شروط العيش، وهذا من الأسباب التي جعلتنا نهجره، لكن معاناة سكان الجنوب الشرقي ما زالت تفرض نفسها عليها للترافع عنها".

وتابع قائلا: "لم يقدم المستشفى الجامعي أية عناية ولا مساعدة طبية للهالك، لكن الكارثة العظمى هي ما يمارسه لوبي سيارات نقل الأموات أمام المكتب الجماعي لحفظ الصحة من أساليب النصب على أهالي الموتى".

"طالبنا السائق الذي وصل دوره في نقل الموتى بتطبيق القانون والتعريفة التي صادقت عليها السلطات فرفض، وتحدانا بأداء 4500 درهم أو ترك جثة والد نورة الطالبي"، يقول لبيض الذي أشار إلى أن "إدارة المكتب الجماعي لحفظ الصحة ترفض استعمال سيارة الإسعاف لنقل جثامين الموتى، وتلزم ذوي الهالك بسيارة نقل الموتى".

‎ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش على خط هذه القضية، مسجلة أن "عددا من المواطنات والمواطنين يعيشون المعاناة نفسها يوميا، خاصة المنحدرين من مناطق بعيدة"، مستغربة "التكلفة الباهظة المفروضة قسرا على الأسر، وأسلوب التحكم والابتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها الذي قد يكون معيلها الوحيد".

واستهجن التنظيم الحقوقي في بلاغ له توصلت به هسبريس ما وصفه بـ"أسلوب الابتزاز والتوجيه والاحتكار، وفرض المبالغ الخيالية لنقل الأموات"، مستنكرا "رفع الدولة، وخاصة مؤسساتها الاجتماعية، ليدها عن هذه الخدمة، وعدم تقديم المساعدة أو التكفل بنقل جثامين المتوفين إلى بلداتهم ومدنهم الأصلية قصد الدفن".

وللوقوف على موقف السلطة الإقليمية والمجلس الجماعي، ربطت هسبريس الاتصال بكل من رئاسة المجلس الجماعي وعمالة مراكش، فأوضح أحمد الهرجاني، مدير ديوان عمدة مراكش، أن "الجماعة لم تجدد عقدتها مع قطاع سيارات نقل الأموات".

وقال مسؤول من عمالة مراكش طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد عاث هذا اللوبي فسادا في الأرض، ونحن بصدد تكوين لجنة لمتابعة هذا الملف ومراقبة مدى احترام أصحاب سيارات نقل الموتى للقانون من عدمه، ومحاسبة كل من أخل بالتعريفة القانونية".

يذكر أن محسنا من إقليم زاكورة تكفل بنقل جثمان الطالبي إلى متواه الأخير بمقبرة بعاصمة الجنوب الشرقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Simo الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:11
لك الله ايها الفقير في بلدك حيا او ميتا .البقاء للاقوى.الحكومة هي الاقوى ثم وثم فثم ...البحر او..او..
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34
2 - حتى الميت وحلو معاه!!! الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:12
سبحان الله، حتى الميت اصبح مشكلة وعالة في هاد البلاد. الله يلطف بنا واوصافي. ومابال الأحياء.
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27
3 - الفرزاوي الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:19
نفس الشيء تفعله الشركة المغربية لنقل الاموات في عائلات الموتى بالشمال من تطوان لوزان 4000 درهم ومانعين المحسنين من احداث شركات لنقل الموتى بالمجان بدعوى احتكار المهنة بعقد مع جماعة تطوان حسبي الله ونعم الوكيل فيهم توفي والدي وطلبو مني 3600 درهم وكان كل ما املك 20 درهم لن انسى تلك الحكرة ما حييت
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53
4 - Hassan Sima الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:20
في عدة قطاعات يؤدي المواطن مبالغ مالية لگن الخلل يگون في عدم تقديم وصل قانوني حتى يتسنى للشخص المتضرر برفع شگاية في الموضوع وهـذا نصب بالتأگيد
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5 - سارتر الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:24
هل هي بوادر الاستثمار في الاموات من بعدما تم الاستثمار فيهم وهم احياء ؟؟ للاسف الراسمالية كما كتب عنهم الماركسيون وحشية وتنزع عن كل الاشياء الانسانية قداستها .
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19
6 - أحمد الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:26
حتى الموتى لم تسلم من البيع وشراء نحن داخل الاقليم الجنوبية يتم النقل بالمجان من طرف المؤسسة العمومية.
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8
7 - barcelona الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:27
هذه دولة السايبة كل له قانونه الخاص اما تطبيق القانون فهو على ضعفاء البلد و فقرائها اما بالنسبة هذه الشركات فهي تمص دماء المغاربة في المغرب بأكمله للأسف حتى بما يسمى الشيفور رغم المبلغ الكثير الذي تأديه عائلة المتوفى الا انه أيضا يريد تضويرة او قهيوة و الا سترى منه اشياء غريبة أثناء الجنازة
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8 - عاصم الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:37
الجنوب الشرقي واكل الدق وساكت. لك الله
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6
9 - لعجب الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:40
ما أثار انتباهي في هذا النص هو جواب طبيبة المستعجلات كون الطبيب المختص في أمراض القلب غير موجود، الله يا ربي على بلاد و المشكل في المدينة التي يتباها بها المسؤولين امام العالم،
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10 - houssen الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:45
وا عباد الله بنادم مااات و باقين تابعين فيه خلص خلص حتى يوصلوه نالقبر واش هدو بشر ولا شي حاجة اخري عوض يواسيو عائلة الجنازة لي معنداش باش تعمل الجنازة هم كيزييدو يسرقو منك يلا لقاو ما يسرقو حسبنا الله ونعم الوكيل
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11 - المختار باع الحمار الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:47
أصبح الغلاء في مراكش لا يطاق. لا تستطيع شرب قهوة في وسط المدينة . يجب مراقبة الاسعار .واستعمال كاميرات ضبط الغش.
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4
12 - Allal الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:53
يستنتج من هذا المقال أن السلطات رفعت يدها حقا عن هذا القطاع وتركت المواطن يتخبط وحده، يصارع أمواج الفساد ٠ إذا كانت الأمور تسير بهذه الوتيرة فأين تذهب الضرائب التي تستخلصها الدولة من المواطنين؟ وآخرها الضريبة على الأجور الهزيلة للمتقاعدين٠ بلد الحق والقانون ٠ الحق في الأداء دون الإستفادة من أي شيء وقانون القوي على الضعيف٠ما عدا هذا فلا حق ولا قانون٠
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13 - خولة الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:55
لاول مرة أسمع ان هناك شركة لنقل الموتى ،،المفروض ان الشخص عندما ينتقل الى رحمة الله ان توفى في المستشفى فان سيارة الاسعاف هي التي تنقله الى بيت أهله دون مقابل ولو لمئات الكيلومترات ،ومن البيت الى مثواه الاخير اهل الميت يتدبرون أمره وغالبا ما يتم نقله في سيارة نفعية وبدون مقابل وعادة الجيران هم الذين يقومون بهذه المهمة ويتكفلون حتى باطعام الحاضرين ويوزعون المهام فيما بينهم واهل الفقيد لا يفعلون شيئا خلال اليوم الاول وحتى بالليل لانهم يكونون عادة في حالة ارتباك ، فحتى الطبيب الذي ينتقل الى منزل الميت لتحرير شهادة الوفاة في حالة وفاته بمنزله لاستخراج نسخة الدفن لا يأخذ أي مقابل ويقول لك نحن ،،لا نخلص على الموتى ،،
هذا يحدث في عموم ربوع الجزائر دون استثناء وللعلم فان أي طبيب اذا كانت وضعية المريض ميؤوس منها لا يأخذ أي مقابل ،،باستثناء العيادات الخاصة التي تمتص الدماء وتتاجر في الام البشر
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3
14 - المصطفى الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:58
كل عمالة تخصص سيارة أو سيارتين من سيارات الدولة لنقل الموتى بالمجان، عوض إيصال محظوظين إلى المدارس والمولات والحمامات وما إلى ذالك.......
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2
15 - مواطن مراكشي الخميس 19 دجنبر 2019 - 15:01
وهل يعلم الناس أن أحد كبار المسؤولين بولاية مراكش أسفي هو نفس من يحتكر نصف أسطول نقل الأموات بمراكش. كيف له ان يطبق القانون على نفسه وهو الرابح الأول والأخير من هذه الفوضى.
على السيد الوالي فتح تحقيق مع هذا المسؤول الذي يستغل منصبه لفرض سياراته على الفقراء مقابل أثمنة خيالية. والذي لا يتوانى في الظهور علنا أمام الناس وكأنه فوق القانون
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16 - مغربي الخميس 19 دجنبر 2019 - 15:11
في مدينة القنيطرة الخدمة مجانية من طرف مؤسسة ميلود الشعبي رحمه الله و اسكنه فسيح جناته.
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