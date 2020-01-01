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مبادرة لتجهيز مستشفى ومراكز صحية في شفشاون

مبادرة لتجهيز مستشفى ومراكز صحية في شفشاون
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 01 يناير 2020 - 10:10

في إطار الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة مريم للأعمال الخيرية بهولندا، ومجموعة الجماعات الترابية الساحل، لتجهيز مستشفى محمد الخامس بشفشاون، تسلمت الأخيرة، أمس الثلاثاء، الشحنة الأولى من الأدوات الطبية اللازمة.

وقال المعتصم أمغوز، رئيس مجموعة الجماعات الترابية الساحل، في تصريح أدلى به لهسبريس، إن "الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة مريم للأعمال الخيرية بهولندا، ومجموعة الجماعات التي أتشرف برئاستها، تسعى لتجهيز مستشفى محمد الخامس بشفشاون، وعدد من المراكز الصحية والمستوصفات التابعة للنفوذ الترابي للمجموعة بالآليات والأدوات الطبية".

وأضاف المتحدث ذاته، أنه "سيتم تزويد المستشفى الإقليمي لشفشاون، والمراكز الصحية والمستوصفات المستهدفة بعملية التجهيز، بجهاز التعقيم ومعالجة النفايات الطبية، وجهاز الفحص بالأمواج الصوتية (إيكوغرافي)، وجهاز تخطيط القلب"، وزاد قائلا : "إلى جانب مركب لجراحة الأسنان، وجهاز تحليل الدم، وكراسي متحركة، بالإضافة إلى التجهيزات التي تستخدم في الترويض الطبي، ومتر مكعب من الأدوات الطبية المستهلكة كالقفازات، والقطن، والخيط والإبر...".

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