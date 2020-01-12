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الجمارك تتصدى للبضائع الاستهلاكية المهربة بأسواق الدار البيضاء

الجمارك تتصدى للبضائع الاستهلاكية المهربة بأسواق الدار البيضاء
هسبريس - محمد لديب
الأحد 12 يناير 2020 - 18:00

اختفت تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية المهربة من مدينة سبتة المحتلة في أسواق درب غلف ودرب السلطان ودرب عمر بمدينة الدار البيضاء.

وربط تجار بدرب غلف هذا الاختفاء بتضييق الخناق على المهربين من طرف مصالح الجمارك بالمحاور الطرقية التي تربط العاصمة الاقتصادية للمملكة بمدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا.

وقال بعض تجار الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائية المهربة، بدرب غلف وسوق الشمال بدرب السلطان، إن الأجبان وكابسولات القهوة والمعجنات الصلصات الأجنبية، التي يقبل عليها المستهلكون المغاربة بشكل كبير، اختفت من الرفوف بعد توالي الحملات التي تستهدف العربات التي تؤمن عملية الشحن بين مناطق الشمال وباقي أسوق المدينة.

وأشار التجار، في تصريحاتهم لهسبريس، إلى أن رقم معاملاتهم تأثر بشكل لافت في الشهور الثلاثة الأخيرة، بسبب تضييق الخناق على قنوات التوريد.

وتجد هذه المنتجات طريقها نحو الأسواق الشعبية الشهيرة انطلاقا من إسبانيا عبر بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين، وخاصة المنتجات الغذائية، إلى جانب الصين عن طريق موريتانيا.

ويؤكد المهنيون أن مجموعة من المنتجات الغذائية سريعة التلف يتم عرضها بشكل اعتيادي في زنقة الشمال وقيسارية الحفاري بدرب السلطان، وبسوق درب غلف وأسواق أخرى، في غياب شروط السلامة الصحية، وهو ما يعني تعريض صحة آلاف المستهلكين للمخاطر.

وتكمن المخاطر الصحية، إضافة إلى المواد الاستهلاكية الغذائية، في الأحذية التي يتم استيرادها بشكل غير قانوني من الصين، خاصة عبر موريتانيا وحتى ميناء الدار البيضاء، والتي تنعدم فيها معايير السلامة الصحية، وقد تتسبب في أمراض جلدية خطيرة؛ لكن المواطنين يقبلون عليها بسبب انخفاض أسعارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - حسن النتيفي الأحد 12 يناير 2020 - 18:18
مبادرة جيدة من طرف الديوانة ولاكن الديمومة في المراقبة لا منسباتية او ضرفية لضروف ما انها صحة المواطن في خطر وذلك مند زمان لان الجشع استولى على قلوب بعض اللوبيات مختصة في التهريب و تدمير المواطن و الوطن درب غلف .قصارية الشمال و و و عدة أماكن
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13
2 - مـــــــواطِـن مَــــغْـ.ــربي الأحد 12 يناير 2020 - 18:20
يجب تجربم بيع المنتجات الغذائية المهربة وكذلك تطبيق قانون الجودة على الأخرى المستوردة.. لأن كثيرا منها تكون مزورة في تاريخ الإنتاج وبعضها يلج بطريقة عشوائية كمعلبات الطماطم والاسماك وكأن المغرب بلد صحراوي...
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17
3 - magreb الأحد 12 يناير 2020 - 18:22
اياك مهربة ماشي خاسرة، علاش ما توزعها على المحتاجين.....مجرد مسرحية ههه
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-9
4 - ANAS الأحد 12 يناير 2020 - 18:23
جاء الفرج بعد ان قاومت الافلاس لثلات سنوات، الكل يجب ان يعمل بشفافية و الدولة تاخد حقها ، ماشي شي بدير اباس و شي يموت
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9
5 - ABC الأحد 12 يناير 2020 - 18:26
الجمارك تتحمل كامل المسؤولية في وصول المواد المهربة إلى اﻷسواق الداخلية وبتالي فهي تتحمل ضعف المعاملات للشركات الوطنية وإضعافها في التنافسية وتطوير جودة منتجاتها ،لو تم فتح تحقيق من طرف المجلس اﻷعلى للحسابات حول ترواث الجمركيين لكانت الصدمة الكبيرة والسؤوال المطروح هو لماذا يتم التغاضي عن فتح تحقيق كيفية تجاوز السلع المهربة الجمركيين ، الشركات المغربية عندما تجد نفسها امام منتجات مهربة تنعدم فيها الشروط الصحية وبأثمنة رخيصة يتعرض العديد من العمال للبطالة والتشرد وارتفاع البطالة بسبب فساد العديد من الجمركيين ، عندما تضع الدولة الحد لعبث الجمركييم باﻹقتصاد الوطني سترتفع معاملات الشركات المغربية وسيتم تقليص اعداد كبيرة من العاطلين .
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7
6 - سمير الأحد 12 يناير 2020 - 18:30
جيد جدا
احسن شيء سمعته في حياتي كل البلدان المتقدمة صارمة في مثل هذه الاشياء
الان كل المغاربة سيعلمون كم كانت الدولة متسامحة
أصبح النصف شعب يلوم الدولة على عجزها من تقديم الخدمات الضرورية وهذا هو السبب اشياء تستورد وتستهلك في البلاد والبلاد تنتج
من اجل تقديم الخدمات الضرورية يجب قطع نفس كل من هو خائن وغشاش والذي لا يدفع الضرائب ومحاسبة رشاوى ومحاسبة لكل صغيرة وكبيرة
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5
7 - الحليم الحيران!!! الأحد 12 يناير 2020 - 18:37
تتحدثون عن صحة المواطن،وكأن المواطن المغربي من أولويات النظام الحاكم!!!لو كان الأمر كذلك فلماذا تتركونه يموت في المستشفيات دون تقديم أدنى الخدمات الصحية؟!وماذا عن السجائر والمخدرات الصلبة التي تغضون عنها الطرف وتنتشر كالنار في الهشيم يوما بعد يوم....
وهل الذين يمنعون التهريب فكروا في عشرات آلاف الأسر التي تعيش من هذه التجارة بشكل مباشر ومئات الآلاف إن لم نقل الملاين الذين يعيشون منها بشكل غير مباشر؟
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2
8 - خدمة الأحد 12 يناير 2020 - 18:42
الفرصة لتشييد معامل تنتج هاته المواد وتشغيل الشباب,اتمنى محاربة التهريب عن طريق موريتانيا وسن ضرائب مرتفعة على تجار درب غلف فالاثمان عالية هناك
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1
9 - حنيف الأحد 12 يناير 2020 - 18:59
تشديد العقوبات الحبسية و الزيادة في الغرامات على مهربي البضائع و على بائعي البضائع المهربة . الضرب بيد من حديد على الشبكة باكملها.
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