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كُتّاب وآراء
الفرنسيون والإنجليز يتصدرون ليالي المبيت بأكادير
سجلت مدينة أكادير، خلال دجنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 8.61 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، في ما يخص عدد ليالي المبيت المسجلة في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة.
وبلغ مجموع ليالي المبيت المسجلة في هذه الوجهة، خلال الشهر الأخير من سنة 2019، وفق تقرير للمجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة، ما مجموعه 365 ألفا و743 ليلة، مقابل 336 ألفا و740 ليلة في دجنبر 2018.
وحسب المصدر نفسه فإن ليالي المبيت التي قضاها السياح الوافدون على مدينة الانبعاث من فرنسا جاءت في المقدمة؛ وذلك بمجموع 90 ألفا و163 ليلة، إذ سجلت ارتفاعا بمعدل 40 .24 في المائة مقارنة مع دجنبر 2018 الذي بلغت فيه ليالي المبيت المحسوبة على هذه الفئة من السياح 72 ألفا و481 ليلة.
وفي الرتبة الثانية تأتي ليالي المبيت التي قضاها السياح الوافدون على أكادير من إنجلترا، والتي بلغت في المجموع 66 ألفا و652 ليلة، مسجلة بدورها تحسنا بمعدل 21.56 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة قبل الماضية، والتي بلغت فيها ليالي المبيت بالنسبة للإنجليز 54 ألفا و831 ليلة.
وجاءت في المرتبة الثالثة ليالي المبيت التي قضاها السياح الوافدون على مدينة الانبعاث من مختلف المدن المغربية، والتي بلغت 62 ألفا و929 ليلة، مسجلة ارتفاعا بمعدل 28.38 في المائة مقارنة مع دجنبر 2018، الذي بلغت فيه ليالي المبيت المحسوبة على فئة السياح المغاربة 49 ألفا و17 ليلة.