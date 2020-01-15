سلطات الدار البيضاء تبرر إغلاق المقاهي في الليل

هسبريس- عبد الإله شبل

في وقت كتمت معطيات متداولة حول قرار إغلاق المقاهي والمطاعم المتواجدة بالدار البيضاء في الساعة الحادية عشرة ليلا أنفاس مهنيي القطاع، كشفت مصادر هسبريس أن الأمر لا يتعلق بتعليمات صادرة عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وإنما تفعيل من لدن السلطات بعمالة آنفا لقرار ولائي سابق.

ونفت مصادر من داخل ولاية جهة الدار البيضاء سطات أن تكون الأخيرة أصدرت قرارا أو تعليمات لأصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق محلاتهم في الحادية عشرة ليلا.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، من داخل عمالة أنفا، التي شرعت في تطبيق القرار، خصوصا على مستوى المعاريف، أن الأمر يتعلق بالمحلات التي لا تتوفر على الرخص الاستثنائية في التوقيت؛ ذلك أنه "من غير المسموح بقاء محلات مفتوحة دون أداءٍ على ذلك لفائدة المصالح الجماعية المختصة".

وأوضحت المصادر نفسها أنه "على غرار الحملة التي شنت على المقاهي التي تحتل الملك العمومي على مستوى عمالة آنفا، تعد هذه عملية لتحرير الملك العمومي زمنيا"، موضحة أن "بعض المحلات تقوم باستغلال الزمن، ومنها ما تصدر الضجيج؛ وبالتالي يجب الأداء على هذه الخدمة لدى مصالح الجماعة".

ولفتت المصادر التي رفضت كشف هويتها إلى أن "بعض محلات بيع الخمور تغلق في التاسعة ليلا، ومنها التي تستمر حتى الرابعة صباحا، وهذا وفق شروط وترخيص"، مردفة: "لذلك على المقاهي تسوية وضعيتها مع المصالح الجماعية في حالة الرغبة في الاستمرار ليلا".

في المقابل، نفى عبد الكريم الهويشري، نائب عمالة الدار البيضاء المكلف بالاقتصاد، أن تكون مصالح الجماعة أصدرت قرارا مشابها وملزما للمقاهي والمحلات بالإغلاق ليلا، مؤكدا أنها لم تقم بهذه الخطوة.

من جهتهم، اعتبر أرباب المقاهي والمطاعم أن خطوة السلطات بعمالة آنفا "انفرادية وتنم عن الشطط في استعمال السلطة"، مستغربين تنبيه المحلات ومطالبتها بالإغلاق ليلا.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، أن "العاصمة الاقتصادية للمملكة لا يمكن أن تغلق محلاتها وهي التي تعرف توافد زوار من مختلف المدن المغربية"، لافتا إلى أن المهنيين سيعملون على مراسلة والي الجهة ومجلس الدار البيضاء للاستفسار عن الموضوع.

وتوصل بعض أصحاب المحلات قبل أيام، مع بداية السنة الجارية، بإنذارات من السلطات المحلية، تطالبهم باحترام مقتضيات القرار الولائي الصادر سنة 2015، وخاصة البند الأول الذي حدد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى حدود 11 ليلا.