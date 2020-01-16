24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2318:4620:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السكك الحديدية تكشف برنامج القطارات خلال العطلة‎ (5.00)

  2. فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تنتهك قوانين الخصوصية (5.00)

  3. المنتخب المغربي يسعى إلى بلوغ "مونديال كرة اليد" (5.00)

  4. نهضة الزمامرة يمطر شباك نهضة بركان بخماسية (5.00)

  5. الملك محمد السادس يزور ورش تأهيل "المدينة العتيقة للصويرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مجلس إقليم شفشاون يصادق على اتفاقيات شراكة

مجلس إقليم شفشاون يصادق على اتفاقيات شراكة

مجلس إقليم شفشاون يصادق على اتفاقيات شراكة
هسبريس من شفشاون
الخميس 16 يناير 2020 - 00:34

صادق المجلس الإقليمي لشفشاون خلال الدورة العادية لشهر يناير 2020 التي ترأسها عبد الرحيم بوعزة، رئيس المجلس الإقليمي، إلى جانب عامل الإقليم، محمد علمي ودان، على عدد من النّقط همّت الدراسة والتصويت على مشروع المقرر المتعلق باتفاقية شراكة بين مجلس إقليم شفشاون وسرية الدرك الملكي بمدينة شفشاون من أجل اقتناء وسائل النقل لفائدة سرية الدرك الملكي، بمساهمة من المجلس تقدر بمليونيْ درهم، والتصويت على مشروع المقرر المتعلق باتفاقية شراكة بين المجلس نفسه والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أجل بلورة وتنفيذ مخطط إقليمي لمحو الأمية.

وعرفت أشغال الدورة كذلك التصويت على مشروع اتفاقية بين المجلس الإقليمي والجماعة الترابية لباب تازة والمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الكهرباء)، من أجل كهربة ثلاثة تجمعات سكنية (البراري، عين تمالوشت والبغال) بمبلغ 70 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى التصويت على اتفاقية شراكة بين وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس إقليم شفشاون وجمعية مهرجان شفشاون للمنتدى الصوفي العالمي، في أفق تنظيم الملتقى الدولي الثاني للتصوّف السنّي بين 2 و5 أبريل القادم بمدينة شفشاون، بمساهمة من المجلس بمبلغ مليون (1) درهم.

يذكر أن دورة يناير عرفت التصويت على مقرر يهمّ تعيين ثلاثة ممثلين عن مجلس إقليم شفشاون بمجلس الحوض المائي، وممثلين اثنين بالحوض المائي لسبو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.