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كُتّاب وآراء
مجلس إقليم شفشاون يصادق على اتفاقيات شراكة
صادق المجلس الإقليمي لشفشاون خلال الدورة العادية لشهر يناير 2020 التي ترأسها عبد الرحيم بوعزة، رئيس المجلس الإقليمي، إلى جانب عامل الإقليم، محمد علمي ودان، على عدد من النّقط همّت الدراسة والتصويت على مشروع المقرر المتعلق باتفاقية شراكة بين مجلس إقليم شفشاون وسرية الدرك الملكي بمدينة شفشاون من أجل اقتناء وسائل النقل لفائدة سرية الدرك الملكي، بمساهمة من المجلس تقدر بمليونيْ درهم، والتصويت على مشروع المقرر المتعلق باتفاقية شراكة بين المجلس نفسه والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أجل بلورة وتنفيذ مخطط إقليمي لمحو الأمية.
وعرفت أشغال الدورة كذلك التصويت على مشروع اتفاقية بين المجلس الإقليمي والجماعة الترابية لباب تازة والمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الكهرباء)، من أجل كهربة ثلاثة تجمعات سكنية (البراري، عين تمالوشت والبغال) بمبلغ 70 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى التصويت على اتفاقية شراكة بين وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس إقليم شفشاون وجمعية مهرجان شفشاون للمنتدى الصوفي العالمي، في أفق تنظيم الملتقى الدولي الثاني للتصوّف السنّي بين 2 و5 أبريل القادم بمدينة شفشاون، بمساهمة من المجلس بمبلغ مليون (1) درهم.
يذكر أن دورة يناير عرفت التصويت على مقرر يهمّ تعيين ثلاثة ممثلين عن مجلس إقليم شفشاون بمجلس الحوض المائي، وممثلين اثنين بالحوض المائي لسبو.