جمهورية غينيا تفتح قنصلية عامة بالداخلة

هسبريس من الرباط

افتتحت جمهورية غينيا، اليوم الجمعة، قنصلية عامة لها بالداخلة.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغيني، مامادي توري.