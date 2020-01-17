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جمهورية غينيا تفتح قنصلية عامة بالداخلة

جمهورية غينيا تفتح قنصلية عامة بالداخلة
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 يناير 2020 - 15:06

افتتحت جمهورية غينيا، اليوم الجمعة، قنصلية عامة لها بالداخلة.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغيني، مامادي توري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الداديسي الجمعة 17 يناير 2020 - 15:26
وسننتظر تلك الدولة التي لا تنفك تكرر أنها لا تتدخل في شأن الدول الأخرى لتعلن أن افتتاح هذه القنصلية تهديد صريح وخرق للقوانين والأعراف الولية واستفزاز وووووووو
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36
2 - عبدالله الجمعة 17 يناير 2020 - 15:29
جميل جدا ونتمن المزيد من هاد القبيل
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31
3 - محمد لعيوني الجمعة 17 يناير 2020 - 15:37
هالمعقول. مزيد من القنصليات.هدا هو العمل الميداني الحقيقي المعترف به.اما حمل الخيام ونصبها فهي عادية عندنا في كل المغرب.لدينا رحل يتنقلون باستمرار من جهة الى اخرى.اما الدعم السياسي هو كل شيء.
اتمنى ان يضع المغرب تقله اكتر هناك .متلا مهرجان موازين يكون هدا العام بالعيون..برمجة بعص مباريات الممتخب من العيون وخاصة اقصائيات كاس العالم لما لها من دلالة.
تكتيف البرامج تلتلفزيونية من المناطق الماطق الجنوبية للمملكة وووو
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39
4 - وحدوي حتى النخاع الجمعة 17 يناير 2020 - 16:06
هكذا اصبحنا نجني ثمار نهاية سياسة الكرسي الفارغ... المغرب قادم لامحالة لاكتساح الماما افريقيا لسحب البساط من تحت اعداء الوحدة الترابية للمملكةالمغربية و الوحدة السياسية للقارة الافريقية... مايحز في القلب ان من دفع ثمن طيش الشيوعية الجزائر هو الشعب الجزائري الشقيق الذي سلبت منه ثروته لاستثمارها في شراء ذمم جوعا افريقيا هذا يذكرني بسياسة شيوعية الحرب التي فرضها لينين على الشعب السوفياتي فمات جوعا... المغرب سيبقئ شامخا قويا في المحافل الدولية يستثمر في صحرائه و الجزاير طبعا ستظل مذلولة لا تنمية حقيقية ولا سياسة راشدة تراعي احتياجات وتطلعات الشعب كل مايهمها عسكرة الجزاير و التيه في متاهات ايديولوجية الحرب الباردة وكاني بها لم تستوعب بعد ان الاتحاد السوفياتي وقع من جرف عال وانتهى في مزبلة التاريخ
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