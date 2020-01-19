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الرئيسية | جهات | حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش

حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش

حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 19 يناير 2020 - 22:26

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير التشغيل والإدماج المهني، والمندوب الجهوي للتشغيل بجهة مراكش آسفي، ووالي الجهة "بالتدخل لإنصاف عمال دون عقود الشغل وغياب الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية". كما طالبت بوضع حد لما نعتته بـ"أساليب الاستعباد والاستغلال البشع للعاملات والعمال"، وكذا "احترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم العادلة".

وسجل هذا التنظيم الحقوقي، في رسالة توصلت هسبريس بنصها، أن "عاملات وعمال القطاع الخاص يعيشون وضعية مأساوية، تتمثل في استغلالهم بشكل فظيع، سواء من طرف شركات المناولة، أو شركات التدبير المفوض لدى بعض القطاعات العمومية كجامعة القاضي عياض، وأكاديمية التربية الوطنية والتكوين، والمركز الاستشفائي الجامعي"، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال "يتم تشغيلهم بدون عقود العمل، ودون احترام للحد الأدنى للأجور، وغياب تام للحماية الاجتماعية، من صندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية، وساعات العمل لا تحترم، والأمر نفسه بالنسبة لدفتر التحملات بالنسبة للمقاولات المستفيدة من صفقات بعض الإدارات العمومية".

وأضافت الجمعية أن "عدم إعمال القانون، من طرف المشغل، ما كان ليتم لولا تواطؤ الجهات الساهرة على نفاذه، وتهميشها وإقصائها لحقوق العمال، وحرصها على خدمة المشغل والكسب غير المشروع". وطالبت المعنيين بالأمر "بحكم اختصاصهم القانوني والسياسي والتنفيذي بالتدخل العاجل للوقوف على هذه الاختلالات التي تشوب تشغيل هذه الفئة في عدة قطاعات وحلها وتقوية المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المنتهكين لقانون للشغل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عدمي و افتخر الأحد 19 يناير 2020 - 22:50
و كان المغرب لا يوجد فيه استعباد في الشغل جميع الانظمة الخاصة تعتمده الا من رحم ربي ضعو تقييم للعمال و سترون
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4
2 - حارس امن خاص الأحد 19 يناير 2020 - 23:00
حراس الأمن الخاص في جامعات سيدي محمد بن عبدالله بفاس يشتغلون 12 ساعة بدون تغطية صحية ولا الحد الأدنى الأجور حسبي الله ونعم الوكيل.
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3
3 - التهامي.......... الأحد 19 يناير 2020 - 23:06
هناك موظفين تابعين لادارة السجون بمراكش يقطنون بالحي الاداري التابع لبولمهارز بجليز وبعدما افرغ هذا السجن باعوه لسعوديين وطلبوا من الموظفين اخلاء المساكن دون مراعات الظروف لعائلات هؤلاء الموظفين خصوصا ان ابنائهم يتابعون دراستهم قريبة من الحي الاداري ولم يمهلوهم حتى نهاية السنة الدراسية;وحددوا لهم شهر مارس كحد اقصى وسيقطعون عنهم الماء والكهرباء .....قمة العبث والاستهتار .....وزارة العدل تفوز بالمليارات وموظفوا التامك تتشرد عائلاتهم...........نتحسر فعلا على ما يجري والله غالب على امره....
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3
4 - نشان الأحد 19 يناير 2020 - 23:11
بالفعل.يجب تدخل المسؤولين الساهرين على إعمال القانون. سؤال.؟.............
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-1
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