مستشفى مراكش يتعزز بفضاءات ثقافية وترفيهية

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم المركز الجامعي الاستشفائي محمد السادس بمدينة مراكش حفلا للاحتفاء بالثقافة في الوسط الصحي.

وتروم هذه المبادرة، التي نظمت بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ممثلة في جمعية "فنون بصرية"، وجمعية "سبيل"، وجمعية "Cœur et act"، وجمعية "الشيخ الجيلالي مثيرد"، أن تبقي حبل الوصال ممدودا بين الطفل المريض والكتاب في قاعة الانتظار وداخل المستشفى.

وأصبح بإمكان الأطفال المرضى المتمدرسين تلقي دروسهم التعليمية من خلال تطوع مجموعة من الأساتذة لتقديم الدروس التي لم تتمكن هذه الفئة من التلاميذ من حضورها.

وتميز الحفل بعدة أنشطة ترفيهية، وورشة للفنون التشكيلية تحت إشراف "إيزابيل واشموث" ، ممثلة للمنظمة العالمية للصحة، ومعرض للفنون التشكيلية من إبداعها لفائدة أطفال المستشفى.

كما عرف هذا اللقاء تنظيم ندوة بعنوان "الثقافة في الوسط الصحي الآفاق والتحديات"، وحفل موسيقي من إبداع جمعية الشيخ الجيلالي مثيرد.

وتأتي هذه الخطوة بعد الدور الطلائعي الذي لعبه مشروع انطلق سنة 2013، يروم أنسنة الخدمات الاستشفائية من خلال منح المريض فضاء ثقافيا وترفيهيا بامتياز، يجعله يعيش لحظات مفعمة بالأمل والمتعة وحب الحياة، حسب المنظمين.

وبالموازاة مع الأنشطة الثقافية، افتتح فضاء للترفيه بمصلحة الفحوصات لطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وآخر للتربية الصحية وفضاء للترفيه والتعليم بمصلحة طب الأطفال.

يذكر أن هذا الاحتفاء بالثقافة في الوسط الصحي يهدف إلى إبراز الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في النهوض بالقطاع الصحي، باعتبارها عاملا يساعد على بعث روح الأمل وبذور التكافل والتآزر.

وتجدر الإشارة إلى أن الحفل المذكور حضرته مجموعة من الوجوه الفنية والرياضية الوطنية والعالمية.