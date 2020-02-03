الدار البيضاء تخصص خمسة ملايير لترميم كنيسة "القلب المقدس"

هسبريس - محمد لديب

يسعى المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء إلى الحصول على موافقة مستشاري مجلس المدينة من أجل مباشرة عملية تأهيل النظم التقنية والمعلوماتية لمسجد الحسن الثاني، وتثمين كنيسة القلب المقدس.

وسيعرض رئيس مجلس المدينة على أنظار مستشاري المجلس، ابتداء من يوم الخميس المقبل، الملحق التعديلي للاتفاقية الخاصة بالبرنامج المندمج لإعادة التأهيل الاجتماعي للدار البيضاء، في شقه المتعلق بمحور تنمية قطاع الثقافة، والمرتبط ببرنامج إعادة تأهيل وتثمين الكنيسة العتيقة القلب المقدس وفيلا كارل فيك.

وينص هذا الملحق التعديلي، الذي سيعرض على أنظار أعضاء مجلس المدينة، على تخصيص مبلغ 35 مليون درهم برسم سنتي 2019 و2020 من أجل ترميم الكنيسة والفيلا الملحقة بها، إضافة إلى مبلغ 15 مليون درهم الذي تم تخصيصه لنفس الغرض برسم سنة 2016.

ويسعى مجلس المدينة إلى المحافظة على هذه الكنيسة، التي تعتبر من المآثر التي يعود تاريخ الشروع في بنائها إلى سنة 1930، وتم الانتهاء من أشغال تشييدها سنة 1962.

وتم تشييد كافة أبواب هذه الكنيسة ونوافذها الزجاجية وكراسيها وباقي أجزائها ورسوماتها من مواد نبيلة، إذ إن كل جزء له قيمة تاريخية وأثرية لا تقدر بثمن، حسب مسؤولين من مجلس مدينة الدار البيضاء.

وفي الاتجاه نفسه، الهادف إلى المحافظة على المعالم العمرانية لمدينة الدار البيضاء، قرر مجلس المدينة عرض اتفاقية شراكة بين المدينة ومؤسسة مسجد الحسن الثاني، متعلقة بدعم البرنامج الاستثماري للمؤسسة.

وستقدم مدينة الدار البيضاء مبلغ 650 مليون سنتيم لمؤسسة مسجد الحسن الثاني، من أجل تطوير النظام المعلوماتي لمركب المسجد ومنصة التدبير التقني المركزي، لتجويد مختلف المرافق والآليات المستخدمة.