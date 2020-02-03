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الرئيسية | جهات | الدار البيضاء تخصص خمسة ملايير لترميم كنيسة "القلب المقدس"

الدار البيضاء تخصص خمسة ملايير لترميم كنيسة "القلب المقدس"

الدار البيضاء تخصص خمسة ملايير لترميم كنيسة "القلب المقدس"
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:30

يسعى المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء إلى الحصول على موافقة مستشاري مجلس المدينة من أجل مباشرة عملية تأهيل النظم التقنية والمعلوماتية لمسجد الحسن الثاني، وتثمين كنيسة القلب المقدس.

وسيعرض رئيس مجلس المدينة على أنظار مستشاري المجلس، ابتداء من يوم الخميس المقبل، الملحق التعديلي للاتفاقية الخاصة بالبرنامج المندمج لإعادة التأهيل الاجتماعي للدار البيضاء، في شقه المتعلق بمحور تنمية قطاع الثقافة، والمرتبط ببرنامج إعادة تأهيل وتثمين الكنيسة العتيقة القلب المقدس وفيلا كارل فيك.

وينص هذا الملحق التعديلي، الذي سيعرض على أنظار أعضاء مجلس المدينة، على تخصيص مبلغ 35 مليون درهم برسم سنتي 2019 و2020 من أجل ترميم الكنيسة والفيلا الملحقة بها، إضافة إلى مبلغ 15 مليون درهم الذي تم تخصيصه لنفس الغرض برسم سنة 2016.

ويسعى مجلس المدينة إلى المحافظة على هذه الكنيسة، التي تعتبر من المآثر التي يعود تاريخ الشروع في بنائها إلى سنة 1930، وتم الانتهاء من أشغال تشييدها سنة 1962.

وتم تشييد كافة أبواب هذه الكنيسة ونوافذها الزجاجية وكراسيها وباقي أجزائها ورسوماتها من مواد نبيلة، إذ إن كل جزء له قيمة تاريخية وأثرية لا تقدر بثمن، حسب مسؤولين من مجلس مدينة الدار البيضاء.

وفي الاتجاه نفسه، الهادف إلى المحافظة على المعالم العمرانية لمدينة الدار البيضاء، قرر مجلس المدينة عرض اتفاقية شراكة بين المدينة ومؤسسة مسجد الحسن الثاني، متعلقة بدعم البرنامج الاستثماري للمؤسسة.

وستقدم مدينة الدار البيضاء مبلغ 650 مليون سنتيم لمؤسسة مسجد الحسن الثاني، من أجل تطوير النظام المعلوماتي لمركب المسجد ومنصة التدبير التقني المركزي، لتجويد مختلف المرافق والآليات المستخدمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عبد الحفيظ الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:40
ومن يرمم قلوب المغاربة؟؟؟ 5ملايير يعني 5ملايين دولار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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15
2 - Mouir الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:41
الناس كلات و شربات وشاطت الفلوس باش نرممو الكنيسة. الا تستحون. ستحاسبون امام الله يا مبذرين.
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14
3 - سكفاندري الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:44
انه القلب المقدس لروح القدس. مكاين غير تراميم و ترانيم. المغرب يثمن..........شمس العاشية. مطلوب صيني من ووهان حامل لكورونا ليعطس على مسؤولو الدار الكحلة و مسؤولو هاته الدولة.
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22
4 - simo danmark الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:46
نحن نحارب في الغرب بأبشع الوسائل لكي لا نتوفر على مسجد.وانتم تزينون الكنائس....لا تعينو المشرك في شركه،ما هي الكنيسة؟ هي مكان يصلى فيه على الرب والابن والروح القدس؟ ...ميزانية الترميم الفقراء في المغرب العميق أولى بها
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16
5 - مغترب الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:50
5 ملايير سنتيم من أجل كنيسة!!!!
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله المستعان
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7
6 - Ayoub الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:54
سلام الله عليكم (كنيسة تصرف عنها 5 ملايير و المساجد يجتمع في بنائها المحسنين )
بسم الله الرحمان الرحيم "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ" (42)
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11
7 - مغربي الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:55
80% من الميزانية في الجيب و الباقي للترميم اختلاس امام الاعين
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8 - مول سبور الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:57
لو صرفت على المستشفيات المهترئة والمدارس المدمرة لكان أنفع للناس
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7
9 - Rayyan الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:58
ياريت لو استعمل دلك المال في ترميم اطفال القرى النائية فهم لا يكسبون حتى الاحدية
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7
10 - mohssine الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:59
شاط الخير على زعير حتى ولى يتفرق بالبنادر...كلشي خدام...كلشي واكل...كلشي شارب...مخاص خير الحمد لله الفلوس موجودة اللهم تمشي لشي حاجة خرى...الله يعطينا وجوهكم.
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11 - بطريق الاثنين 03 فبراير 2020 - 21:59
حقا غريب!!! هذا المبلغ الأولى أن تبنو به مستشفيات ومدارس في المغرب العميق الذي يعاني في صمت أم ترميم الكنيسة شيء لا يخصنا اذا كنا حقا نحن دولة اسلامية.
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12 - الله يصوب الحال الاثنين 03 فبراير 2020 - 22:02
ها علاش كانقولو لبلاد غادا غي فالخسران ، منذ الاستقلال و ناس كطالب الدولة باش تستثمر فالإنسان قربنا من سبعين عام دالاستقلاا ومزال الدولة كاتخسر فلوس غي فالحجر و السلاح ،يا ولله لا زادت هاد لبلاد قدام ماحد مزال كاتحكم هاد العقليات المتحجرة ،كانقول هاد لكلام وفنفسي حُرقة لما كانشوف بلادات الناس مقومين بلادهم من كولشي وحنا أول أمة دارت جامعة في العالم و أول أمة كانت كتعطي إجازة فالطب قبل مايمارس الطبيب هاد المهنة وغيرها من المهن ،ليوم رجعنا نحشمو نقولو حنا من المغرب قدام الأوروبيون .
الله يوصب وصلح أحوالنا
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13 - عبدالهادي الاثنين 03 فبراير 2020 - 22:04
احوال دور العجزة ينذ لها الجبين. اليس الاولى ان تدهب هاته الاموال الى هاته الدور و ملاجئ اطفال الطرق؟؟؟
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14 - شاهد عيان الاثنين 03 فبراير 2020 - 22:08
نحن ساكنة اكادير نتمنى ان تنظر هذه العين التي تهتم بالاثار الى قصبة اكادير اوفلا. هذه القصبة التي لا تزال شامخة فوق كومة الاحجار والعتبات والممرات المتهااكة. اننا نستغرب كيف ان المسوولين تجاهلها كل هذه السنوات رغم انينها ونحيبها الذي لا يسمعه إلا سكان اكادير
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15 - يا حسرتاه الاثنين 03 فبراير 2020 - 22:08
حسبنا الله ونعم الوكيل واش دار البيضاء مفيهاش حتى المراحيض وهاد المسوولين باغين يرموا كنيسة. حنا جامع هادي ٤ سنوات وحنا كنجمعوا ليه ا باقي مكملناه. الله ياخد فيكم الحق
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