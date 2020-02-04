جماعة الدار البيضاء تُجهِز على "سينما موريتانيا"

هسبريس - عبد الاله شبل

لا يزال مسلسل الإجهاز على قاعات السينما بالدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية مستمرا، ويجهض الفن السابع بالمملكة، حيث باتت تعرف غالبية المدن الكبرى غيابا واضحا للقاعات وإغلاق العديد منها التي كانت تشكل في فترة سابقة ملاذا لعشاق هذا الفن.

مدينة الدار البيضاء، التي تعرف نزيفا في قاعات السينما، حيث باتت معدودة على رؤوس الأصابع، يعمل القائمون على التسيير فيها على "وأد" بعض القاعات التي كانت معروفة بدلا من العمل على إحيائها وترميمها وإعادة استقبالها للراغبين في مشاهدة الأفلام السينمائية وتهذيب الذوق العام.

وتتجه جماعة الدار البيضاء، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إلى تحويل سينما موريتانيا، الموجودة بدرب السلطان بقلب المدينة، إلى مركز متعدد الاختصاصات بدلا من تهيئتها وإعادتها إلى وهجها السابق باعتبارها واحدة من القاعات السينمائية المعروفة بالعاصمة الاقتصادية.

وينتظر أن تصادق الجماعة، خلال دورة فبراير، على مشروع اتفاقية بين مجلس الجماعة وبمجلس عمالة الدار البيضاء واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، من أجل تهيئة سينما موريتانيا وتحويلها إلى مركز متعدد الاختصاصات وتجهيزه.

وتهرّب عدد من المسؤولين بجماعة الدار البيضاء، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، من مسألة الإجهاز على السينما من خلال تحويل هذه القاعة الشهيرة والتي أغلقت منذ مدة طويلة إلى مركز متعدد الاختصاصات بدل إحيائها وإرجاعها إلى سابق عهدها، مكتفين بالتأكيد على أن هذا المركز ستكون فيه الاستفادة أكبر من خلال مرافق متعددة.

مقابل ذلك، فإن أعضاء من المعارضة بمجلس المدينة يعتبرون أن تحويل سينما موريتانيا إلى مركز متعدد الاختصاصات هو "إجهاز على هذا الفن، وعلى تاريخ عريق لقاعة السينما وما قدمته للأجيال السابقة من تثقيف وتعريف بهذا الفن".

ويرى بعض الأعضاء ضرورة الحفاظ على "سينما موريتانيا كقاعة لعرض الأفلام، بالرغم من أن المركز متعدد الاختصاصات سيحتوي على مسرح للقرب لفائدة شباب المقاطعة"، مشددين على أن "هذه القاعة تعد تاريخا وجبت المحافظة عليه".

وتقع سينما موريتانيا وسط درب السلطان بالمحاذاة من "قيسارية الحفاري"؛ غير أن تهميشها لسنوات من لدن المسؤولين وعدم الاكتراث بها حوّلها إلى ملاذ للمتشردين، ما عرضها في وقت سابق إلى نشوب حريق بها.

وحسب تقارير رسمية، فإن عدد القاعات السينمائية، التي تم افتتاحها خلال السنة الماضية، لم يتجاوز قاعتين؛ إحداهما بالرباط وتتوفر على 11 شاشة عرض، والثانية في طنجة وتتوفر على ثلاث شاشات عرض.

ويؤكد المركز السينمائي المغربي قيامه بخطوات عديدة لإنقاذ القاعات السينمائية المغربية المتبقية من مصير الانقراض؛ وعلى رأسها إدراجها ضمن قائمة المستفيدين من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني.