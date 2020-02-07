"انطلاقة" تفعّل دعم المقاولات الشبابية بشفشاون

هسبريس من شفشاون

نظّمت عمالة إقليم شفشاون لقاءً تواصلياً لفائدة الشباب حاملي أفكار المشاريع، الذي يأتي تجسيداً وتفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطابه حول البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات بمناسبة افتتاحه الدورة البرلمانية بغرفتيها بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم محمد علمي ودان، شكّل مناسبة لشرح وإبراز أهداف دعم وتمويل المقاولات الشبابية، خاصة أنّ البرنامج يقدّم مزايا عديدة بالنسبة إلى فئة الشباب حاملي المشاريع، كما يفتح آفاقاً واسعة وواعدة لهم لدعم روح المبادرة وتشجيعهم على إنشاء مقاولات متنوّعة بفضل ما يقدمه من شروط ميسّرة.

كما جرى خلال هذا اللقاء التركيز على برنامج "انطلاقة"، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم المقاولات الصغرى والصغرى جداً ومدى أهميتها المؤثرة في تشكيل النسيج الاقتصادي المحلي؛ على الرغم من الصعاب التي ما زالت تعاني منها تلك المقاولات وتعترضها.

ومن جانب آخر، استحضرت المداخلات محاور برنامج "انطلاقة"، قصد تجاوز الإكراهات المتجلية في مجال تمويلات المشاريع عن طريق اعتماد صندوق خاص.

يذكر أن عملية تمويل حاملي المشاريع ستكون عن طريق تسبيق يؤدى بعد خمس سنوات بدون فائدة . بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى توسيع ولوج المقاولين إلى مختلف الشبابيك البنكية وإلى الخدمات المالية بشكل عام بفضل شبكة أوسع من المناطق غير المستفيدة عبر الأدوات التكنولوجية، على غرار الخدمات البنكية عبر الهواتف الذكية، خصوصاً أن المغرب يدخل مرحلة جديدة تتعلق ببلورة تصور حول النموذج التنموي الجديد.