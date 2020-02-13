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الرئيسية | جهات | فوضى أولاد زيان تستنفر مجلس الدار البيضاء

فوضى أولاد زيان تستنفر مجلس الدار البيضاء

فوضى أولاد زيان تستنفر مجلس الدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الخميس 13 فبراير 2020 - 10:30

تستعد شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء المسافرين" لتسلم مقاليد تسيير المحطة الطرقية للمسافرين "أولاد زيان"، ابتداء من شهر مارس المقبل، بمبادرة من مجلس مدينة الدار البيضاء.

وقال مسؤول من مجلس المدينة إن الغاية من وراء تأسيس هذه الشركة وتسليمها الجوانب التسييرية لأكبر محطة طرقية في جهة الدار البيضاء سطات هو إيجاد حلول ناجعة وآنية للمشاكل الكبيرة التي تعيق تطوير خدمات نقل المسافرين بمحطة أولاد زيان.

وأفاد المصدر ذاته بأن المسؤولين بمجلس المدينة رصدوا زيادة كبيرة في عدد المسافرين الذين يستخدمون المحطة، للسفر نحو باقي المدن المغربية، خاصة خلال السنوات العشر الماضية.

ويقدر عدد المسافرين الذين يستخدمون المحطة الطرقية لأولاد زيان بأزيد من خمسة ملايين و500 ألف مسافر في السنة، الذين يتنقلون من خلال 700 حافلة للمسافرين؛ وهو ما اعتبره المسؤول بمجلس المدينة بـ"العدد الكبير الذي يستوجب تعاملا خاصا ونمط تسيير حديثا".

ويطمح مجلس المدينة إلى وقف الفوضى، التي تعيشها محطة المسافرين أولاد زيان، والتي تمس بصورة أكبر مدينة في المغرب، يقول مصدر هسبريس.

وكانت لجنة من مجلس مدينة الدار البيضاء قد وقفت، سنة 2017، على جملة من الاختلالات التدبيرية لهذا المرفق العمومي، ناهيك عن فوضى تعم المكان والتي يتسبب فيها "الكورتية" وحافلات النقل.

ورصدت اللجنة، التي ترأسها عمدة مدينة الدار البيضاء، وجود مجموعة من الحافلات التي لا تلج المحطة، والتي تقف في بوابتها، تعرقل عملية السير في الطريق المحاذية لها، ناهيك عن كونها تحرم المحطة من مداخيل مهمة، إلى جانب أن العديد منها يشتغل بدون ترخيص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Immigre الخميس 13 فبراير 2020 - 10:49
Ou est le directeur de l’agence ou le contrôleur du ministre du transport no
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