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الرئيسية | جهات | مجلس الدار البيضاء يبحث مراجعة عقد "ليديك"

مجلس الدار البيضاء يبحث مراجعة عقد "ليديك"

مجلس الدار البيضاء يبحث مراجعة عقد "ليديك"
هسبريس - عبد الاله شبل
الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:19

يسود نقاش وسط مجلس الدار البيضاء بخصوص العقد المبرم مع شركة "ليديك"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، حيث يطالب منتخبون بفسخ العقد المذكور؛ بينما يذهب آخرون إلى إدخال تحسينات لمراجعة اتفاقية التدبير المفرض.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أهم النقط المعنية بالمراجعة في عقد التدبير المفوض مع الشركة الفرنسية تتمثل في مدة العقد، حيث كان محددا مراجعته في خمس سنوات؛ بيد أن الاقتراح الحالي يذهب إلى "الانتقال من مراجعة مدتها خمس سنوات إلى مراجعة مدتها ثلاث سنوات، مع تقييم الاستثمارات وافتحاص سنوي للعقد".

وتنص المادة الـ32 مكرر من اتفاقية التدبير المفوض، على وجه الخصوص، على أنه "كل 5 سنوات، تلتقي السلطة المفوضة والمفوض له لتقييم شروط تنفيذ العقد بالنظر للتوازن المتفق عليه في آخر مراجعة للعقد ولالتزاماتهم التعاقديّة المتبادلة".

وتشير المصادر نفسها إلى أن اللجنة التي تشرف على تنظيم عملية مراجعة عقد التدبير المفوض تضع ضمن النقط المعنية بالمراجعة مسألة مرفق الإنارة العمومية والذي ترى ضرورة الإبقاء عليه في العقد مع شركة "ليديك"، مع إعطاء الصلاحية للسلطة المفوضة وبقرار من لجنة التتبع من أجل التصرف في الممتلكات التي لم تعد لازمة للتدبير المفوض، وذلك فقط لتمويل مشاريع استثمارية إضافية تفوق القدرة التمويلية التعاقديّة.

كما سيتم العمل، وفق المعطيات نفسها، على إنشاء ملحق جديد خاص بالطرق التطبيقية لتفادي الاختلافات في تفسير بنود العقد، وكذا تحديد وتوضيح البنود المتعلقة بنهايته، ناهيك على تحديد أولويات الوثائق التعاقديّة وفقا للقانون 54-05.

مقابل ذلك، فإن منتخبين بالمجلس الجماعي للدار البيضاء يطالبون بضرورة فسخ العقد مع الشركة، كما تم مع شركة النظافة "سيطا" وشركة النقل "مدينة بيس"، واحترام القوانين الجاري بها العمل، خصوصا أن مراجعة العقد لا تتم كما ينص عليها القانون كل خمس سنوات.

وكان مستشارون من الأغلبية والمعارضة عبروا، خلال إحدى الدورات السابقة، عن استغرابهم من المنطق الذي بات يتعامل به قادة حزب العدالة والتنمية بالعاصمة الاقتصادية، منذ توليهم تدبير شؤون الجماعة، والمتمثل في "عدم إثارة أي نقطة تتعلق بـ"ليديك"، في وقت حظيت فيه هذه الشركة من لدنهم بانتقادات واسعة في الولايات السابقة".

ويشتكي سكان العاصمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء؛ ناهيك عن عجز الشركة المفوض لها تدبير القطاع عن حل الإشكاليات التي تعرفها المدينة، والتي تتفاقم مع فصل الشتاء، إذ تغرق بعض الشوارع في مياه الأمطار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - zak الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:57
سئمنا من كلمة فرنسا فرنسا كفا من التبعية
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2 - سكفاندري الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:14
هل تنتظرون أن المكتب الوطني للكهرباء قادر على تدبير قطاع الكهرباء و الإنارة العمومية في الدار البيضاء ههه لا أظن اذهبوا لبعض وكالاته التجاربة و سترون و كأنها مقاطعات و هو دائما في حالة افلاس. نحن المغاربة ننتظرون من ياتي من الخارج ليسير شؤوننا المحلية لأننا عاجزين تماما عن جمع نفاياتنا فما ادراك بالكهرباء و الماء و التطهير و الإنارة و الفريق الوطني الخ الخ....
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3 - said الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:19
هذا المجلس دعيناه لله ماصاب يتعاقد امع هذه الشركة اللي حلبتنا حليب الله ياخد فيكم الحق. الفاتورة ديما طالعة بحال لعندنا لابيسين
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