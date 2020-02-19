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الرئيسية | جهات | "البوليساريو" تتجاهل تحذيرات المغرب باستيطان المنطقة العازلة

"البوليساريو" تتجاهل تحذيرات المغرب باستيطان المنطقة العازلة

"البوليساريو" تتجاهل تحذيرات المغرب باستيطان المنطقة العازلة
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:05

كل وعيد تقارير الأمم المتحدة لا يجدي نفعا في فيافي الصحراء بالنسبة لجبهة البوليساريو؛ فقد باشرت مجددا مسلسل إنشائها لمبان تضم مؤسسات مدنية بمنطقة "تيفاريتي"، تهم أساسا توفير فضاءات الاشتغال لما يسمى بـ"شبيبة البوليساريو"، وذلك بحضور قيادات عسكرية، معتبرة أن "الإجراء الجديد يأتي لبسط السيطرة عليها (تيفاريتي)، ومواصلة الإعمار".

ومازالت الجبهة ماضية في خيار اختراق المنطقة العازلة رغم الملاحظات التي أبداها الأمين العام الأممي بهذا الخصوص، كما تجاوزت الشكايات التي قدمها المغرب بشكل رسمي إلى مجلس الأمن سلطات الأمم المتحدة، والتي نبه فيها، في دجنبر الماضي، إلى خطورة إقامة البوليساريو لمؤتمرها في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي.

ومنطقة تيفاريتي كانت تابعة لتراب مدينة السمارة، قبل أن يتصادم بها الجيش المغربي مع عناصر جبهة البوليساريو سنة 1991 وتدمر بشكل كامل، ويلتحق بعض سكانها بالسمارة والبعض الآخر بمخيمات تندوف، وباتت بعدها منطقة منزوعة السلاح، لا تلج إليها سوى قوات الأمم المتحدة، قبل أن تستولي عليها الجبهة تحت مطية "تحرير الأراضي".

وبالنسبة للشرقي الخطري، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، فـ"تيفاريتي منطقة عازلة مرتبطة بخطوط عدم التماس".

وقال الشرقي إن الأمم المتحدة تعتمد أساسا على مفهوم "التحوط الاستراتيجي" في تدبير النزاع، أي "إيجاد موازنة بين مواجهة صلبة وناعمة تجنب الطرفين المواجهة المباشرة، وهو ما تم إلى حد الآن بفضل فرض الأمر الواقع على طرفي النزاع".

وأضاف في تصريح لهسبريس أن "ما تقوم به جبهة البوليساريو فيه إثارة لنعرات كثيرة، وتجاوز للوضعيات الموجودة"، مسجلا أن "هذه التحرشات انطلقت منذ سنة 2000 بعد تبني الجبهة لما يسمى بالأراضي المحررة، وإقامتها لتجمعات ومهرجانات عسكرية أثناء اشتداد الصراع أو مناقشة مجلس الأمن للملف".

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن "تحركات الجبهة تروم تحقيق بعض المكاسب الظرفية في ظل النكسات المتوالية"، وأشار إلى أن الأمم المتحدة مطالبة بالحد من تحركات البوليساريو في سعيها إلى ترسيخ قواعد جديدة تنبني أساسا على مفهوم "الدفاع النشط"، من خلال تبني إقامة المناورات والتجمعات في المناطق العازلة بشكل عادٍ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:18
اتركوهم يستوطنوا حتى يسهل اسئصالهم
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2 - Abdou الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:19
الجزائر لن تقف فهي ستدفع البوليساريو لبناء المنطقة العازلة على المغرب ان يتصرف بحزم مع عبدة نظام العسكر البليد.
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3 - مغربي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:21
اذن على المغرب ان يبسط سيطرته على ما وراء معبر الكركارات ويكمل تعبيذ الطريق كنوع من الاحتجاج على خروقات الجزائر ومرتزقتها
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4 - Aisa الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:27
نحن المغاربة نبقى كما داءما في الشكايات الى الامم المتحدة الصهيونية ،انظرو على سبيل المثال لتركيا التي دخلت عند الاكراد داخل سوريا لتمحوهم في الخارطة ولم تنتظر شيءا بالامم المتحدة
فما بالنا نحن اليس لدينا جيش ليدخل عند عقرهم لمحوهم في الخارطة ،ام نبقو داءما نبكو للامم المتحدة.
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5 - ابن سوس المغربي، الحل الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:28
نحن نقول أن مرنزقة تيندوف طغو في الأرض و يبحثون عن أسباب لبدء الحرب من جديد و تعتقد أن المغرب يخاف من الحرب، لا يمكن فرض سياسة الأمر الواقع على دولة مغريية من مرنزقة الصحارى الكبرى ، الصحراء أرض مغربية تاريخية ولا يمكن خلق كيان مصطنع مزور على حساب أرض مغربية، الحل هو الحسم العسكري و القضاء على عملاء الجنرالات الذين يريدون محاربة المغرب نيابة عن الحقد البومدياني، الحل العسكري و استعادة جميع الأراضي المغربية التاريخية إلى الحدود الدولية مع موريتانيا والعدو الشرقي
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6 - مواطن الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:28
لامجال لتضييع الوقت والفرص المتاحة. اتركوا الصحرويين المدنيين الوحدويين الدخول لهذه المناطق على غرار ما يفعله الانفصالييون ولنتفرج على ردة فعل الأمم المتحدة.
مسألة أن نكون أولانكون سواء بالسلم أو بالحرب.
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