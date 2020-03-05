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أطباء يحتجون بطنجة لغياب "معدات كورونا"

أطباء يحتجون بطنجة لغياب "معدات كورونا"
هسبريس من طنجة
الخميس 05 مارس 2020 - 16:50

نظّم عدد من الأطباء والممرضين العاملين بمستشفى الدوق دي طوفار بطنجة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، نظرا لما وصفوه بـ"غياب معدات الاشتغال والوقاية في مواجهة الحالات المشتبه إصابتها بفيروس "كورونا"".

وردد المحتجون شعارات على غرار "عيب عيب يا مسؤول.. ما تعطيناشي التكوين"، "يا وزير يا وزير.. الموظف بغا التغيير". كما طالب المحتجون، في كلماتٍ ألقيت خلال الوقفة، "بالتكوين والتحضير وتوفير التجهيزات، لمجابهة مثل هذه الحالات، حفاظا على صحتهم وصحة المواطن".

كما استنكر الأطباء والممرضون العاملون بمستشفى الدوق دي طوفار بمدينة البوغاز فتح الجناح المخصص لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في وجه الجميع، دون أخذ محاذير حقيقية في هذا الباب.

يذكر أن المرفق الصحي المذكور كان قد شهد، الثلاثاء الماضي، ارتباكا كبيرا، بعد أن وفدت عليه حالة يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، إذ وجد الطاقم التمريضي العامل بالمستشفى نفسه أمام وضع لم يكن على استعداد لمواجهته، حيث لم يخضع الممرضون لأي تدريب للتعامل مع الفيروس سالف الذكر.

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