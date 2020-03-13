توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما خلال النهار بالسهول الداخلية ووسط وجنوب البلاد.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية على السواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية.

كما ستهم سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية محلية مرتفعات الأطلس والنواحي المجاورة والسايس والريف والواجهة المتوسطية، ومن المحتمل أن تمتد نحو المنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

كما ستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي أو شمالية بالأقاليم الجنوبية، وشرقية بالجنوب-الشرقي، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 07 و12 درجة جنوب المنطقة الشرقية والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و18 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 08 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و23 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والريف والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسفوح الجنوبية-الشرقية والسهول الأطلسية، وما بين 23 و31 درجة بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و37 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.