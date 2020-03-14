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"كورونا" يعلق المعرض الجهوي للكتاب بالعيون

"كورونا" يعلق المعرض الجهوي للكتاب بالعيون
هسبريس من العيون
السبت 14 مارس 2020 - 05:10

علقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة-قطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء، جميع أنشطتها الثقافية، بما فيها فعاليات الدورة الحادية عشرة من المعرض الجهوي للكتاب والنشر، التي كانت مستمرة إلى غاية الـ 17 من الشهر الجاري تحت شعار: "الثقافة رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد الحسن الشرفي، المدير الجهوي للثقافة بالعيون الساقية الحمراء، أنه علقت مساء الجمعة أنشطة المهرجان الثقافي، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تنهجها المملكة لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد ابتداء من الاثنين المقبل.

وأضاف الشرفي أن قرار الإلغاء يتماشى مع قرار السلطات المغربية لمواجهة الخطر الذي يهدد حياة المغاربة، من خلال منع جميع التظاهرات الكثيفة والمختلطة.

ويأتي هذا القرار استجابة للإجراءات الضرورية المتخذة لمنع جميع التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية، التي يشارك فيها أكثر من 1000 شخص من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة.

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