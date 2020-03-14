24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قتلى بالآلاف .. عندما انتشر "التيفوئيد" في المغرب قبل 142 سنة
- نقيب الفنانين يدعو إلى حماية الحياة الثقافية في "زمن كورونا"
- مجاز في الكيمياء ينهي حياته شنقا ببومالن دادس
- المغرب يتصدر مزودي إسبانيا بالمواد الفلاحية
- أكاديمية البيضاء توزع نظارات على ضعاف البصر
المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (5.00)
العمراني يستحضر دعم المغرب لـ "مانديلا" عبر قناة جنوب إفريقية (5.00)
- المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر - (199)
- المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد - (179)
- الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب - (112)
- وزارة الصحة تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا" - (102)
- المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" يعلق المعرض الجهوي للكتاب بالعيون
علقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة-قطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء، جميع أنشطتها الثقافية، بما فيها فعاليات الدورة الحادية عشرة من المعرض الجهوي للكتاب والنشر، التي كانت مستمرة إلى غاية الـ 17 من الشهر الجاري تحت شعار: "الثقافة رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد".
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد الحسن الشرفي، المدير الجهوي للثقافة بالعيون الساقية الحمراء، أنه علقت مساء الجمعة أنشطة المهرجان الثقافي، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تنهجها المملكة لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد ابتداء من الاثنين المقبل.
وأضاف الشرفي أن قرار الإلغاء يتماشى مع قرار السلطات المغربية لمواجهة الخطر الذي يهدد حياة المغاربة، من خلال منع جميع التظاهرات الكثيفة والمختلطة.
ويأتي هذا القرار استجابة للإجراءات الضرورية المتخذة لمنع جميع التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية، التي يشارك فيها أكثر من 1000 شخص من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة.