جامعة القاضي عياض تطلق منصات للدراسة عن بعد

هسبريس من الرباط

أعلنت رئاسة جامعة القاضي عياض عن إحداث منصات إلكترونية لتتبع الدراسة عن بعد، وذلك إثر قرار الوزارة الوصية توقيف الدراسة حضوريا ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى إشعار جديد.

وذكر بلاغ لرئاسة الجامعة أنه يمكن للطلبة، ابتداء من الغد، الولوج إلى هذه المنصات عبر المنصة الرئيسية المسماة "UCA Campus Numérique" على الموقع الإلكتروني للجامعة، وكذا المواقع الإلكترونية بكل من مراكش وآسفي والصويرة وقلعة السراغنة.

وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة ستبقى رهن إشارة طلبتها عبر قنوات الاتصال والتواصل المذكورة، وأخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، من أجل تيسير انخراطهم في عملية التعلم عن بعد.

وحسب البلاغ فقد أكد مولاي الحسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض، أن "التوقف عن متابعة الدراسة هو توقف حضوري فقط، لأن العملية البيداغوجية ستتواصل عبر استمرار الطلبة في متابعة التحصيل عن بعد".

ودعا أحبيض كافة الأطر الإدارية والتربوية إلى "المساهمة في إنجاح عملية متابعة الدراسة عن بعد، من خلال توحيد وتفعيل مجموعة من المنصات التي تعمل الجامعة حاليا بمساهمة كل فعالياتها من أطر إدارية وتربوية على تنزيلها".

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت توقيف الدراسة بجميع الأسلاك التعليمية انطلاقا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة، وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي "فيروس كورونا".