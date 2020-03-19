توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة، مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، إضافة الى السهول الشمالية والوسطى. وستكون السماء غائمة في معظم أوفي كل الأوقات بالواجهة المتوسطية، والريف مع نزول أمطار، فضلا عن تساقط ثلوج محلية فوق جبال الأطلس الكبير التي يفوق علوها 2000 متر. وسيكون الطقس غائما جزئيا الى قليل السحب على العموم بباقي جهات المملكة.

وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية. أما الرياح فستهب قوية نوعا ما الى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والأطلس، ومن الجنوب أو الشرق، بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب معتدلة الى قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية ومن الشمال وأحيانا من الغرب بالجنوب، وستهب معتدلة شمالية أو غربية بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين واحد و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 11 و17 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسايس، والسهول الشمالية، والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية وفوق السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وما بين 14 و19 درجة بالساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وجوار السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس داخل منطقة الغرب، والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والسواحل الجنوبية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.