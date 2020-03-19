24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التجاري وفا بنك يتخذ إجراءات لتفادي "كوفيد19"
- أطباء "الأحرار" يطلقون موقع إرشاد حول "كورونا"
- "كورونا" يشل حركة السيارات والراجلين بالبيضاء
- عبد الحميد أبو النعيم
- هذه اقتراحات "مقاولات المغرب" لمواجهة "كورونا"
"وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)
التضامن يتكاثف في "معركة كورونا" وصندوق الجائحة يفتح للعموم (5.00)
صندوق مواجهة "كورونا" يضخ 100 مليار في حساب وزارة الصحة (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (457)
- وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (201)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (198)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (195)
- الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة - (147)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة، مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، إضافة الى السهول الشمالية والوسطى. وستكون السماء غائمة في معظم أوفي كل الأوقات بالواجهة المتوسطية، والريف مع نزول أمطار، فضلا عن تساقط ثلوج محلية فوق جبال الأطلس الكبير التي يفوق علوها 2000 متر. وسيكون الطقس غائما جزئيا الى قليل السحب على العموم بباقي جهات المملكة.
وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية. أما الرياح فستهب قوية نوعا ما الى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والأطلس، ومن الجنوب أو الشرق، بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب معتدلة الى قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية ومن الشمال وأحيانا من الغرب بالجنوب، وستهب معتدلة شمالية أو غربية بباقي الجهات الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين واحد و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 11 و17 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسايس، والسهول الشمالية، والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية وفوق السواحل.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وما بين 14 و19 درجة بالساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وجوار السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس داخل منطقة الغرب، والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والسواحل الجنوبية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وسيكون البحر قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.