مسؤولو وزارة التربية يدعمون "صندوق كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلن مسؤولو وأطر الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومديرو المؤسسات العمومية ومديرو مراكز التكوين المهني مساهمتهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا".

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قالت في بلاغ، توصلت به هسبريس، إن المفتشين العامين ومديري الإدارة المركزية بالوزارة ومديري المؤسسات العمومية التابعة لها ومديري مركز التوجيه والتخطيط المدرسي ومركز تكوين مفتشي التعليم والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قرروا المساهمة بنصف راتب شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا".

كما قرر الكتّاب العامون والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ورؤساء الجامعات ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المساهمة براتب شهر واحد.

وتأتي هذه المبادرة، يورد البلاغ، تماشيا مع المبادرات التي قامت بها مجموعة من الفعاليات لدعم المجهودات التي تقوم بها المملكة للحد من آثار وتبعات جائحة "كورونا" (كوفيد-19)، ووعيا منها بقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل.

وعبر مسؤولو الإدارة المركزية للوزارة ومديرو المؤسسات العمومية ومديرو مراكز التكوين التابعة لها عن انخراطهم الصادق والتلقائي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، وتجندهم وراءه لتجاوز آثار وتداعيات هذه الجائحة.