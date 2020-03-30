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الرئيسية | جهات | "قفّة الخير" تشمل ألفي أسرة بدائرة الجبهة بالشاون

"قفّة الخير" تشمل ألفي أسرة بدائرة الجبهة بالشاون

"قفّة الخير" تشمل ألفي أسرة بدائرة الجبهة بالشاون
هسبريس من شفشاون
الاثنين 30 مارس 2020 - 11:26

في مبادرة تبرز أهمية التكافل والتآزر في الظروف التي تعيشها بلادنا وبمساهمة العديد من المحسنين، وزعت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التابعة لدائرة الجبهة بإقليم شفشاون وبتنسيق مع السلطة المحلية، قففا على الأسر المتضررة.

المبادرة التي استهدفت بداية 200 أسرة متضررة من جائحة "كورونا" بجماعة أمتار والمسومة بـ"قفّة الخير"، ستشمل خلال الأيام القريبة المقبلة بعض الجماعات الأخرى التابعة لدائرة الجبهة، كبني سميح ووزكان وبني رزين وغيرها، إذ قد يصل العدد الإجمالي لعمليّة التّوزيع إلى 2000 قفّة.

هذه الخطوة الإنسانية التي استهدفت الأسر المتضررة جراء انغلاق منافذ الشغل في وجه السكان الذين التزموا منازلهم، ستشمل، أيضا، الأسر المتضررة من الفيضانات التي شهدتها دائرة الجبهة خلال الأسبوع المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - لا للتجمهر..لا..لا الاثنين 30 مارس 2020 - 11:48
بادرة طيبة. لكن حذاري اخوتي. من التجمهر. والمصافحة. ..اكرمكم الله.... جزاكم الله... نحترم. نتأدب. نتكلم. عن بعد.... مسافة......
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2 - بصيرو الاثنين 30 مارس 2020 - 11:57
المقدم راه تيعرف المحتاجين ويهز معاه الورقة والستيلو يمشي يحسبهم ومن تما توزع عليهم الدول واحد المبلغ ديال الفلوس حتى تفوت هاد الازمة,المقدم يدي معه 12 شاهد يكونو من الدوار ساهلة وماهلة اما القفة ديال مائة درهم غير كافية
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0
3 - زين الدين خريبكة الاثنين 30 مارس 2020 - 12:03
سلام عليكم انا لست ضد المساعدة الاجتماعية حشى لله إنما يحز في نفسي ان هذه المساعدة لها شروط صحية تشمل كل هؤلاء المتطوعين من شحن إلى تسليم هل حقا التزموا بشروط التعقيم اخاف ان يكونوا من حاملي الفيروس عوض ان تكون قفة الخير تكون قفة الوباء اخوكم في الله يبكي لله لكي يزيل عنا هذه الجاءحة وان نعمل بما قيل لنا المكوث في بيوتنا وهي فرصة كي نراجع عيوبنا وسلوكنا ونتعاايش مع هذه الظروف العشيرة الزاما وليس اختيارا
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0
4 - آسيا الاثنين 30 مارس 2020 - 12:08
أنا أظن ان المغاربة من شيامهم التضامن مع بعضهم البعض واطلب من العلي العظيم ان يبعد الله هذه الجائحة هو حسبي ونعمة الوكيل
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