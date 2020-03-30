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كُتّاب وآراء
"قفّة الخير" تشمل ألفي أسرة بدائرة الجبهة بالشاون
في مبادرة تبرز أهمية التكافل والتآزر في الظروف التي تعيشها بلادنا وبمساهمة العديد من المحسنين، وزعت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التابعة لدائرة الجبهة بإقليم شفشاون وبتنسيق مع السلطة المحلية، قففا على الأسر المتضررة.
المبادرة التي استهدفت بداية 200 أسرة متضررة من جائحة "كورونا" بجماعة أمتار والمسومة بـ"قفّة الخير"، ستشمل خلال الأيام القريبة المقبلة بعض الجماعات الأخرى التابعة لدائرة الجبهة، كبني سميح ووزكان وبني رزين وغيرها، إذ قد يصل العدد الإجمالي لعمليّة التّوزيع إلى 2000 قفّة.
هذه الخطوة الإنسانية التي استهدفت الأسر المتضررة جراء انغلاق منافذ الشغل في وجه السكان الذين التزموا منازلهم، ستشمل، أيضا، الأسر المتضررة من الفيضانات التي شهدتها دائرة الجبهة خلال الأسبوع المنصرم.