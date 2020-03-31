فريق عمل يتجنّد لتوفير دروس مصورة في خريبكة

هسبريس من خريبكة

تفعيلا لمضامين البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أشار إلى تأجيل العطلة الربيعية، ودعا إلى مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، ولاسيما ببث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية وتوفير المضامين الرقمية، تواصل مدرسة 1337 الرقمية ومبادرة Act4community تسخير إمكانياتهما لفائدة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

وتجنّد فريق تصوير محترف، مكلف من طرف جمعية Act4community التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، مستعينا بأستوديو للتصوير ومعدات لوجستيكية بمقر مركز التعليم التعاوني للإعلاميات والبرمجة 1337 بخريبكة، (تجنّد) لتصوير مجموعة من الفيديوهات لدروس يقدّمها أساتذة في مختلف الأسلاك والشعب الدراسية.

وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة على ضرورة التنويه بجميع المبادرات التطوعية، "وعلى رأسها الانخراط التطوعي الجدي لكل المؤطرين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية والأطر التربوية الذين أبانوا عن روح وطنية عالية، خدمة لبلدهم وحفاظا على مصلحة التلميذ وحقه في التعلم ولو عن بعد".

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت التعليم والتكوين عن بعد في إطار "التدابير الاحترازية التي اتخذتها البلاد من أجل الحد من وباء كورونا كوفيد 19، وفي ظل إقرار الحجر الصحي نظرا للوضعية الاستثنائية والتطورات الأخيرة التي عرفتها البلاد، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وتفاديا للأثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسية والعلمي".