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فريق عمل يتجنّد لتوفير دروس مصورة في خريبكة

فريق عمل يتجنّد لتوفير دروس مصورة في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:55

تفعيلا لمضامين البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أشار إلى تأجيل العطلة الربيعية، ودعا إلى مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، ولاسيما ببث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية وتوفير المضامين الرقمية، تواصل مدرسة 1337 الرقمية ومبادرة Act4community تسخير إمكانياتهما لفائدة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

وتجنّد فريق تصوير محترف، مكلف من طرف جمعية Act4community التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، مستعينا بأستوديو للتصوير ومعدات لوجستيكية بمقر مركز التعليم التعاوني للإعلاميات والبرمجة 1337 بخريبكة، (تجنّد) لتصوير مجموعة من الفيديوهات لدروس يقدّمها أساتذة في مختلف الأسلاك والشعب الدراسية.

وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة على ضرورة التنويه بجميع المبادرات التطوعية، "وعلى رأسها الانخراط التطوعي الجدي لكل المؤطرين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية والأطر التربوية الذين أبانوا عن روح وطنية عالية، خدمة لبلدهم وحفاظا على مصلحة التلميذ وحقه في التعلم ولو عن بعد".

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت التعليم والتكوين عن بعد في إطار "التدابير الاحترازية التي اتخذتها البلاد من أجل الحد من وباء كورونا كوفيد 19، وفي ظل إقرار الحجر الصحي نظرا للوضعية الاستثنائية والتطورات الأخيرة التي عرفتها البلاد، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وتفاديا للأثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسية والعلمي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عمر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:14
كفى من الجمعيات السياسية او الاجتماعية او التنموية حتى.نحتاج الى جمعيات فزيائية ورياضية علمية على المغرب الان أن يراجع حساباته مع العلماء والخبراء يجب ان نكون في المقدمة ولن يخسر العالم شيئا..
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2 - حمدان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:17
مجهود يحمد فيشكر،ولكنه لن يكون بديلا عن المدرسة العمومية. ولن يحقق تكافؤا للفرص بين التلاميذ. عيب التعليم عن بعد هو ان الذين كانوا وراءه هم المدارس الخصوصية لارغام الاسر على دفع مستحقات هذا التوقف الاضطراري. وليس حبا في التعليم.
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3 - سؤال و شكرا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:22
الاخوان لي عارف يجوبني و شكرا : شحال ديال الحالاة كورونا ف خريبكة
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2
4 - Laoban الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:28
مبادرة طيبة، لكن الدروس متوفرة على الانترنت، الاف الاسر تحتاج مال لشراء كومبيوترات و انخراط بالانترنت! هل من حل؟
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5 - mustafa الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:41
يجب إعادة النظر في محتوى الدروس التي تقدم للتلاميذ وكذلك الطريقة المتبعة: فالوزارة لم تكن مؤهلة لهذا النوع من التعليم وأرادت تدبير الأزمة بأي شيء. فنتأسف لتعليمنا خاصة أنه جائت الفرصة لتعري ما بداخله، دروس تلقى بطريقة ميكانيكية يغيب عنها الجانب التحفيزي وبعيدا كل البعد عن البيداغوجيا المنصوص عليها في المراجع والمقررات، فالمستور اتضح وعرف المواطن كيف يتم تدبير التعليم. فالطريقة التي اختير بها الأساتذة والمفتشين هي نفسها الطريقة التي تستعمل في لجان الإمتحانات ولجان أخرى. فالسؤال هو كم سمعنا من قبل عن المدرسة والتيكنولوجيات المعلوماتية ولكن لما جائت ساعة الحسم وجدناها محدودة جدا. وتاه الأساتذة وأصبحوا بتعاملون بإمكانيتهم الشخصية علما أن هناك ميزانيات ضخمة رصدت لهذا المجال لكن أنتم تعرفون كيف تتم الصفقات ومن المستفيذ.وتحياتي لكل الأساتذة النزهاء، الأكفاء والأوفياء.
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6 - الفيلسوف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:09
يجب على وزارة التربية و التعليم ان تحرص على أن لا تكون هناك سنة بيضاء... يجب وضع على الاقل اكثر من سيناريو لاجتياز الامتحانات
..
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