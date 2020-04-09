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الرئيسية | جهات | أنشودة تلاميذية توصي بالالتزام بالحجر الصحي

أنشودة تلاميذية توصي بالالتزام بالحجر الصحي

أنشودة تلاميذية توصي بالالتزام بالحجر الصحي
أيوب صدور من تطوان
الخميس 09 أبريل 2020 - 04:39

أطلقت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة كبسولة غنائية توعوية وتربوية، باستعمال تقنيات التواصل عن بعد، شارك فيها أطر وأساتذة إلى جانب تلاميذ من مختلف المدن والمؤسسات التربوية التابعة للمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بالجهة سالفة الذكر، وذلك حرصا منها على المشاركة في تنمية الوعي بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار وباء "كورونا".

واستطاعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال استغلال فترة الحجر الصحي واستثمار وسائل التواصل الرقمية لإبداع ما سمتها "ملحمة فنية"، اختارت لها عنوان "من ديورنا نحميو بلادنا"، توصي بالبقاء في المنازل وتحيي جنود الوطن.

وتهدف الكبسولة الغنائية ذاتها إلى تمرير رسائل إيجابية بخصوص تلاحم كافة مكونات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا وحكومة، مستحضرة العمل الجبار الذي تقوم به الأطر الصحية وعناصر الأمن والسلطات المحلية بمختلف رتبها، إلى جانب مساهمة الأطر التربوية في إنتاج مواد للتدريس عن بعد في سبيل محاصرة الوباء.

وتنوه الوصلة التوعوية بانخراط كافة أطياف المؤسسات والفاعلين للحد من تفشي كوفيد 19 تحت شعار واحد: "الله الوطن الملك"، وغاية وحيدة: "جميعا من أجل سلامتنا وسلامة الوطن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور. الأبناء الأربعاء 08 أبريل 2020 - 20:58
السلام عليكم
نصيحتي للأباء انتبهوا جيدا لأبنائكم في هاته الفترة الحرجة، فأطفال مقيدون طول النهار و ل20 يوم متتابعة و لا يرون ضوء الشمس... كما أن الاخبار المسترسلة و المتواصلة عن المرض كلها مضاعفات قد تسبب لا قدر الله للأطفال بالإكتئاب.
الإحتكاك بين الوالدين و الأبناء أو بين الآباء، كلها عوامل خطيرة قد تؤدي لأمور لا يحمد عقباها ومنها الإنتحار او الخروج و الهروب.
انتبهوا لأبنائكم، شاركوهم همومهم و همومكم، صاحبوهم و روحوا عليهم بقليل من الترفيه أو مشاهدة برامج تساعد على التنفيس.
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