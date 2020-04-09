أنشودة تلاميذية توصي بالالتزام بالحجر الصحي

أيوب صدور من تطوان

أطلقت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة كبسولة غنائية توعوية وتربوية، باستعمال تقنيات التواصل عن بعد، شارك فيها أطر وأساتذة إلى جانب تلاميذ من مختلف المدن والمؤسسات التربوية التابعة للمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بالجهة سالفة الذكر، وذلك حرصا منها على المشاركة في تنمية الوعي بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار وباء "كورونا".

واستطاعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال استغلال فترة الحجر الصحي واستثمار وسائل التواصل الرقمية لإبداع ما سمتها "ملحمة فنية"، اختارت لها عنوان "من ديورنا نحميو بلادنا"، توصي بالبقاء في المنازل وتحيي جنود الوطن.

وتهدف الكبسولة الغنائية ذاتها إلى تمرير رسائل إيجابية بخصوص تلاحم كافة مكونات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا وحكومة، مستحضرة العمل الجبار الذي تقوم به الأطر الصحية وعناصر الأمن والسلطات المحلية بمختلف رتبها، إلى جانب مساهمة الأطر التربوية في إنتاج مواد للتدريس عن بعد في سبيل محاصرة الوباء.

وتنوه الوصلة التوعوية بانخراط كافة أطياف المؤسسات والفاعلين للحد من تفشي كوفيد 19 تحت شعار واحد: "الله الوطن الملك"، وغاية وحيدة: "جميعا من أجل سلامتنا وسلامة الوطن".