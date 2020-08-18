24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:48
|13:36
|17:12
|20:15
|21:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد "إسفور" يواصل التفوق في التكوين الجامعي
- صرف تعويضات مؤلفين ومبدعين يطرح إشكالية "معايير الاستفادة"
- "الحمية الغذائية 12:12" .. فوائد سحرية للصيام المتقطع
- هكذا يتجنب كبار السن مشاكل الحرارة المفرطة في الصيف
- هل نجحت "صرامة السويد" في التعامل مع تهديدات فيروس كورونا؟
شفيق: مدارس خاصة تحابي التلاميذ بـ"نفخ النقط" لأسباب تجارية (5.00)
شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)
"كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة (5.00)
هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟ (5.00)
- مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم" - (210)
- "كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة - (173)
- هذه تفاصيل مشاركة المغرب في التجارب السريرية للقاح "كورونا" - (112)
- هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟ - (84)
- المغرب يسجل 1069 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" يودي بحياة مسؤول قضائي في مراكش
لفظ أحمد الجواي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، الاثنين، أنفاسه الأخيرة، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وكان الفقيد خضع مع عشرات القضاة وموظفي المحاكم بالدائرة القضائية لمراكش للتحاليل المخبرية التي كشفت إصابته بالوباء، وتم إخضاعه للحجر الصحي بمستشفى ابن طفيل.
وعلى إثر تفاقم وضعيته الصحية، خضع للوكيل العام للعلاج بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل، لكن جسده لم يقاوم وباء "كوفيد-19"، ففارق الحياة.
وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم عبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي، لعائلة الراحل ولأسرة القضاء بأحر التعازي في وفاة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
اللهم ابدل سيئاته حسنات يارب العالمين
إنا لله وإنا إليه راجعون