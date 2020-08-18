"كورونا" يودي بحياة مسؤول قضائي في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ أحمد الجواي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، الاثنين، أنفاسه الأخيرة، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وكان الفقيد خضع مع عشرات القضاة وموظفي المحاكم بالدائرة القضائية لمراكش للتحاليل المخبرية التي كشفت إصابته بالوباء، وتم إخضاعه للحجر الصحي بمستشفى ابن طفيل.

وعلى إثر تفاقم وضعيته الصحية، خضع للوكيل العام للعلاج بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل، لكن جسده لم يقاوم وباء "كوفيد-19"، ففارق الحياة.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم عبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي، لعائلة الراحل ولأسرة القضاء بأحر التعازي في وفاة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية.