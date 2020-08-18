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الرئيسية | جهات | "كورونا" يودي بحياة مسؤول قضائي في مراكش

"كورونا" يودي بحياة مسؤول قضائي في مراكش

"كورونا" يودي بحياة مسؤول قضائي في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 00:08

لفظ أحمد الجواي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، الاثنين، أنفاسه الأخيرة، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وكان الفقيد خضع مع عشرات القضاة وموظفي المحاكم بالدائرة القضائية لمراكش للتحاليل المخبرية التي كشفت إصابته بالوباء، وتم إخضاعه للحجر الصحي بمستشفى ابن طفيل.

وعلى إثر تفاقم وضعيته الصحية، خضع للوكيل العام للعلاج بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل، لكن جسده لم يقاوم وباء "كوفيد-19"، ففارق الحياة.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم عبد الرحيم الجمل، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي، لعائلة الراحل ولأسرة القضاء بأحر التعازي في وفاة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اخوكم الثلاثاء 18 غشت 2020 - 00:33
اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنّة مثواه
اللهم ابدل سيئاته حسنات يارب العالمين
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2 - حميد الثلاثاء 18 غشت 2020 - 00:38
رحمه الله والهم اهله الصبر، وانا لله وانا اليه راجعون.
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3 - Hassan S الثلاثاء 18 غشت 2020 - 01:00
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله برحمته وأسگنه فسيح جناته أمر محير أن يگون الشخص بخير وعند قيامه بالتحاليل يفارق الحياة أعتقد أن التحاليل من الممگن أن تصيبك بالمشؤوم لأنهـم لا يغيرون القفازات والملابس فمن الأحسن ألا يقومو بهـا إلا بعد ظهـور الأعراض وجهـت نظر الله إرحم الجميع
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6
4 - مغراوي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 01:01
رحم الله تعالى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
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5 - مغربية الثلاثاء 18 غشت 2020 - 01:03
رحمه الله ابن مدينة تارودانت ورزق اهله الصبر والسلوان
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