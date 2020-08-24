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تكثيف دوريات المراقبة لمنع السباحة بالدار البيضاء

تكثيف دوريات المراقبة لمنع السباحة بالدار البيضاء
هسبريس ـ محمد لديب
الاثنين 24 غشت 2020 - 01:20

كثفت سلطات الدار البيضاء من دورياتها الخاصة بمراقبة احترام قرار منع السباحة على الشواطئ الممتدة من منطقة المنصورية، مرورا بالمحمدية وزناتة وعين الذئاب، وصولا إلى طماريس وسيدي رحال بإقليم برشيد.

ويأتي تكثيف دوريات المراقبة، التي تقودها فرق من الشرطة داخل المدار الحضري والدرك الملكي بالمدارات القروية، مباشرة بعد صدور قرارات لعمال هذه المناطق تقضي بمنع السباحة والتجمعات البشرية بالشواطئ.

ويأتي قرار منع السباحة في شواطئ مدينة الدار البيضاء عقب تسجيل زيادات كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بجهة الدار البيضاء سطات؛ إذ أكدت السلطات المحلية أن هذا القرار يأتي في سياق تعزيز التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت مصالح الدرك الملكي بمنطقة دار بوعزة من دورياتها طوال اليوم الأحد لمراقبة مدى احترام الأفراد للإجراءات الاحترازية التي همت شاطئ طماريس الشهير، ومنع أي خرق للقرارات المتخذة مؤخرا في هذا الشأن.

وقد تم تكليف السلطات المحلية والأمنية والدرك بتنفيذ قرارات منع السباحة في شواطئ الدار البيضاء والنواصر وبرشيد وبنسليمان، بتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات المعنية بهذه الخطوة الاحترازية.

وقد اتخذ الولاة والعمال بمختلف الجهات عددا من القرارات الرامية إلى التخفيف من انتشار "كوفيد-19"، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع مهول لعدد الإصابات المؤكدة وارتفاع عدد الوفيات.

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