تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب

هسبريس ـ أمال كنين

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن اكتشاف الحالات الجديدة المصابة بوباء كوفيد 19 مازال يتم ضمن المخالطين، الذين بلغ عددهم إلى حدود اليوم 191200 مخالط؛ فيما معدل الإصابة التراكمي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 3.5 لكل مائة ألف نسمة، ومعدل الفتك بلغ 1.8 بالمائة، ومعدل الشفاء 70.2 بالمائة؛ بينما الحالات النشطة قيد العلاج بلغ عددها 15280 حالة، بمعدل 42.1 لكل مائة ألف نسمة، أما الحالات الحرجة فبلغ عددها 171 حالة.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ سجلت 400 حالة، من بينها 311 بالدار البيضاء الكبرى، و30 حالة بالسطات و17 بالنواصر، و12 حالة بالمحمدية، وتسع حالات بكل من الجديدة ومديونة، وسبع حالات ببرشيد وثلاث بسيدي بنور وحالتان ببنسليمان.

وحلت جهة مراكش أسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 176 حالة، من بينها 96 حالة بمراكش و23 بقلعة السراغنة، ونفس العدد بالرحامنة و14 بشيشاوة و12 بالصويرة، وثمان حالات باليوسفية.

وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الثالثة بتسجيلها 140 حالة، من بينها 72 حالة بفاس و37 ببولمان و12 حالة بتازة، وعشر بمكناس وأربع بالحاجب وثلاث بصفرو، وحالتان بإقليم تاونات؛ تليها جهة بني ملال خنيفرة بـ140 حالة، من بينها 68 حالة بأزيلال و25 حالة ببني ملال و20 بخنيفرة و18 بخريبكة ثم تسع بالفقيه بنصالح.

وتأتي عقب ذلك جهة الرباط سلا القنيطرة بـ122 حالة، من بينها 49 حالة بسلا، و17 حالة بالصخيرات تمارة، و16 حالة بالقنيطرة، و14 بسيدي قاسم و12 حالة بالرباط و11 بسيدي سليمان وثلاث حالت بالخميسات؛ ثم جهة درعة تافيلالت بـ112 حالة، من بينها 57 حالة بالرشيدية و21 حالة بورزازات ومثلها بزاكورة و13 بميدلت.

ثم تأتي جهة طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت 84 حالة، من بينها 39 بطنجة، و22 بتطوان، و15 بالمضيق الفنيدق، وثماني حالات بالعرائش؛ تليها جهة الشرق بـ45 حالة، من بينها 13 حالة بجرسيف وعشر حالات بالناظور ومثلها بوجدة أنجاد وست حالات ببركان، وخمس بفكيك وحالة بتاوريرت؛ وجهة سوس ماسة بـ27 حالة، من بينها 11 حالة بإنزكان أيت ملول وثمان بطاطا، وخمس حالات بأكادير وحالتان باشتوكة أيت باها وحالة بتزنيت.

وتم أيضا تسجيل 22 حالة بالداخلة وست حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، من بينها أربع بالسمارة وحالتان بالعيون ومثلهما بإقليم كلميم.