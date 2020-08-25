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تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب

تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب
هسبريس ـ أمال كنين
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:00

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن اكتشاف الحالات الجديدة المصابة بوباء كوفيد 19 مازال يتم ضمن المخالطين، الذين بلغ عددهم إلى حدود اليوم 191200 مخالط؛ فيما معدل الإصابة التراكمي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 3.5 لكل مائة ألف نسمة، ومعدل الفتك بلغ 1.8 بالمائة، ومعدل الشفاء 70.2 بالمائة؛ بينما الحالات النشطة قيد العلاج بلغ عددها 15280 حالة، بمعدل 42.1 لكل مائة ألف نسمة، أما الحالات الحرجة فبلغ عددها 171 حالة.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ سجلت 400 حالة، من بينها 311 بالدار البيضاء الكبرى، و30 حالة بالسطات و17 بالنواصر، و12 حالة بالمحمدية، وتسع حالات بكل من الجديدة ومديونة، وسبع حالات ببرشيد وثلاث بسيدي بنور وحالتان ببنسليمان.

وحلت جهة مراكش أسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 176 حالة، من بينها 96 حالة بمراكش و23 بقلعة السراغنة، ونفس العدد بالرحامنة و14 بشيشاوة و12 بالصويرة، وثمان حالات باليوسفية.

وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الثالثة بتسجيلها 140 حالة، من بينها 72 حالة بفاس و37 ببولمان و12 حالة بتازة، وعشر بمكناس وأربع بالحاجب وثلاث بصفرو، وحالتان بإقليم تاونات؛ تليها جهة بني ملال خنيفرة بـ140 حالة، من بينها 68 حالة بأزيلال و25 حالة ببني ملال و20 بخنيفرة و18 بخريبكة ثم تسع بالفقيه بنصالح.

وتأتي عقب ذلك جهة الرباط سلا القنيطرة بـ122 حالة، من بينها 49 حالة بسلا، و17 حالة بالصخيرات تمارة، و16 حالة بالقنيطرة، و14 بسيدي قاسم و12 حالة بالرباط و11 بسيدي سليمان وثلاث حالت بالخميسات؛ ثم جهة درعة تافيلالت بـ112 حالة، من بينها 57 حالة بالرشيدية و21 حالة بورزازات ومثلها بزاكورة و13 بميدلت.

ثم تأتي جهة طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت 84 حالة، من بينها 39 بطنجة، و22 بتطوان، و15 بالمضيق الفنيدق، وثماني حالات بالعرائش؛ تليها جهة الشرق بـ45 حالة، من بينها 13 حالة بجرسيف وعشر حالات بالناظور ومثلها بوجدة أنجاد وست حالات ببركان، وخمس بفكيك وحالة بتاوريرت؛ وجهة سوس ماسة بـ27 حالة، من بينها 11 حالة بإنزكان أيت ملول وثمان بطاطا، وخمس حالات بأكادير وحالتان باشتوكة أيت باها وحالة بتزنيت.

وتم أيضا تسجيل 22 حالة بالداخلة وست حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، من بينها أربع بالسمارة وحالتان بالعيون ومثلهما بإقليم كلميم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عابر سبيل الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:12
اللهم ارفع عنا البلاء يا رحمن فإننا مذنبون وما لنا سواك يا رب يغفر لنا ويرحمنا، واللهم اشف جميع المرضى وارحم جميع الموتى المسلمين واحفظنا وجميع المسلمين يالله
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77
2 - الحق الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:14
انا ضحكتوني بكلمة المخالطين أش من مخالطين علاش كتدويو تخلط عليكم الشغل حتى ما بقيتو عارفين هاذ الكلمة لمدة اكثر من شهر هما ماعارفين حتى العدد الحقيقي للمصابين عاد تحسبو المخالطين هذا هو الضحك على الأذقان
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18
3 - فهم تسطا ¡ الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:16
الإخوان راه كاينين ناس عارفين بلي فيهم المرض أو مازالين كيخالطوا الناس بكل إستهثار وعدم المسؤولية،لحقاش عاطينهم ياخدوا الدواء في البيت ديالهم،لكن مع الأسف أش غادي توقع من شخص عديم المسؤولية والضمير.كنتمى من المسؤولين وبالأخص المقدم ديال الحومى يخبر الجيران على الأقل ويشدد الرقابة على مثل هؤولاء النماذج،مرة مرة يدير شي إطلالة ليتأكد من عدم مغادرة المريض لمنزله.
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53
4 - samuel الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:17
لم نرى أي تحسن يذكر. و ضاع أملنا في هذا الشعب و حكومته و سرنا نعقد كل الآمال في الله عز و جل. اللهم ارزقنا بلقاح فعال في أقرب الآجال يا غفور يا رحيم
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22
5 - Anas rabat الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:18
في هاده الأيام الصعب التي نعيشها حينما تدهب إلى المستشفيات يقولون أنت مصاب بكورونا يأخدون 9 أيام . تم يطلقون صراحك بدعوة الفيروس دهب و إدا كنت متقدما في السن .......
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15
6 - مراقب الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:18
191 الف مخالط باقي عدد سيفرز لنا ضعف العدد ان لم يتم التسريع في التحاليل ... هذا العدد سيوصلنا لازيد نن 100 الف اصابة ... انظروا لقطر التي لم يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة تقترب اليوم من 200 الف اصابة ... تفشي الوباء في المغرب راه كاين وبنسبة كبيرة غير لي موصلوهش عاد
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10
7 - مواطن غيور الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:21
لن ينفع الدعاء لأنه لا حياة لمن تنادي
هذا وقت العمل و الإلتزام فقط
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-38
8 - عمي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:23
شفت الوضع الاقتصادي اديال الناس ما ابقا حتا واحد يهضر اعليه في التعليقات.الناس امساكن اللي كانت كتعلق اعلى المتاعب اليومية اللي كتعانيها واقيلة ما القاتش باش اتشارجي الكونكسيون.ابقاو غير الناس اللي لملعقين.
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6
9 - HASSAN الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:25
ويبقى المتهم الرئيسي كما يدعي الكثير هو عي الاضحى فنحن في المغرب لا نعترف بالخطأ كما هو جاري به في كثير من المواقف
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-2
10 - فرح الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:41
الحل هو اعتبار أن الكل مريض حتى أقرب الناس إلينا وأخد جميع الاحتياطات اللازمة: التباعد الكمامة والنظافة والله يحفظ الجميع
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0
11 - medmod الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:43
كنا ذي قبل على حسب هذه الارقام نتتبعها في النشرة الجوية حسب الجهات والان نتتبعها لمعرفة عدد الاصابات . نطلب اللطف من الله .
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