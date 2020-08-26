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الرئيسية | جهات | عالقة بثغر سبتة تنجح في العبور سباحة نحو المغرب

عالقة بثغر سبتة تنجح في العبور سباحة نحو المغرب

عالقة بثغر سبتة تنجح في العبور سباحة نحو المغرب
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 26 غشت 2020 - 09:45

تمكنت إحدى المغربيات العالقات بثغر سبتة المحتل، مساء الثلاثاء، من العبور نحو الجانب المغربي سباحة، متجاوزة الحاجز الصخري لساحل "تاراخال".

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن سيدة قضت ما يقارب ستة أشهر عالقة بالمدينة، نجحت في عبور شاطئ "تاراخال" سيرا فوق الصخور قبل أن تسقط في مياه البحر وتسبح نحو الجانب المغربي.

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن عنصرين من الحرس المدني الإسباني ألقيا نحوها طوق نجاة بمنطقة الصخور "كاسرة الأمواج"، غير أنها تابعت تقدمها باتجاه المغرب، وتمكنت من العبور إليه قبل وصول الدورية البحرية الإسبانية إلى المكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مشروع بطلة الأربعاء 26 غشت 2020 - 09:55
تبارك الله على شجاعتها وعلى سلامتها تستحق ان تكون في الفربق الوطني المغربي للسباحة عسانا ان نفوز باحدى الميداليات الاولمبية التي اصبح من الصعب حتى الحلم بها.
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48
2 - محمد أيت بريم الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:00
تحية خاصة و خالص التقدير لهته السيدة الشجاعة،التي سمحت في الجانب الأوروبي،وفضلت العودة إلى بلادها رغم مساعدتها في البقاء.
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38
3 - كاتب الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:00
مغربية حرة أصيلة هادو هوما العيالات المغربيات القادرات على رفع التحدي
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36
4 - عبدو التطواني الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:06
والله العظيم عار على هذه الحكومة الحگارة وستبقى وصمة عار مسجلة عليها، نساء لا يبعدن إلا بأمتار عن حدود المغرب ولم يستطيع أحد التدخل من أجل السماح لهن بالعبور إلي المغرب، نساء لشهور وهن يطالبن بالعودة ولا من مجيب، ينمن في مستودعات من القصدير، منهن ذوات أمراض مزمنة ومنهن زوجات تركن أطفلهن بالمغرب، ولا من مجيب يا حكومة العار
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57
5 - salah الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:10
**********الله يعطيك الصحة**********
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13
6 - مهاجر بإيطاليا الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:13
سبتة مغربية وستبقى مغربية ولن نسمح في شبر من الثراب منها . الحنين إلى الوطن لن يحس به إلا المغترب .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الغربة و السفر قطعة من العذاب .قالت عائشة بل هو العذاب كله يا رسول الله
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-10
7 - عبد العليم الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:16
هذه الأخت تستحق كل الاحترام والتقدير. الله هو العالم بحالها. اللهم ارفع عنا الوباء و لا تواخذا باعمالنا.
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20
8 - مواطن سبتاوي الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:20
من هدا المنبر أناشدكم يامسؤولين والي تطوان وعامل عمالة المضيق الفنيدق ومندوبية الصحة إرحموا أبناء وطنكم من نساء وشيوخ وأطفال وشباب العالقين في هده المدينة حوالي 6أشهر .شنوا غادي تخسروا تفتحوا ليهم المعبر يرجعوا لبلادهم وعند ولاده¿ .راه المكان اللي كيباتو فيه بعيد علي المعبر بمسافة 200متر ..راه ويدا كاين أمور سياسية بيناتكم متدخلوشي فيها هؤلاء المواطنين اللي معندهم حتي دنب ..هنا مايقارب 400عالق أو أكثر .ماتجاهلوشي هاد الناس الله يجازيكم . راه البارح لولا الألطاف الإلهية كانت هتغرق داك السيدة لاقدر الله وأنتم من سيتحملون المسؤولية
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15
9 - سؤال الأربعاء 26 غشت 2020 - 10:25
و من بعد وصولها المغرب ياك ما شدها الحرس المغربي و وجعها الى الإسبان؟؟؟؟؟!!
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