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كُتّاب وآراء
عالقة بثغر سبتة تنجح في العبور سباحة نحو المغرب
تمكنت إحدى المغربيات العالقات بثغر سبتة المحتل، مساء الثلاثاء، من العبور نحو الجانب المغربي سباحة، متجاوزة الحاجز الصخري لساحل "تاراخال".
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن سيدة قضت ما يقارب ستة أشهر عالقة بالمدينة، نجحت في عبور شاطئ "تاراخال" سيرا فوق الصخور قبل أن تسقط في مياه البحر وتسبح نحو الجانب المغربي.
وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن عنصرين من الحرس المدني الإسباني ألقيا نحوها طوق نجاة بمنطقة الصخور "كاسرة الأمواج"، غير أنها تابعت تقدمها باتجاه المغرب، وتمكنت من العبور إليه قبل وصول الدورية البحرية الإسبانية إلى المكان.