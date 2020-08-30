تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد 19" في جهات المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الفتك الإجمالية بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، استقرت في 1.8 بالمائة نتيجة 33 وفاة إضافية، رفعت حصيلة الوفيات إلى 1111 وفاة، فيما عرفت المملكة تسجيل 1343 إصابة مؤكدة جديدة؛ وقد بلغ معدل الإصابة التراكمي 3.7 في المائة لكل مائة ألف نسمة.

معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، لفت الانتباه، في التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة، إلى أن عدد المتعافين بلغ 1737 شخصا اليوم، فيما وصل عدد الحالات النشطة 13933؛ بمعدل 38.4 حالة لكل مائة ألف نسمة.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة حديثا، إذ سجلت 431 حالة، من بينها 362 بالدار البيضاء الكبرى، و7 بسطات، و7 ببرشيد، و13 بالنواصر، و15 بالمحمدية، و3 بالجديدة، و16 بمديونة، و6 ببنسليمان، وحالتان بسيدي بنور.

وحلت جهة مراكش آسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 215 حالة، من بينها 113 حالة بمراكش، و49 بالحوز، و3 بشيشاوة، ومثلها بالصويرة، و5 بالرحامنة، و22 بقلعة السراغنة، و20 باليوسفية.

وتلي الجهتين المذكورتين جهة درعة تافيلالت، التي رصدت 191 حالة، من بينها 90 بالرشيدية، و33 بميدلت، و9 بتنغير، و33 بزاكورة، و26 بورزازات.

وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الرابعة بتسجيلها 133 حالة، من بينها 44 حالة بفاس، و21 بتازة، و28 بمكناس، و16 ببولمان، و13 بتاونات، و6 بصفرو، و5 بإفران، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 127 حالة جديدة، من بينها 22 حالة بسلا، و44 حالة بالصخيرات تمارة، و32 بالقنيطرة، و23 بالرباط، وحالة واحدة بالخميسات، و5 بسيدي سليمان.

بعد ذلك تأتي جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 89 حالة، من بينها 62 بطنجة، و6 بتطوان، ومثلها بالمضيق الفنيدق، و11 بالعرائش، وحالة واحدة بكل من وزان وشفشاون، وحالتان بالحسيمة.

بعدها جهة بني ملال خنيفرة، التي سجلت 64 حالة، من بينها 15 حالة بأزيلال، و22 بخريبكة، و13 بخنيفرة، و6 ببني ملال، و8 على مستوى الفقيه بنصالح.

أما جهة سوس ماسة فحصدت 44 حالة، من بينها 7 بإنزكان آيت ملول، ومثلها بطاطا، و26 بأكادير إداوتنان، و3 بتيزنيت، وحالة واحدة باشتوكة آيت باها. فيما رصدت جهة الشرق 28 حالة، بعد تحاليل مخبرية إيجابية لدى 10 حالات بالناظور، و9 بوجدة أنجاد، و4 بكرسيف، ومثلها بتاوريرت، وحالة واحدة بالدريوش، ثم جهة كلميم واد نون التي سجلت 12 حالة، ضمنها 5 بكلميم، و4 بطانطان، و3 بسيدي إفني. تليها جهة العيون الساقية الحمراء بـ6 حالات، منها 3 بالعيون، وحالتان ببوجدور، وحالة واحدة بطرفاية، ثم الداخلة وادي الذهب بـ 3 حالات كلها بإقليم وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة منذ بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، وهي تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والتقيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.