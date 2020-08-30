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تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد 19" في جهات المغرب

تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد 19" في جهات المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 30 غشت 2020 - 19:04

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الفتك الإجمالية بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، استقرت في 1.8 بالمائة نتيجة 33 وفاة إضافية، رفعت حصيلة الوفيات إلى 1111 وفاة، فيما عرفت المملكة تسجيل 1343 إصابة مؤكدة جديدة؛ وقد بلغ معدل الإصابة التراكمي 3.7 في المائة لكل مائة ألف نسمة.

معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، لفت الانتباه، في التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة، إلى أن عدد المتعافين بلغ 1737 شخصا اليوم، فيما وصل عدد الحالات النشطة 13933؛ بمعدل 38.4 حالة لكل مائة ألف نسمة.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة حديثا، إذ سجلت 431 حالة، من بينها 362 بالدار البيضاء الكبرى، و7 بسطات، و7 ببرشيد، و13 بالنواصر، و15 بالمحمدية، و3 بالجديدة، و16 بمديونة، و6 ببنسليمان، وحالتان بسيدي بنور.

وحلت جهة مراكش آسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 215 حالة، من بينها 113 حالة بمراكش، و49 بالحوز، و3 بشيشاوة، ومثلها بالصويرة، و5 بالرحامنة، و22 بقلعة السراغنة، و20 باليوسفية.

وتلي الجهتين المذكورتين جهة درعة تافيلالت، التي رصدت 191 حالة، من بينها 90 بالرشيدية، و33 بميدلت، و9 بتنغير، و33 بزاكورة، و26 بورزازات.

وتحتل جهة فاس مكناس الرتبة الرابعة بتسجيلها 133 حالة، من بينها 44 حالة بفاس، و21 بتازة، و28 بمكناس، و16 ببولمان، و13 بتاونات، و6 بصفرو، و5 بإفران، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 127 حالة جديدة، من بينها 22 حالة بسلا، و44 حالة بالصخيرات تمارة، و32 بالقنيطرة، و23 بالرباط، وحالة واحدة بالخميسات، و5 بسيدي سليمان.

بعد ذلك تأتي جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 89 حالة، من بينها 62 بطنجة، و6 بتطوان، ومثلها بالمضيق الفنيدق، و11 بالعرائش، وحالة واحدة بكل من وزان وشفشاون، وحالتان بالحسيمة.

بعدها جهة بني ملال خنيفرة، التي سجلت 64 حالة، من بينها 15 حالة بأزيلال، و22 بخريبكة، و13 بخنيفرة، و6 ببني ملال، و8 على مستوى الفقيه بنصالح.

أما جهة سوس ماسة فحصدت 44 حالة، من بينها 7 بإنزكان آيت ملول، ومثلها بطاطا، و26 بأكادير إداوتنان، و3 بتيزنيت، وحالة واحدة باشتوكة آيت باها. فيما رصدت جهة الشرق 28 حالة، بعد تحاليل مخبرية إيجابية لدى 10 حالات بالناظور، و9 بوجدة أنجاد، و4 بكرسيف، ومثلها بتاوريرت، وحالة واحدة بالدريوش، ثم جهة كلميم واد نون التي سجلت 12 حالة، ضمنها 5 بكلميم، و4 بطانطان، و3 بسيدي إفني. تليها جهة العيون الساقية الحمراء بـ6 حالات، منها 3 بالعيون، وحالتان ببوجدور، وحالة واحدة بطرفاية، ثم الداخلة وادي الذهب بـ 3 حالات كلها بإقليم وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة منذ بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، وهي تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والتقيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - hassan الأحد 30 غشت 2020 - 19:10
اللهم ارحم المتوفين، واشفي المصابين، واحفظ الباقين.....اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
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14
2 - مواطن الأحد 30 غشت 2020 - 19:15
نتائج رفع الحجر الغير مدروس: 500حالة كل يوم
نتائج العيد الكبير: 1000حالة كل يوم
نتائج السفر للعطلة: 1500 حالة كل يوم
نتائج عاشورا: ربما 2000 حالة كل يوم
فلننتظر كارثة الدخول المدرسي
اللهم ارفع عنا الوباق
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13
3 - خالد الأحد 30 غشت 2020 - 19:16
انا ما فهمتش هاد الحالة وهاد الاحصائيات المقلقة وأولادنا الجامعيين غاي دوزو الامتحانات فأوائل شهر سبتمبر وغاي يتحولو لمختلف المدن المغربية لاجتياز هذه الامتحانات.انا أحمل الوزير مسؤولية سلامة هؤلاء الشباب
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5
4 - Marocain الأحد 30 غشت 2020 - 19:20
ارتفاع حالات الخطيرة بسبب قلة التحاليل اايومية بالاضافة ان المواطن لم يذهب الى المستشفى في المرحلة الاولي من اصابته
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-2
5 - الاسبقية للراجلين الأحد 30 غشت 2020 - 19:21
درتو كلشي باش تسافرو تعيدو في قراكم وها النتيجة,وزارة القلاحة فكرات في الكسابة بدل منع العيد وها 30 تتموت كل نهار .عزيز عليكم التجماع والزحام وشي لاصق فشي وهتمشيو عند مول الشي
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7
6 - حسين عمري الأحد 30 غشت 2020 - 19:21
جل حالات إقليم ميدلت وافدة.. لهذا أنتم تشديد المراقبة عند السدود الأمنية أبجدية وتقان يمكن تفادي هذه الأصابات المقلقة ولكن الحياة لمن تنادي
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3
7 - منعش سياحي الأحد 30 غشت 2020 - 19:21
عندي سؤال لمالين القانون الدولي.واش يمكنلي نرفع دعوة اعلى الصين.هادي ستة اشهر ماصورت اريال .اتجمع اعليا لكرة والما والضو او عندي ربعة انتاع النفوس.والسبب هاد كورونا اللي خرجات من الصين.خوكم خدام فالسياحة.بصح راه ما كندحكش.
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9
8 - ولد فاطنة الأحد 30 غشت 2020 - 19:25
حينما تمت محاصرة أحياء في طنجة بسبب ارتفاع الحالات ، ناضو بيضاوة كيتهكمو على ناس طنجة...وهاهي طنجة تتغلب غي بشوية على الفيروس و ولات كتسجل غي 60 حالة بينما الدار البيضاء حوالي 400 حالة....العبرة بالخواتم.برافو ناس طنجة
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-5
9 - عثمان تناتي الأحد 30 غشت 2020 - 19:27
السلام عليكم ديما الدارالبيضاء هي الأولى من حين الإصابات والوفيات والشفاء المهم العدد مبغاش انزل على الألف نتمنى دلك عند بداية الأسبوع أن شاء الله يارب قبل متوقع شي كارثة انوحلوا فيها يارب ابعد عنا هدا الوباء الفتاك القاتل امين
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3
10 - خدم عقلك لمصدي الأحد 30 غشت 2020 - 19:29
ليس هناك قدرة خارقة تخرج من السماء لرفع هدا الوباء القدرة الخارقة بأيدنا نحن من سنرفع هدا الوباء عنا وليس الكائنات الميتافيزيقيا في سماء.
ودالك بتباعد والكمامة تغطي الفم والأنف معا أيها البشر وغسل اليدين دائما بالماء والصابون والمعقمات
الله لن ينفعنا لأنه لا يهتم ببساطة
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-8
11 - حسبنا الله و نعم الوكيل الأحد 30 غشت 2020 - 19:39
انا ما فهمتش علاش المدون الاقتصادية مثال الداربيضاء و مراكش هوما لي وكلين الدق و الحصار، اما اكدير الناس كولشي خارج معزاز مكرام بيدون كمامات إلي القاليل و كولشي الفناديق محلولة و الاصبات قلال رغما الكتافة و مراكش لي فيها الحصار ال الزيار و كولشي داير كمامات و و و . فيها الحلات ما فوق مئت حالف في اليوم، واش هادشي فيه تلاعب باش اتلعو لي بغاو و يهبطو لي بغاو اولا حيت اكدير فيها اخنوش.... المهم بزاف ديال للتساؤلات للاسف لم نفهم شئ، الله يخد اللحق لي سباب
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0
12 - االحجر الصحي الأحد 30 غشت 2020 - 19:41
لا للتعايش مع الفيروس ، الحجر الصحي لا محال منه.
يجب علينا الجلوس في البيوت الى2021، او اقتناء الدواء الروسي في اسرع وقت و بالمجان.
تحت شعار لا للجهل و لل للفساد.
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