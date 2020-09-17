24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترميم قصبة الوداية (5.00)

  2. "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)

  3. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  4. حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط (5.00)

  5. الدرك يتصدى لترويج الشيرا والكوكايين في خنيفرة (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "عداد كورونا" يتصاعد بالبيضاء .. ووضعية الجائحة تنذر بالأسوأ

"عداد كورونا" يتصاعد بالبيضاء .. ووضعية الجائحة تنذر بالأسوأ

"عداد كورونا" يتصاعد بالبيضاء .. ووضعية الجائحة تنذر بالأسوأ
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:00

قبل عشرة أيام تقريبًا، منح وزير الصحة دعماً لوجيستيكياً للعاصمة الاقتصادية، قصد تطويق البؤر الوبائية المتزايدة، في إطار التدابير الحكومية الجديدة التي حُددت لها مدة أربعة عشر يوماً، وتدخل حيز التنفيذ مباشرة في اليوم الموالي لصدور البيان المؤرخ في 6 شتنبر الجاري.

وتنتهي في الأيام الأربعة المقبلة فترة سريان القرارات المتخذة، دون أن تحقق الغايات المسطرة لها، إذ مازالت الدار البيضاء، حتى الآن، تنذر بالأسوأ، بحيث يحافظ "عداد كورونا" على معدل إصابات مرتفع، في ظل "الضعف" الذي يطبع تنزيل الخطة الصحية المعمول بها.

ودخلت المدينة، بشكل غير رسمي، مربع الخطر بعد تسجيلها "أرقاما قياسية" في أعداد الإصابات، بالنظر إلى بروز 773 حالة يوم إصدار البيان الحكومي، ثم ارتفعت الحصيلة من جديد إلى 798 حالة بعد مضيّ ستة أيام على التدابير الجديدة (12 شتنبر)، بينما بلغت أمس 533 حالة (16 شتنبر).

ومع ذلك، ليس معدل الإصابات هو ما يؤشر على مدى الخطر الذي تعيشه العاصمة الاقتصادية، فالأخطر، حسب الباحثين في المجال الصحي، هو الخط التصاعدي لعداد الوفيات الذي يتضخم يوماً بعد آخر، إذ سجل 10 وفيات الجمعة المنصرم، ليرتفع المعدل يوم الإثنين إلى 14 حالة، بينما انخفض أمس إلى 8 وفيات.

نتيجة لذلك، يرافق الإرباك العودة المقررة إلى المقاعد الدراسية والجامعية في القطب المالي للمملكة، فلا شيء في الأجواء يدعو إلى الاطمئنان إلى التعليم الحضوري، في ظل ظهور إصابات بفيروس "كورونا" في أوساط الهيئات الإدارية والتربوية، وتسلّل الموت إلى جامعة الحسن الثاني، بعدما توفي إطاران جامعيان جراء المرض.

إزاء هذا الواقع، ضاعفت السلطات المحلية مجهوداتها من أجل الحرص على مواقيت إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، غير أن السكان لا يلتزمون بموعد حظر التنقل الليلي المحدد في الساعة العاشرة ليلاً، إلى جانب عدم ارتداء الكمامة الواقية من طرف أغلبية المواطنين، في ظل "التساهل" مع الأشخاص المخالفين للقوانين.

وتجد السلطات المحلية صعوبات كبيرة في السيطرة على "الغول الاقتصادي"، بالنظر إلى اشتغال شرائح واسعة من المواطنين في مهن القطاع غير المهيكل، ما يصعب مأمورية العودة إلى الإغلاق الشامل، فضلا عن اعتماد الحكومة على "المقاربة الكرنفالية" في تفعيل الطوارئ الصحية، من خلال تدخلات أعوان السلطة التي تركز على تخويف الناس عوض التوعية بمخاطر الوباء، ما جعل الأسر تتخوف من السلطة بدل الفيروس.

وبالنسبة إلى المهدي ليمينة، فاعل محلي متتبع لخيوط تدبير الطوارئ الصحية في الدار البيضاء، فإن "الحكومة غير منسجمة في تنزيل المخططات المركزية، بفعل انعدام تصور واضح لديها"، مستدركا: "إذا كان الأمر متفهما في بداية الجائحة بسبب طابعها الفجائي، فإن ذلك لم يعد مقبولا الآن، لأنه مرت أشهر عدة على ظهور الفيروس، فضلا عن التجارب الغربية في هذا المجال".

تبعا لذلك، قال ليمينة، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "السياسات العمومية لا تستجيب لتطلعات المواطنين في مدينة الدار البيضاء، التي تعد محورا اقتصاديا لا غنى عنه، ما يستدعي ضرورة أجرأة خطة جهوية في الدار البيضاء-سطات من شأنها محاصرة واحتواء الفيروس".

وأبرز محدثنا أن "السلطات الأمنية والمحلية تحاول تدبير المرحلة، سعيا منها إلى إحلال السلم الاجتماعي، عبر إغلاق المناطق السكنية التي تشهد ظهور البؤر الوبائية؛ لكن توقيف الدعم الاجتماعي يحول دون التزام المواطنين بالحجر الصحي، إذ تضطر الأسر إلى البحث عن لقمة العيش بصفة يومية؛ وهو ما يدفع السلطات إلى تفادي الاصطدام بالمواطنين".

وأوضح الفاعل المدني أن "المجالس المنتخبة لا تحمل أي رؤية لتدبير الجائحة في المدينة، لاسيما ما يرتبط بالعملية التحسيسية، إذ يجب إقناع المواطنين بأنه ينبغي التعايش مع الفيروس، لكن لا بد من العمل بالإجراءات الوقائية، حتى يتفادى الجميع تبعات الإغلاق الشامل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - nabila الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:12
Les enfants du primaire doivent retourner à leur classe et assister aux cours dans leur classe.
Cette génération est en danger.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
2 - طنجة الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:15
على السلطة ادراك المرض قبل دخول وقته الحقيقي الخريف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - وفاء1 الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:22
اودي خطة لي درتو لن توقف او تخفف من الجائحه فاعظم من يخرجون ليس للعمل بل التسكح في الاحياء ولتدخين وتبادل الحشيش والمخدرات بأنواعها ولا يلتزمون باقل من تدابير الصحية وحتى النساء يخرجن من غير مبرر وهذا راجع لتؤاخي الدولة ولا تأخد اجراءاتها على محمل الجد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
4 - jamal الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:28
  لاتيأس رحمةالله واسعة ما هو علاج العصبية؟

هل يستحقّ تُوت غوجي منزلته(السرطان,..)؟

زوجتي حملت وأنا عقيم الجزء الاولي - يوم أون لاين دعوة فجرية:* ‏ - يوم أون لاين العناية بالبشرة والجمال قيل لأعرابي في البصرة

منافع الكركديه

  نكت شعبية-اجمل نكت في العالم

قصص درامية ما هي أفضل العادات التي يمكن القيام بها في الليل؟

 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-112
5 - mouky. الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:34
ياودي عطيونا الاحصائيات الحقيقية و حنا نتعاونوا معاكم .نتوما كتهولوا الارقام لا خطة لا والو.
شويا ديال المصداقية راه كورونا لازم نتعايشوا معاها
بزز منا .
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
6 - الحل الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:34
يجب على السلطات ان تكون لديها إرادة لوقف انتشار الوباء....حضر التجول ابتداءا من الثامنة مساءا حتى السابعة صباحا..مع إغلاق جميع المحلات كيفما كانت على التاسعة...وكل من وجد خارج منزله خلال هذه الفترة يعاقب بصرامة...وهذا بالنسبة للبلاد كلها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
7 - مواطن الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:34
يجب اتخاذ قرارات صعبة.
لكن التنفيذ يجب ان يكون بادوات مختلفة وباشراك الجمعيات المستقلة عن الاحزاب.....
العمال يجب الا يستأثروا باتخاذ القرارات التي لها علاقة بالاقتصاد والصحة والعادات الاجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - السر في لكمامة الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:35
انا من ساكنة فاس... بعد رفع الحجر سافرت الى الرباط فتفاجئت ان جميع مواطنين بحي اكدال يرتدون لكمامة ولم اتعجب من انخفاض الاصابات في العاصمة وبعدها عدت الى فاس لاصدم بلا مبالاة الناس وعدم ارتدائهم الكمامة وتوقعت ان ترتفع الاصابات فيه وهو ما حدث فعلا خصوصا بعد العيد ....بعدها لاحظت خصوصا بعد فرض الغرامات على عدم ارتداء لكمامة ان لجميع اصبح يرتديها وبدا مفعولها في انخفاض الاصابات ...لخلاصة ...الصين تغلبات على فيروس بالكمامة وفاس خفضات الاصابات بالكمامة ....اقسم ان 90 في لمائة من ساكنة فاس عندما فرضت الغرامات على عدم ارتداء لكمامة كانت ترتدي لكمامة وهو ما ساهم في انخفاض الاصابات فيها......بغيتوا الفيروس يختافي 14 يوم من فرض لكمامة كافية بدون حجر صحي ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
9 - يوميات الكعبي بوركابي الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:39
من صنف كازا في المنطقة 1رغم انها تعتبر من اكبر البؤر عليه تحمل المسؤولية كنتم تبررون دلك عدد الصابات قليل بالمقارنة مع الكثافة السكانية ولا مجال لمقارنة طنجة بكازا لقد فات الاوان 90في المئة من سكانها لا يحترمون الاجراءات الوقائية وخير دليل على دلك خروجهم ليلة عاشوراء للاحتفال بشعالة الاسواق مزدحمة اغلبية المتسكعين في الازقة لا عمل لهم يخرجون فقط للتجمهر الحل المتبقي هو الاغلام التام لكازا وترك مناعة القطيع تقوم بواجبها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
10 - هشام الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:40
أربعة عشر يوم حجر كامل في كل بلاد ربما يتغير الوضع ومراقبة صارمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
11 - Abdou67 الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:40
تبث بالملموس فشل الحكومة في التصدي للوباء ومحدودية نظرتها للامور،فهي تتخبط يمينا وشمالا بدون جدوى بل الاكثر من ذلك فقد تسببت قراراتها الارتجالية في خنق البلاد اجتماعيا واقتصاديا مما زرع في نفوس المغاربة عامة والبيضاويين خاصة قناعة جازمة بان الحكومة لا حول لها ولا قوة وان قراراتها غير ناجحة وهذا ما جعل الناس يتمردون على قراراتها ولا يمتثلون لها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
12 - Lalla leila الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:44
لقد قلتها مرارا وتكرارا من منبر هيسبريس ومن صفحتي الفيسبوكية لفرض حجر صحي طيلة فصل الصيف لكن لا احد يبالي انتم من اطلق لهم العنان في الصيف وايام العيد. وها نحن الآن ندفع ثمن التعنت. ما بقي الآن هو إغلاق المقاهي المكتظة وبسرعة وكأنه لاوجود للوباء عندهم.الحافلات كذلك يجب تقليل عدد الركاب والمصيبة أنها بنوافد الامان والتي لا تفتح أبدا. ثم متابعة اصحاب التجمعات الخاوية على رأس كل درب .فانا اتفق مع صاحبة التعليق رقم 3 والتي قالت من يخرجون ليس للعمل بل التسكح في الاحياء ولتدخين وتبادل الحشيش والمخدرات.خاص دابا البوليس يديروا الخدمة ديالهم ويكون عندهم ترخيص بإطلاق النار حينت حنا عمرنا ما غادي يكون عندنا وعي وثقافة وحس وطني تجاه نفسك وبلدك واولادك واهلك.من هاد المنبر تنقول لكازا خاصها تحبس التنقل عند حدود الساعة الوالحدة ظهرا وتعلن الوزارة عن سنة بيضاء راه كازا مشاات فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - ملاحظ الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:45
عدد الحالات اليومية في الدار البيضاء والتي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، يفوق بكثير ما تسجله مصر والجزائر مجتمعة بعدد سكان يناهز 140 مليون نسمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - مواطن من البيضاء الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:48
ذاك الحجر الصحي الجزئي الذي طبق على العاصمة الاقتصادية. فقط طبق على المدارس والحمامات بالاغلاق الكلي والاغلاق للمحال التجارية والمقاهي والأسواق في حدود الثامنة. أما الحافلات والترام فلا يظهر أنهما يعيشان في زمن كورونا. أما المواطن المعنى بالدرجة الأولى فلا يدخل إلا ليلا وتحت أوامر رجال السلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:50
والله انتم الفاعلون الجمعويون جالسون على الكراسي وتنتقدون اعطونا خطة تسير عليها الحكومة في ظل عصيان الجميع والتمادي في الخروج للبحث احيانا على لقمة العيش لان البيضاء تحتضن جما غفيرا من الميامين مع عدم وضع الكمامة اخرجوا للشارع وطبقوا خططكم التي ترونها فعالة للحد من انتشار الوباء وإلا اصمتوا لأننا سئمنا من اسم الجمعيات ووو.... دون تفعيل عملكم على أرض الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
16 - كريم الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:53
كيف يعقل كل عمالة بمدينة الدارالبضاء تتخد إجراءات خاصة مثلا عمالة الحي الحسنى تغلق محلات التجارية وأسواق على الساعة الثالثة زوالا اما عمالة درب السلطان وتعرف أسواقها اكتضاض مثلا سوق القريعة وسوق العيون تغلق حتى الساعة الثامنة رغم تلك العمالة تعرف ازدياد المصابين كوفيد 19

. 985
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
17 - باغي نعرف الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:55
الحل الوحيد هو تدخل أطباء القوات المسلحة الملكية ... إنهم حقا من يعملون بوطنية ... مانراه ونسمع به عن الأطباء والمساعدبن لهم في النستشفيات لايبشر بالخير ... كل المرضى يشكون من غيابهم واللاتعامل ... ليس هناك وطنية ورحمة الضعيف إلا من رحم ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - ابن زعير الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:57
ليس هناك كورونا وحتى لو كانت ستكون إنفلونزا عادية بسيطة فنحن لسنا أحسن علما وفهما من الأوربيين الذي ظهروا للتنديد بالكذب والتزوير الذي تمارسه الحكومات ضد شعوبها والمسرحية التي يمثلونها بأسلوب حديث فأنا اعرف اشخاصا دخلو المستشفى بالمغرب ولم ياخذو العلاج رغم انهم كانوا يأخذونه من الأطباء ولكنهم يخفونه ولايتناولونه وبعد مرور مدة يخبرونه بانه قد تماثل للشفاء ودون تناول الدواء اي انه ليس هناك اي تأثير خطير اذا كانت هناك كورونا بالفعل ونتمنى من الله ان يرحمنا برحمته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
19 - abdallah الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:09
إخواني الدواء الناجع هو الكممات لأن الفيروس يتسلل عبر الأنف والفم مع الحرص عن النظافة للإنسان والمكان أي كل شئ ينظف كيف ما كان ولعلم الجميع أن اللقاح مجرد دعايات ما بين الكبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - متتبع الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:09
هذا الفيروس لا يقبل القسمة على إثنين يا إما الاقتصاد يا إما الحجر الصحي الشامل وليس الجزئي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - مصطفى الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:16
الحل سهل هو أن على الدولة تقسيم كل ثروة البلاد على الشعب بالتساوي ثم الإغلاق الشامل حتى يذهب وينقرض الفيروس كليا عن المغرب و بعدا ذالك على الدولة ان تبدأ من الصفر و بناء مغرب قوي وصحيح إقتصاديا و إجتماعيا و تربويا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
22 - Nabil الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:16
الدار البيضاء يلزمها حجر صحي لتتجاوز الازمة، اطالة مدة انتشار الفيروس ليست في صالح احد، الشركات ستبدأ بالافلاس مع مرور الوقت. الحجر الصحي و الالتزام صعب لكنه مثل الدواء الضروري اخده لنتجاوز الازمة الصحية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - علي الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:19
لا ادري ما سبب هذا التهويل مع نسبة الشفاء العاليه وتدني نسبة الوفيات
الدار البيضاء تحتاج الى سواعد ابنائها من اجل محاربة الجوع والحاجه لملايين الفقراء الذين اصبحت حالتهم مزرية
التعايش مع الفيروس ضرورة اخذت بها الدول المتقدمه
وكل دعوة الى التحجير والكسل والجمود مرفوضه ...ولا فائدة منها ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - غييور الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:22
رآه المسؤولون على جهة الدار البيضاء سطات في قطاع الصحة أضعاف وكلما ظلت المسؤولية أكبر من الكفاءاة فماذا تنثظر وزير الصحة يجب عليه مراجعة أوراقه بالنسبة للجهة قبل أن يفوت الأوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - عبدالله الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:22
الحكومة واللجنة العلمية اخدونا بدون ان نشعر الى مناعة القطيع والاسواء سياتي خلال شهري اكتوبر ونونبر سنشاهد عداد الاصابات بعشرات الالف والموتى بالالف فما فوق . والحكومة واللجنة العلمية يظنون انه لن يصاب الا المواطنون البسطاء اما هم لن يصابوا كما وقع بالظبط لبوريس جنسون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
26 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:28
إلى التعليق ( رقم 18 ابن زعير) يا ابني او اخي كورونا موجودة وبحدة قصوى اكثر من السايق عندي ممرضات من العائلة وهما في الخط الأمامي باللباس المخصص لها يحذروننا والاروبيون الذين يخرجون هذه الخرجات فقط هي حرب بين مختبرات الأدوية تلهي الشعوب التي تفتقر إلى الوسائل وتضرب بعضها البعض هي حرب باردة في المجال الصحي فاحذر يا اخي ( ما خسرتي والو حافظ على ولادك او امك وباك وخوتك او نفسك) لان الله لا يريدنا ان نلقى بأنفسنا للتهلكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.