24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "تنسيقية ممرضين" تعزز المشهد النقابي للصحة
- وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"
- الوداد البيضاوي يتحرك من أجل استقدام أيوب لكحل
- تقليصُ المشاركة وتغيير القيادة يشعلان النقاش داخل "البيجيدي"
- إحباط تهريب شحنة من الكوكايين في ميناء طنجة
وزير بريطاني: هذه حلول من الطبيعة لتخفيف تداعيات الجائحة (5.00)
صيادلة يطالبون بالمساهمة في الفحوصات السريعة ضد "كورونا" (5.00)
عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب (5.00)
السياسة الخارجية تغيب في المناظرة الأولى لسباق الرئاسيات الأمريكية (5.00)
- تسجيلات تكشف مخطط البوليساريو للاستيلاء على معبر الكركرات - (103)
- عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب - (102)
- توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة - (85)
- مدريد تُرسل طلبات "عاجلة" إلى الرّباط لترحيل 400 قاصر مغربي - (59)
- المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتقادات تلاحق شركتين لتدبير النظافة بالبيضاء
شهدت جماعة الدار البيضاء، الاثنين، عقد اجتماع استمر لساعات خصص لتتبع وتقييم عمل الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة "أفيردا" و"ديرشبورغ"، وعرف مشادات وانتقادات لعمل الشركتين.
وانتقد منتخبو الدار البيضاء، خلال هذا الاجتماع، الطريقة التي تدبر بها الشركتان النظافة بالمدينة، محملين إياهما المسؤولية فيما تعرفه العديد من المناطق من انتشار للنفايات وتكدسها في الحاويات وبجانبها.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مسؤولي شركة النظافة اللبنانية "أفيردا" حاولوا خلال اجتماع لجنة التتبع الدفاع عن العمل الذي يقومون به بتراب العمالات التي يغطونها، معتبرين أن ما قاموا به حتى حدود اليوم إيجابي.
وكشفت مصادر هسبريس أن الشركة المذكورة تحدثت خلال الاجتماع عن قيامها بأعمال خارج ما هو مسطر في دفتر التحملات مع الجماعة، وذلك في إطار التعاون مع شركة "الدار البيضاء للبيئة" المشرفة على القطاع.
وأوضحت المصادر نفسها أن مسؤولي الشركة اللبنانية أشاروا إلى أنهم عملوا خلال جائحة كورونا على تعقيم الشوارع والأحياء والإدارات، على الرغم من كون مجال تدخلهم المسطر في كناش التحملات يتعلق بالنظافة.
وأظهر هذا الاجتماع أن شركتي النظافة المفوض لهما تدبير القطاع لم تلتزما بما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؛ إذ كان مفترضا توفير الشاحنات في بداية شهر يناير الماضي، غير أنهما عملتا على توفير الحاويات وآليات الكنس فقط، ما عرضهما لجزاءات على التأخير.
وفشلت الشركتان المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، حتى اليوم، في الوفاء بالالتزامات المسطرة في كناش التحملات، وعلى رأسها إنشاء "حاويات تحت أرضية"، ما يعرضهما لجزاءات من طرف السلطات المفوضة على هذا التأخير.
وبحسب مصادر من اللجنة المذكورة، فقد قدمت الشركة المعنية بذلك طلبا للمجلس الجماعي من أجل تغيير الخاصيات التقنية المتعلقة بالحاويات، على اعتبار أن الأغطية الجرارة ذات الفتحات الجزئية تعرقل المناولة السليمة للحاويات أثناء عمليات إفراغها، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الكسر، مما يؤثر على مظهرها الخارجي.
وخلف الاجتماع المذكور نقاشا حادا حول القانون الداخلي للجنة التتبع؛ إذ دفع نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة باعتماد نموذج القانون الداخلي الخاص بلجنة تتبع شركة ليديك، فيما اعتبر بعض الأعضاء أنهم قادرون على صياغة قانون خاص باللجنة وفق ما يرونه مناسبا.
وينتظر أن يعقد اجتماع خاص بشركة ديرشبورغ، التي توجه إليها انتقادات بدورها بالعجز عن الالتزام بالشروط الموقع عليها في دفتر التحملات، بعد الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل.