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كُتّاب وآراء
"منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون
خلقت تلميذة بإحدى الثانويات الإعدادية بمدينة شفشاون الجدل بلباسها بعدما ولجت المؤسسة التربوية مرتدية النقاب، ما حذا بإدارة المؤسسة إلى عقد اجتماع مع جمعية أولياء التلاميذ وولي أمر التلميذة المعنية للتداول في الواقعة.
وتحفظت إدارة المؤسسة على لباس التلميذة التي تتابع دراستها بالمستوى أولى إعدادي، مطالبة إياها بضرورة الخضوع للنظام الداخلي للمؤسسة، وهو ما خلف استياء وتذمرا في الأوساط الجمعوية بمدينة "سيدي علي بن راشد والسيدة الحرة".
وخلفت الواقعة ردود فعل متباينة. وفي هذا الصدد قال محمد عبد الوهاب رفيقي، إن الدولة مطالبة بالتوفر على آليات التدخل لحماية الأطفال حتى من آبائهم، وزاد: "ماشي لأنه أب أو أم عندو الحق يدير فولادو لي بغا، ويفرض عليهم لي بغا، بحال لي كان تيدي ولدو للفقيه ويقول ليه: نتا تقتل وأنا دفن.. عقد نفسية كثيرة تركبات فعدد من الأطفال بسبب تربية والديهم العوجة".
وأضاف رفيقي، ضمن "تدوينة" على حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي: "باش تفرض إيديولوجيتك لي هي قناعتك الخاصة على بنت صغيرة وتفرض عليها لباس إيديولوجي لي غيمنعها لا من الرؤية بحال كل الأطفال، ولا التفاعل مع الأساتذة والتلاميذ بحال الناس، ولا التمتع بطفولتها بحال كل الصغار؛ فضلا عن تعريضها للتنمر لغرابة لباسها، هادي را جريمة خص يتّابع عليها هاد الأب، وماشي حرية أبدا".
وأوضح الداعية المثير للجدل أن "الحل ماشي هو طرد بنيتة لا ذنب لها من المدرسة وحرمانها من التعليم، علما أنه لم يتم طردها وإنما طلب منها الالتزام بلباس مناسب للمدرسة.. وفي جميع الأحوال المطلوب هنا هو إنقاذها من براثن هذا الأب المتطرف، وحمايتها جسديا ونفسيا".
وفي وقت تحدثت مصادر محلية عن منع التلميذة المعنية من ولوج الفضاء المدرسي، نفى رشيد كايز، المدير الإقليمي، طردها، مشيرا إلى أن اجتماعا مع والدي "التلميذة المنقبة" خلص إلى اقتناعهما باقتصار لباس ابنتهما على الحجاب، علاوة على الالتزام بالتدابير الوقائية والحاجزية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المسؤول الإقليمي لهسبريس أن المؤسسة العمومية لن تطرد أيا كان بسبب لباسه، مستحضرا في هذا السياق القانون الداخلي "الذي تجب مراعاته واحترامه والحضور بزي مناسب للتحصيل الدراسي"، مشيرا إلى أن التواصل بين التلاميذ والمدرسين يقتضي معرفة الهوية، "وهو ما تم تفهمه من طرف الأبوين"، على حد قوله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
التربية كاتكون فالصغر وخليو السيد يربي ينتو اما الى وصلات 18 سنة غير يطلب الله ويسكت
واشنو رأيك في الأب لكيرسل البنت ديالو عريانة وكلها مكياج ويعرضها للتحرش في الشارع !!!
اش غادي نقولك اتق الله في نفسك وكن منصفا حتى لاتتحمل اوزارا تحاسب عليها من رب السماء
يهين الطفلة ويحرمها من انشطة كثيرة مثل الرياضة والمسرح و..فظلا عن مشاكل لاحصر لها تتعرض لها او تخلقها للمؤسسة والاساتذة وزملائها التلاميذ.
الله أعلم بنفسية هذه الفتاة وسط زملائها، ربما سيأتي اليوم الذي ستثور فيه و "تقلبها 180 درجة" إذا لم يُزوجها أبوها لأحد الملتحين المسنين ممن يبحثون عن "لحم طري" تحت ذريعة الحلال على سنة الله و رسوله ... و ما أكثرهم بين رواد المساجد !
هذه التلميذة لا زالت قاصر وبالتالي لم تختر لباسها بمحظ إرادتها ولا يمكن أن نتحدث عن "منعها" من كذا أو كذا !
المنع يستهدف والديها الذين يريدون أن يصنعوا منها ما يتطابق مع عقليتهم المتخلفة وأيديولوجيتهم البئيسة، وهذه جريمة يجب أن يعاقب عليها أولياء أمرها الذين يريدون أن يفرضوا عليها لباس معين ونمط حياة معينة مستغلين سذاجة عقلها وصغر سنها.
وما أدراك حينما تميّز الفتاة بين الصالح والطالح من الأفكار الموروثة التافهة الغبية وبين الواقع بكل إكراهاته ويلقين بتلك الشرويطة في المزبلة عندما تردكن بان ما فرض عليهن في صباهن ليس سوى خزعبلات وتفاهات سخرت للسيطرة على شخصهن للتصرف في حياتهن التي هن فيها حرات طليقات؟
ولنا أمثلة كثيرة في هذا المجال، فكم من امرأة وبنت فرض عليها الحجاب والنقاب عندما كانت حياتهن وعيشهم يتوقف على ما يدود به أولياء نعمتهن عليهن وبعدما تحررن من التبعية واستعمار الأهل والوالدين لحياهن ومصادرتها والتصرف فيها على هواهم، القين بتلك الأفكار وتلك الخرقة والهندام الى مزبلة التاريخ !؟
اصلا النقاب ليس شرطا في اللباس الاسلامي والحجاب هو العرف المتداول عندنا في بلادنا ومقبول شرعا ومجمع عندنا على شرعيته. اما النقاب الحالي فهو مستورد كزي من الشرق الاوسط ولا بأس به في اوساطهم الاجتماعية. كالجلباب والقفطان في المغرب
اظف ان البنت في سن صغير والمدرسة مجال عمومي ربما ذلك الزي يخلق نوع من الجدل او من الحدة التي نحن في غنا عنها
الاصل في اللباس هو الخشمة والستر وعدم الاثارة
فما قامت به هذه المؤسسة هو درء للفتنة والتشويش على فئة عمرية لا زالت بعيدة عن هذا النقاش. وعلى الاسرة تفهم القرار الذي اولا لها الحق في اتخاده وتانيا لا يتنافى مع تعاليم عقيدتنا الحنيفة ولا يخالف الشرع
اما و ان تصبح طفلة بنت إننى عشر سنة عورة و نلفها باكياس الزبالة فهذا لا يبشر بخير
في القرءان اية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن نساء النبي يجب أن يعرفن في الطرق حتى لا يعتدي عليهن أحد.
لا يمكن لاي بنت أن ترتدي النقاب دون إكراه من أهلها.
كما نرجو (المثل) أن لا تكون الجنازة كبيرة والميت فار.
إذن يجب منع الصور الشمسية النسائية ، و ألا تظهر في بطاقة التعريف الوطنية .
لأن في ذلك خروج عن الدين ، و تدفع الذكور إلى إنحرافات خطيرة .
* و نحن في بلد إسلامي ، و ندعي الإسلام ، بينما يختلط الذكور و الإناث في
مقبرة واحدة . إن في ذلك إثم عظيم ، لأننا لا نعرف ما يقع بين الموتى ليلاً .
وزيادة على ذلك حكمتم على والدها بالتطرف ، قلتم ( ذلك المتطرف ) كبرت كلمة تخرج من أفواهكم ، فبمجرد أنه أمر ابنته بتغطية الوجة قلتم (متطرف) عجيب أمركم.
فهذا لباس في عرفك ورأيك تقدم وحرية، نعم أتفق معك هو تقدم نحو الهاوية والخراب.
هو تقدم نحو عالم التبرج والفجور، يا سيد.
لو لك كان صدق وصراحة مع دين الإسلام فلتكن لك دعوة صادقة إلى التثبت بتعاليم هذا الدين الذي هو وحي من رب الناس، رب الأرض والسماء.
هو دين الله الذي نفخ فيك الروح فلا تحارب الله بجهلك.،
ألا تعلم أن من أسباب ما يعيشه المجتمع الإنساني من فساد ودعارة وإغتصاب سببه الأول لباس المرأة ياااااااا
لآ أجد لك إسم!!!!!
فأحذر من غضب الله ودع الأبناء لآبائهم،،،