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الرئيسية | جهات | "منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون

"منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون

"منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون
أيوب صدور من شفشاون
السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:35

خلقت تلميذة بإحدى الثانويات الإعدادية بمدينة شفشاون الجدل بلباسها بعدما ولجت المؤسسة التربوية مرتدية النقاب، ما حذا بإدارة المؤسسة إلى عقد اجتماع مع جمعية أولياء التلاميذ وولي أمر التلميذة المعنية للتداول في الواقعة.

وتحفظت إدارة المؤسسة على لباس التلميذة التي تتابع دراستها بالمستوى أولى إعدادي، مطالبة إياها بضرورة الخضوع للنظام الداخلي للمؤسسة، وهو ما خلف استياء وتذمرا في الأوساط الجمعوية بمدينة "سيدي علي بن راشد والسيدة الحرة".

وخلفت الواقعة ردود فعل متباينة. وفي هذا الصدد قال محمد عبد الوهاب رفيقي، إن الدولة مطالبة بالتوفر على آليات التدخل لحماية الأطفال حتى من آبائهم، وزاد: "ماشي لأنه أب أو أم عندو الحق يدير فولادو لي بغا، ويفرض عليهم لي بغا، بحال لي كان تيدي ولدو للفقيه ويقول ليه: نتا تقتل وأنا دفن.. عقد نفسية كثيرة تركبات فعدد من الأطفال بسبب تربية والديهم العوجة".

وأضاف رفيقي، ضمن "تدوينة" على حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي: "باش تفرض إيديولوجيتك لي هي قناعتك الخاصة على بنت صغيرة وتفرض عليها لباس إيديولوجي لي غيمنعها لا من الرؤية بحال كل الأطفال، ولا التفاعل مع الأساتذة والتلاميذ بحال الناس، ولا التمتع بطفولتها بحال كل الصغار؛ فضلا عن تعريضها للتنمر لغرابة لباسها، هادي را جريمة خص يتّابع عليها هاد الأب، وماشي حرية أبدا".

وأوضح الداعية المثير للجدل أن "الحل ماشي هو طرد بنيتة لا ذنب لها من المدرسة وحرمانها من التعليم، علما أنه لم يتم طردها وإنما طلب منها الالتزام بلباس مناسب للمدرسة.. وفي جميع الأحوال المطلوب هنا هو إنقاذها من براثن هذا الأب المتطرف، وحمايتها جسديا ونفسيا".

وفي وقت تحدثت مصادر محلية عن منع التلميذة المعنية من ولوج الفضاء المدرسي، نفى رشيد كايز، المدير الإقليمي، طردها، مشيرا إلى أن اجتماعا مع والدي "التلميذة المنقبة" خلص إلى اقتناعهما باقتصار لباس ابنتهما على الحجاب، علاوة على الالتزام بالتدابير الوقائية والحاجزية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المسؤول الإقليمي لهسبريس أن المؤسسة العمومية لن تطرد أيا كان بسبب لباسه، مستحضرا في هذا السياق القانون الداخلي "الذي تجب مراعاته واحترامه والحضور بزي مناسب للتحصيل الدراسي"، مشيرا إلى أن التواصل بين التلاميذ والمدرسين يقتضي معرفة الهوية، "وهو ما تم تفهمه من طرف الأبوين"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - الكمامة السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:48
ألا تقولون أن الكمامة أصبحت إجبارية إذن اعتبروها كمامة يا أخي و انتهينا أم أن الكمامة لا تحجب الملامح، ما هذا النفاق ثم إن التلميذة معروفة في المدرسة و في المدينة و ليست متنكرة أو متخفية من جرم ارتكبته، أم أن عدوى فرنسا انتقلت إليكم.
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89
2 - شمالي السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:51
هذا الفكر دخيل على المغرب وعلى الثقافة المغربية، هذا ما هو إلا نتيجة للقنوات الوهابية الفضائية التي دخلت بيوت المغاربة في نهاية التسعينيات مثل قناة الناس وقناة الرحمة... إلخ، يجب على الدولة ترسيخ الثقافة المغربية الإسلامية من خلال التعليم ويحاربو هاذ الجهل.
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-86
3 - محمد ا السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:53
أتمنى إن شاء الله أن تكون لدينا مدارس للبنين و مدارس للبنات و يتم منع الاختلاط إن شاء الله
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155
4 - ليلى السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:53
صراحة من حقهم باش عرفت هاد البنت راه نفسها لي كتقرا عندي ولا شي وحدا دخيلة زائد حنا فالمذهب المالكي النقاب ماشي فرض و زائد البنت باقة طفلة ولاحتى هادي عندها مفاتن وخاص تغطيها راه الحجاب جاء من اجل تغطية المفاتن اما لي يشوف فهادي شي شوفة راه بيدوفيل خاصو العقاب
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54
5 - ajdid السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:54
هاي هاي سيد بارك على الأب ديالها بالمعيار دابا لي بغا يربي ولادو ماهناوه ولي خلاهم بلا تربية ماهناوه
التربية كاتكون فالصغر وخليو السيد يربي ينتو اما الى وصلات 18 سنة غير يطلب الله ويسكت
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38
6 - يونس السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:54
تعليم ديالنا شحال هادي تصلات عليه صلاة جنازة حتى حاجة مكتجينا عجب
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40
7 - jamal السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:55
أتى غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.
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73
8 - اتق الله يارفيقي السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:55
قال السيد رفيقي هذي راها جريمة خاص القانون يعاقب الاب ديالها هههه
واشنو رأيك في الأب لكيرسل البنت ديالو عريانة وكلها مكياج ويعرضها للتحرش في الشارع !!!
اش غادي نقولك اتق الله في نفسك وكن منصفا حتى لاتتحمل اوزارا تحاسب عليها من رب السماء
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92
9 - MOUISSA السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:55
أتفق مع قرار المؤسسة التعليمية فالتلميدة يمكنها الحضور بالحجاب أمر عادي لكن ما يسمى بالخمار لا هو من عاداتنا و لا تقالدنا لسنا في أفغانستان و لا عند خنازير داعش و إن كنتتبحتي عن البوز يكون ذلك بالنتائج و المعرفة
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5
10 - أبو سعد الراشيدي السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:55
"كلما نبح كلب القمناه حجرا"! ما يليق ان نرد على كل تافه انسلخ من عقيدته و دينه و المسالة بسيطة جدا : اولا اعرف العائلة جدا و الأب لم يفرض على البنت ابدا هذا اللباس بالعكس هو نبهها ان من سنوات( أيام حصّاد الويل ) تم منع النقاب في المؤسسات ما قبل الجامعي، و طلب منها ان تقتصر على الحجاب فقط و إذا خرجت تلبس النقاب كما تحب ، و ثانيا يا تافه هذا لباس شرعي و ليس ايديولوجية مستوردة و ثالثا قولك عن الرؤية او التفاعل هذه مبررات اكل عليها الدهر و شرب كما يقال فهل عندك عنديات اخرى و أحيطك علما ان في منقبات في دول الغرب حصلن على شواهد لن تصل اليها حتى في الأحلام و اخيرا دخل سوق راسك و لا تكثر النباح فلا احد سيسمع لك لانك ساقط العدالة و الشهادة من زمااااان ... فليس هذا عشك فادرجي.
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40
11 - واش حنا في افغانستان السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:57
واش حنا عايشين في افغانستان ? راك في المغرب يارجل ,والمغرب عندو تقاليد ديالو اللي خصك تتحترمها انت وامثالك. بارك من الجهل راكم قهرتونا بافكاركم العوجا .واللي كيفتخر بلبس اللباس الافغاني اهز حوايجو ويمشي يعيش معاهم .
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-42
12 - سارة التونسية السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:57
النقاب هو جريمة ضد المراة و كأن المرأة عار او فضيحه يجب تغطيتها .. انه فكر متطرف و خطير ..و الكارثه انها مازالت بنت صغيره و يلبسونها نقابا مرعبا .. عار على اسرتها و على كل هؤلاء المتطرفين السلفيين و الاسلاميين و التكفيريين الذين يعملون على دفن المرأة تحت الارض بفتاويهم و فكرهم المتخلف
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-68
13 - فريد السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:57
اش هاد التخربيق بنت فالاولى اعدادي بالنقاب ملين جابو هاد الشي الدين الاسلامي بريئ من هاد التصرفات ومعمرو كان فتقافتنا ولا فديانتنا والنقاب تلبسو واحدة كبيرة وراشدة ومقتنعا بيه ماشي بنت قصير غصبين عليها عائلتها ولا فهمها الدين كيما بغاو هما ومن حق المؤسسة ترفض هاد التصرفات
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-32
14 - maroki السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:58
لوكان جات للمؤسسة بالمنيجيب والصدر عريان وتعكيرة من داكشي الواعر گاع مايكون هاد الصداع وهاد الهلالة.
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50
15 - N.H السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:58
لسنا بدولة مسلمة و إنما دولة علمانية و من كذب كلامي فليخرج إلى الشارع وينظر بأم عينه نساء كاسيات عاريات ولا أحد يتدخل فيهم أو ينهيهم أصبح كل شيء عادي و هذه هي الطامة الكبرى و أصبحت المنقبة ينظرون إليها متعجبين و كأنها أتت من كوكب آخر
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26
16 - يونس السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:58
أظن أن حجابا ولباسا محترما يكفي حتى يظهر وجهها للمعلمين وأصدقائها حتى يسهل اندماجها
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29
17 - simo berlin السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:58
طبعا لان الرئيس الفرنسي هاجم الحجاب البارحة فنحن كدالك نتبع ماما فرنسا ونساندها الراي....لن تكون لنا قائمة يجب كدالك قيود على الفرنسيين بارتداء اللباس المحتشم عند ولوج المغرب....ولكن لاسف فالدين يحارب من اهله....
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5
18 - راصد السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:58
الى كانت البنية لي في الصورة فهي تبدو صغيرة جدا الحجاب كاف دعوها تتمتع بأيام الطفولة التي إن مرت فلن تعود عندما تكبر لها كامل الحرية في أن ترتدي النقاب إن إقتنعت به.
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25
19 - حمادي الريفي السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:58
اوا خليو ولاد وبنات الشيخات لي كيجيو عريانين هما لي يقراو مافهمتش انا هاد الوزارة شكون هما واش كفار ولا من قوم لوك ولا غي فهموني باس نرتاح
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-13
20 - marrakchi السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:59
يجب سن قانون يمنع حشر الاطفال في صراع اديولوجي عقيم وذلك بمنع صريح للبرقع في المدرسة لان هذا اللباس المستورد
يهين الطفلة ويحرمها من انشطة كثيرة مثل الرياضة والمسرح و..فظلا عن مشاكل لاحصر لها تتعرض لها او تخلقها للمؤسسة والاساتذة وزملائها التلاميذ.
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8
21 - عبد المجيد السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:59
راه المشكل المطروح هو الاضطرار للمنادات على إحدى المدرسات للتأكد من انها نفس التلميذة أثناء ولوجها للقسم مادامت ترتدي البرقع و يصعب التعرف عليها . مجرد رأي
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15
22 - hamidhamid السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:59
جهل ما بعده جهل حسب رأيي الخاص وجب ضم ملف هذه الطفلة لملفات الأطفال المغتصبين مؤخرا و يتابع والدها
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-5
23 - حسن الريفي السبت 03 أكتوبر 2020 - 21:59
يقول انه لا يجب على الاب عدم فرض اديولوجيته على طفلته. اليس من باب الديموقراطية ان نحترم حرية الطفل. ماذا لو كانت هذه الطفلة هي من ارادت ارتداء الخمار بمحو رغبتها و بدون ضغط من محيطا العائلي. اذا كانت هناك مدارس في دول غير مسلمة تسمح للبنات ارتداء الخمار فكيف تشرح انه في دولة مسلمة كالمغرب تمنعه على طالباتها. سبحان الله بات المواطن يحس بالغربة والعنصرية في بلده الام.
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-7
24 - انا السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:00
هذا هو وئد البنات المعاصر. يجب حماية البنات من تشدد اوليائهم، الجهل كارثة.
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4
25 - العياقة السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:00
هذا ماشي تدين هاذي العياقة.
الله أعلم بنفسية هذه الفتاة وسط زملائها، ربما سيأتي اليوم الذي ستثور فيه و "تقلبها 180 درجة" إذا لم يُزوجها أبوها لأحد الملتحين المسنين ممن يبحثون عن "لحم طري" تحت ذريعة الحلال على سنة الله و رسوله ... و ما أكثرهم بين رواد المساجد !
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10
26 - حق العقيدة السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:01
في بعض الدول المتقدمة التي يكون فيها قانون عام يفرض على الجميع مع احترام حق العقيدة يكون الحل هو إعطاء الجماعة دات العقيدة المختلفة الحق في إنشاء مدرسة اوحتى منطقة يسكنون ويدرسون فيها مثلا هناك مجموعة المورمن والكوايكر والمسيحيين النباتيين
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0
27 - عبد الجبار ابو البركات السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:02
لا يجوز منع التلميذة من التمدرس بسبب نقابها. مدينة شفشاون ليست مقاطعة فرنسية!!!
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-4
28 - عبد المجيد السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:03
بغض النظر عن كون اللباس نقابا أو خمارا أو ... الغريب في الأمر هو كيفية مناقشة المسألة بمنظور التطرف والتعصب، وغض الطرف عن حق الإنسان وحريته الشخصية في اختيار منهجه وطريقة لباسه وتفكيره، مما تكفله كل القوانين الدولية. فما دام أنه ليس هنالك قانون داخلي للمؤسسة التعليمية يتعارض مع اللباس، فليس هنالك مانع، ولنكن أكثر تعايشا مع اختلاف الآخر وكفا تعصبا وعنصرية ضد المسلمين يا مسلمين.
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-1
29 - إبن مازيـغ السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:03
المنع لا يستهدف الفتاة لأنها قاصر ولباسها مفروض عليها وليس من اختيارها
هذه التلميذة لا زالت قاصر وبالتالي لم تختر لباسها بمحظ إرادتها ولا يمكن أن نتحدث عن "منعها" من كذا أو كذا !
المنع يستهدف والديها الذين يريدون أن يصنعوا منها ما يتطابق مع عقليتهم المتخلفة وأيديولوجيتهم البئيسة، وهذه جريمة يجب أن يعاقب عليها أولياء أمرها الذين يريدون أن يفرضوا عليها لباس معين ونمط حياة معينة مستغلين سذاجة عقلها وصغر سنها.
وما أدراك حينما تميّز الفتاة بين الصالح والطالح من الأفكار الموروثة التافهة الغبية وبين الواقع بكل إكراهاته ويلقين بتلك الشرويطة في المزبلة عندما تردكن بان ما فرض عليهن في صباهن ليس سوى خزعبلات وتفاهات سخرت للسيطرة على شخصهن للتصرف في حياتهن التي هن فيها حرات طليقات؟
ولنا أمثلة كثيرة في هذا المجال، فكم من امرأة وبنت فرض عليها الحجاب والنقاب عندما كانت حياتهن وعيشهم يتوقف على ما يدود به أولياء نعمتهن عليهن وبعدما تحررن من التبعية واستعمار الأهل والوالدين لحياهن ومصادرتها والتصرف فيها على هواهم، القين بتلك الأفكار وتلك الخرقة والهندام الى مزبلة التاريخ !؟
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4
30 - psychologue السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:03
l'enfance est la plus belle chose dans la vie du personne c'est une importante période. L'enfant est très besoin de l'amour de ses parents du tendresse et du caresse pour qu'il trouve le bonheur dans sa vie si non il va trouver plusieurs difficultés alors il faut respecter l'enfance de chaque enfant
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1
31 - salaw السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:03
الله اهديكم لاش النقاب اصلا لبسي حجابك عادي بحال كاع الثلاميذ لان هذا النقاب ليس واجبا ولا مستحبا وانما هو في حالة ما كانت امرئة فاثنة الجمال وتسبب فتنة للرجال ولكن كثلميذة ستخلقين البلبلة بدل التحصيل والعلم وما الدافع لبعض الجمعيات الثربوي كاسم كتشجع على مثل هذ شي فيحين الجمعيات اصلا هدفها التوعية والارشاد والدعم لاخلق المشاكل والسبب طفلة وخمار ؟؟؟؟
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7
32 - عيسى السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:03
ان زوجتي منقبة و أدافع عن نقاب لأنه من شرعنا. وهادي سميتها البسالة ولديها خاصهم يتقاوا الله فيها علاش يدخلها فهاد المشاكل البنت باقة صغيرة. و معرفاش شنوا واقع فدنيا .
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5
33 - هشام المغربي السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:05
نحن في بلد الديمقراطية والحرية والمساواة لا نفرق بين مسلم او مسيحي او يهودي اما اللباس فالتلبس ما تشاء شرط الا تؤدي احدا ففي بريطانيا العظمى وأمريكا تجد جميع الأديان والثقافات المختلفة بملابسهم التي تعبر عن دينهم ولا يشتكي احد فحتى نحن لدينا ملحدين ومتدينين ونحترمهم شرط ألا ينشر إلحاده او تطرفه على ابنائنا
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-1
34 - الزمن المعكوس السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:05
النظام الداخلي لتلك المدرسة يحرم النقاب رغم ان الجميع منقب بالكمامة ويبيح للبنات الولوج للأقسام بالميني جيب وسراويل الجينز التي تكتنز العورة وشعر مسدول على الكثف كأنها في عرس.. اما الشباب فجمبع قسات الشعر مباحة من النموذج الافريقي إلى عبدة الشيطان...
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-4
35 - يونس السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:06
سي رافيقي شكون قاليك راه الأب ديالها اي فرض عليها النقاب واش انت تتعلم الغيب ولا جارهم ولا تتعرفهم ولا تتعرف جرانهم وعلاه شكون قاليك راه النقاب تيحرم من التمتع بالطفولة وباز ليك اخويا ولبتي تتفهم فكولشي
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3
36 - عيون البلد السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:07
سبحان الله العظيم وهادشي ياحسرة في عهد حزب يدعي أنه إسلامي ياودي يالعدالة والتنمية ياودي هادشي ماوقع لافي عهد حكومة حزب الاستقلال ولا في حكومة عهد حزب الاتحاد الاشتراكي لأنهم كانوا عارفين بأن البنات كيقراو بالجلباب المغربي وبالنقاب الأسود وكانوا كيشاركوا في مظاهرات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والصور في جريدة الاتحاد الاشتراكي وجريدة العلم وماعمر شي واحد ماتكلم عليه حيث عارفين بأنه من الموروثات الدينية العميقة
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1
37 - محمد السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:07
اظن ان هذا جدل ربما يمكن تفاديه آن ناقشناه بحلم
اصلا النقاب ليس شرطا في اللباس الاسلامي والحجاب هو العرف المتداول عندنا في بلادنا ومقبول شرعا ومجمع عندنا على شرعيته. اما النقاب الحالي فهو مستورد كزي من الشرق الاوسط ولا بأس به في اوساطهم الاجتماعية. كالجلباب والقفطان في المغرب
اظف ان البنت في سن صغير والمدرسة مجال عمومي ربما ذلك الزي يخلق نوع من الجدل او من الحدة التي نحن في غنا عنها
الاصل في اللباس هو الخشمة والستر وعدم الاثارة
فما قامت به هذه المؤسسة هو درء للفتنة والتشويش على فئة عمرية لا زالت بعيدة عن هذا النقاش. وعلى الاسرة تفهم القرار الذي اولا لها الحق في اتخاده وتانيا لا يتنافى مع تعاليم عقيدتنا الحنيفة ولا يخالف الشرع
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3
38 - عبد اللطيف السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:07
ومن انتم حتى تفرضو اديوليجتكم
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1
39 - عقلاني السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:07
أمي عندها صور ليها في المدرسة في الستينات و السبعينات بلباس قصير حيث مان لباسا موحدا بجوارب عالية في مدرسة عمومية و ماخرجاتش سلكوطة، بالعكس رباتني أحسن تربية و هي أستاذة الآن و تبكي حال التعليم.
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3
40 - عدنان ش السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:08
قبل سبعين سنة كانت جميع المغربيات بدون استثناء منقبات اكثرهن لا تظهر الا اعينهن وكأن ذلك امتداد للعصر الإسلامي الأول ولم يكن لا الاستعمار ولا التدخل الأجنبي يجرئ على المس بكرامتهن ومعتقداتهن حتى خرج من جلدتنا اليوم من يتطاول على بناتنا بكل وقاحة ولا يرتاح الا وهن عاريات متكسعات في الشوارع فمذا يضر الخمار و النقاب في الفتاة المتعلمة ومذا ينقص منها وهي ترتدي ما يعجبها من اللباس ما دخل العلم وطلبه في كيفية اللباس والهنذاب ام هي احقاد باطنة وكره دفين للاسلام ومبادئه
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1
41 - عزيز من فرنسا السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:08
يحى العدل في بلد الاسلام ههه علاش هذا خينة اتهم الاب واتهمه بالتطرف قمة الحقد والحسد وهذا هو التطرف ديال بصح . أين هي لغة الحوار لماذا لم تتحاوروا مع البنت وابوها . واللهم النقاب اولا العرى اولا ملي كتجي بنت عريانة كتفرحوا والاب مكيكونش متطرف . كيف ستكون نفسية ديال البنت ملي تحبسوها عن الدراسة بسبب نقابها . ؟؟؟؟عزيز
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0
42 - سمير السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:09
واضح انه تعيش بيننا فئه من المواطنين اجسادهم في المغرب وعقولهم ما زالت ترفرف في رباع الخالي.
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0
43 - خسناء السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:11
لمغاربة ليس من عاداتهم تغليف المرأة بأكياس الزبالة قبل قدوم الاسلام كانت المراة ملكة تقود الجيوش
اما و ان تصبح طفلة بنت إننى عشر سنة عورة و نلفها باكياس الزبالة فهذا لا يبشر بخير
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0
44 - Mohamed elhimri السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:11
مسألة طبيعية يمنعو تلميذة منقبة بدريعة فرض الأباء عن أولادهم أيديولوجية فكرية أما من يرسل بنته بلباس تترك الاستاد بدون تركيز فهذا تفتح وضرب من الجنون
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4
45 - المختار السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:11
لا إكراه في الدين.
في القرءان اية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن نساء النبي يجب أن يعرفن في الطرق حتى لا يعتدي عليهن أحد.
لا يمكن لاي بنت أن ترتدي النقاب دون إكراه من أهلها.
كما نرجو (المثل) أن لا تكون الجنازة كبيرة والميت فار.
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0
46 - خالد السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:15
مرحبا بكم في فرنسا بوادر العلمانية بدأت تظهر
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6
47 - مرتن بري دو كيس السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:16
هل النقاب فرض.؟ سؤال بسيط ..هل هو من اعراف وعادات المغاربة ؟سؤال...عشت في البادية..وعشت في المدن الصغرى والكبرى...وحتى الاروبية..وها انا بلغت من العمر عتيا....لم ار لا في صغري ولا حتى التسعينات من القرن الماضي..ولم اعرف امراة كانت ترتدي ما يطلق عليه النقاب....بل امي رحمها الله وادخلها فسبح جنانه..كانت ترتدي الحايك واللثام ( نحن من وجدة ). ونساء اخريات يرتدين الجلباب واللثام ..يرى منه العينين فقط ...ونصف الانف...اما هذه البذلة الدخيلة على هويتنا العتيقة (النقاب).او (البرقع ) فهي بذلة لنساء الخوارج...وكذا في الخليج وعند السعوديات اكثر....فالمراة لما ترتدي مثل هذه المظلة ..يصعب علينا معرفة جنسها .ارجل هي ام امراة ؟..وبما ان الارهابيون يعتمدون على اخفاء هويتهم فهو لباس على قياسهم. ...فالحجاب هو افضل لباس للمراة المغربية..وحتى العربية..فلماذا نفرض على بناتننا اشياء هن غير مقتنعات بها...وتراهن في الازقة الخالية يفعلن ما تندي له الجباه مع اقرناءهن من الذكور.
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48 - معلمة السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:18
لاحول ولا قوة الا بالله. الطفلة لا زالت لم تبلغ بعد. أولى اعدادي يعني11سنة. 11سنة ايها الاب مرحلة عمرية من المفروض ان يلعب فيها الطفل ويتعلم وينفتح على عالمه ويتلقى ابجديات مواجهة وضعيات من الواقع المعاش. يحتك باقرانه ويكتسب مهارات من اساتذته وابويه لا ان نغطي وجهه ونمنعه حتىى من رؤية ما يقع أمام ناظريه.. شخصيا اعتبرها جريمة في حق البنية. هكذا ستكبر في الحرمان والدونية والاختلاف والكبت. اتقوا الله في اولادكم
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49 - سيمو السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:18
فين المشكيل إلا كانت البنت لابسة هكا ؟ .. غير بغيتو تخلقوا ضجة وصافي, أما هو راه عادي يتلبس, أما حسن البنت تربى تربية نقية و على قيم الحياء و الأدب و لا تربى على الوسخ و قلة الحيا و فاش توصل للمراهقة تدير شي مصيبة و تجلب للعار لعائلتها .. و بلاتي شي وحدين كيقوليك كتفرض عليهم .. بلاتي واش البنات لي ما كيلبسوش بحالهكا ماشي مفروضة عليهم حتى هما ؟ و لا غير كتختارو لي بغيتو .. لا لقمع الحرية و نعم لحق الإختيار .. سالينا
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50 - ماروان السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:20
عندما اقرأ التعليقات (رقم 1 و-3 نمودجا) أصاب بالإحباط، كان لدينا أمل في تقليص فارق المئات السنين التي تفصلنا عن الأمم الراقية وإذا بي أرى أن الفارق سيتسع ليصبح سنوات ضوئية.
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51 - إن كان السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:26
* إن كان لا بد من النقاب أو الحجاب ، و ترون أن ذلك نادى به ديننا الحنيف .

إذن يجب منع الصور الشمسية النسائية ، و ألا تظهر في بطاقة التعريف الوطنية .

لأن في ذلك خروج عن الدين ، و تدفع الذكور إلى إنحرافات خطيرة .

* و نحن في بلد إسلامي ، و ندعي الإسلام ، بينما يختلط الذكور و الإناث في

مقبرة واحدة . إن في ذلك إثم عظيم ، لأننا لا نعرف ما يقع بين الموتى ليلاً .
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52 - jelmahraoui السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:28
أنتم الذين تتشدقون بالحرية ، الآن فهمت ، تقصدون الحرية فيما يخصكم فلو جاءت تلميذة للمدرسة شبه عارية لكان عندكم عاديا لأنها حرية شخصية ، وأما هذه التلميذة التي جاءت للمدرسة بلباس ساتر تقتدي به أمهات المؤمنين وخاضعة لأمر الله تعالى الذي يقول : « يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما »
وزيادة على ذلك حكمتم على والدها بالتطرف ، قلتم ( ذلك المتطرف ) كبرت كلمة تخرج من أفواهكم ، فبمجرد أنه أمر ابنته بتغطية الوجة قلتم (متطرف) عجيب أمركم.
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53 - فارس بلا جواد السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:28
زمان كنا نسمع منع المحجبات والمنقبات في أوربا والان ماشاء الله في دولة إسلامية تتمنع النقاب ياسلام على ثقافة التفتح و السفور الي في بلادنا الحبيبة
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54 - ghouatisaad السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:28
كلمة ل محمد عبد الوهاب رفيقي، مع الأسف الشديد لآ كلمة لك، ولا رأي، حول بنات المسلمين وهن في سن المراهقة بل قبل هذا السن يعشن بلباس فاضح، فاجر،، لباس يدعوا إلى الزنا والفساد، لباس يحطم أسس الحياء بين مجتمع التلاميذ والطلبة
فهذا لباس في عرفك ورأيك تقدم وحرية، نعم أتفق معك هو تقدم نحو الهاوية والخراب.
هو تقدم نحو عالم التبرج والفجور، يا سيد.
لو لك كان صدق وصراحة مع دين الإسلام فلتكن لك دعوة صادقة إلى التثبت بتعاليم هذا الدين الذي هو وحي من رب الناس، رب الأرض والسماء.
هو دين الله الذي نفخ فيك الروح فلا تحارب الله بجهلك.،
ألا تعلم أن من أسباب ما يعيشه المجتمع الإنساني من فساد ودعارة وإغتصاب سببه الأول لباس المرأة ياااااااا
لآ أجد لك إسم!!!!!
فأحذر من غضب الله ودع الأبناء لآبائهم،،،
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55 - مصطفى كارطيكا السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:29
كون جات يالمني مني جيب غادي دخل وتقرا عادي دابة بالنقاب حرام مغرب التناقضات وصافي
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56 - أسامة حميد السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:30
المدعو رفيقي وجدها فرصة لتفريغ هرطقاته العلمانية ضد أب التلميذة وينعته بالتطرف بل ينصب نفسه المريضة قاضي تحقيق ويدين الأب بجريمة لا توجد إلا في خياله دون حتى أن يطلع على حيثيات الموضوع. وها هو السيد المدير الإقليمي يؤكد تفهم الأبوين وإقناعهما بالاكتفاء بالحجاب دون النقاب الذي لا يتناسب مع وضعيات التعلم. يبدو أن رفيقي لا يجد راحته إلا في التطرف. فمن الغلو في الدين انتقل إلى الغلو في العلمانية.
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57 - Ilyes السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:31
انا صراحة ضد النقاب و خصوصا للاطفال، لكن مع الحرية في اللباس مادامت المرأة اختارته عن اقتناع و ليس إجبار. يجب تعلم تقبل الاخر مهما كنا ضده..
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58 - احمد السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:37
سبحان الله كيف تتغير الإيديولوجيات والقناعات رأساً على عقب بتغير الأحوال!!
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59 - فوءاد ش السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:40
اصبح المغاربة متطرفون في كل شيء .. بيدوفيليا و اغتصاب اطفال مقابل حجاب و نقاب للاطفال و منعهم من عيش طفولتهم بطريقة طبيعيه .. سنوات و عقود من سياسة التجهيل المعتمد من السلطة انتج شعبا فاقدا البوصلة .. و الجنس و المال اصبحا محور كل شيء..
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