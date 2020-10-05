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الرئيسية | جهات | مدارس البيضاء تستقبل التلاميذ وسط مخاوف الأسر من "كورونا"

مدارس البيضاء تستقبل التلاميذ وسط مخاوف الأسر من "كورونا"

مدارس البيضاء تستقبل التلاميذ وسط مخاوف الأسر من "كورونا"
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:00

افتتحت اليوم الإثنين، على مستوى عمالة الدار البيضاء، أبواب المدارس من جديد، لتستقبل آلاف التلاميذ إثر توقف الدراسة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

ووسط ترقب وخوف من الفيروس التاجي، توافد على بوابات المدارس صباح اليوم عدد من الآباء والأمهات، إذ رافقوا فلذات أكبادهم للاطمئنان عليهم، والاطلاع على ظروف مواجهة الوباء داخل أسوار المؤسسات التعليمية.

وعبر بعض الآباء والأمهات عن تخوفهم من انتقال عدوى كورونا إلى أبنائهم، خصوصا أن الدار البيضاء مازالت تسجل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس، رغم التدابير الاحترازية التي تعلنها السلطات الحكومية.

ورغم أن هذا الأسبوع قد يعرف انشغال الإدارات التربوية بإعداد جداول استعمال الزمان وتقسيم التلاميذ من أجل اعتماد نظام التفويج، تفاديا للازدحام داخل القاعات، وبالتالي تفشي الفيروس بين التلاميذ، فإن الأسر متخوفة من احتمال إصابة أبنائها، لاسيما الذين يتابعون الدراسة في المستويات الإعدادية والثانوية.

وأكد نور الدين سليم، رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بثانوية الفارابي التأهيلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التخوف يسود الأسر من عودة الدراسة الحضورية بالدار البيضاء في ظل الظروف التي تعيشها العاصمة الاقتصادية بسبب انتشار الفيروس.

وشدد المتحدث نفسه على أن "التخوف جعل عددا من الآباء والأمهات يمتنعون إلى حدود الساعة عن تسجيل الأبناء، إذ ينتظرون تحسن الحالة الوبائية لمعرفة ما إن كانوا سيعملون على تسجيلهم في المدارس الخصوصية أو العمومية".

ووجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات تعليمات إلى المديريات الإقليمية التابعة لها على مستوى عمالة الدار البيضاء من أجل تفعيل البروتوكول الصحي الموصى به من لدن الوزارة، والعمل على مراقبة مدى تطبيق التدابير الاحترازية داخل المؤسسات التربوية.

وشددت الجهة ذاتها على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عبر فرض ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، إلى جانب تعقيم الأقسام، وتوفير كل شروط السلامة الصحية لفائدة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية.

وكانت الحكومة قررت إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية بمدينة الدار البيضاء ابتداء من اليوم، في جميع الأسلاك والمستويات، حسب نمط تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين اختار أولياء أمورهم هذه الصيغة.

وشددت الحكومة، ضمن بلاغ لها، على أن استئناف الدراسة بهذه المؤسسات "سيتم مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والتتبع المستمر للوضعية الصحية بها، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - متتبع لابنه الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:16
ذهب ابني إلى المدرسة وعند عودته سألته هل هناك تعقيم أو مطهر فأجابني لم يقدموا لما اي شئ إذن التعقيم موجود في الاشهار والتلفزة .....حرام عليكم أيها المسؤولين في فلذات أكبادنا
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22
2 - souad الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:18
شيء محير التدابير لازالت سارية المفعول في الدار البيضاء ومن جهة اخرى فتحت المدارس في وجه التلاميذ بمختلف مستوياتهم :الا يدعو هذا الى القلق ؟اليس التلاميذ جزء من ساكنة البيضاء ؟المهم الله يلطف بنا ويبعد عنا هذا الوباء ويحفظ بلدنا من شروره
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15
3 - rida الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:19
بما انني اقطن قرب تلات مدارس. الامر يدعو فعلا للقلق. دخول و خروج التلاميد دون ادنى احترام لشروط السلامة. لا كمامة لا تباعد لا تعقيم، كأن الحياة عادية. الله احدر السلامة.
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10
4 - FENANE الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:20
انه تهور كبير واندفاع شديد ،حيث ان الدار السوداء ستبقى في قمة الذروة ،نظرا لاتساع رقعتها وكتافتها السكانية تبقى TOP1 في عدد الاصابات ،نحن كأولياء التلاميذ نحمل الوزارة الوصية من مغبة تفشي الوباء وارتفاعه داخل المؤسسات المدرسية و نلتزم بحرصنا الشديد بمتابعة الوزارة الراعية قضاءيا في حالة إصابة ابناءنا وفلدة قلولنا بهذا الوباء.
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5 - خير إن شاء الله الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:24
لكل شيء بداية و لكل شيء نهاية-- اتمنى من الله يرفع عنا هذا الوباء و يحفظ اولادنا جميعا --- مع الوقاية سنتغلب عليه إن شاء الله-- لا يمكن أن نعيش بلا حركة و بلا دراسة و بلا عمل .
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2
6 - soufiane الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:28
هادو باغيين يقتلو ولاد الناس البيضاء ما زالت تسجل أرقام قياسية للفروس كان من التعقل تأجيل الدخول ما بقينا فاهمين والو فهذا البلاد الله يحد الباس وصافي
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7 - مواطن من الدارالبيضاء الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:32
خطأ عدم إسقاط أضحية العيد سيتكرر مع إعادة الدراسة حضوريا بالدار البيضاء التي تحتضن اكبر نسبة من التلاميذ على الصعيد الوطني
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5
8 - إلى المدرسة الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:38
فلا خوف على التلاميذ من كرونا ولا هم يحزنون فعدم التمدرس أخطر من كرونا. لان التلاميذ وخصوصا الأطفال يمكن أن يحملون الفيروس فقط ولا توجد أي حالة حرجة عند الأطفال ونسبة الوفايات منعدمة. لذا يجب ان يكون التعليم الحضوري إجباري.أما بالنسبة للمعلمين والأساتذة فيجب ان يتخدوا الاحترازات الوقائية كالممرضين والأطباء الذين يضحون ويعلمون ليلا ونهارا منذ بداية الوباء إلى يومنا هذا فلا يعقل أن يتقاضى رجال التعليم أجرة كاملة وهم في عطلة دائمة. ولكل آجل كتاب
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