مدارس البيضاء تستقبل التلاميذ وسط مخاوف الأسر من "كورونا"

هسبريس - عبد الإله شبل

افتتحت اليوم الإثنين، على مستوى عمالة الدار البيضاء، أبواب المدارس من جديد، لتستقبل آلاف التلاميذ إثر توقف الدراسة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

ووسط ترقب وخوف من الفيروس التاجي، توافد على بوابات المدارس صباح اليوم عدد من الآباء والأمهات، إذ رافقوا فلذات أكبادهم للاطمئنان عليهم، والاطلاع على ظروف مواجهة الوباء داخل أسوار المؤسسات التعليمية.

وعبر بعض الآباء والأمهات عن تخوفهم من انتقال عدوى كورونا إلى أبنائهم، خصوصا أن الدار البيضاء مازالت تسجل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس، رغم التدابير الاحترازية التي تعلنها السلطات الحكومية.

ورغم أن هذا الأسبوع قد يعرف انشغال الإدارات التربوية بإعداد جداول استعمال الزمان وتقسيم التلاميذ من أجل اعتماد نظام التفويج، تفاديا للازدحام داخل القاعات، وبالتالي تفشي الفيروس بين التلاميذ، فإن الأسر متخوفة من احتمال إصابة أبنائها، لاسيما الذين يتابعون الدراسة في المستويات الإعدادية والثانوية.

وأكد نور الدين سليم، رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بثانوية الفارابي التأهيلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التخوف يسود الأسر من عودة الدراسة الحضورية بالدار البيضاء في ظل الظروف التي تعيشها العاصمة الاقتصادية بسبب انتشار الفيروس.

وشدد المتحدث نفسه على أن "التخوف جعل عددا من الآباء والأمهات يمتنعون إلى حدود الساعة عن تسجيل الأبناء، إذ ينتظرون تحسن الحالة الوبائية لمعرفة ما إن كانوا سيعملون على تسجيلهم في المدارس الخصوصية أو العمومية".

ووجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات تعليمات إلى المديريات الإقليمية التابعة لها على مستوى عمالة الدار البيضاء من أجل تفعيل البروتوكول الصحي الموصى به من لدن الوزارة، والعمل على مراقبة مدى تطبيق التدابير الاحترازية داخل المؤسسات التربوية.

وشددت الجهة ذاتها على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عبر فرض ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، إلى جانب تعقيم الأقسام، وتوفير كل شروط السلامة الصحية لفائدة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية.

وكانت الحكومة قررت إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية بمدينة الدار البيضاء ابتداء من اليوم، في جميع الأسلاك والمستويات، حسب نمط تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين اختار أولياء أمورهم هذه الصيغة.

وشددت الحكومة، ضمن بلاغ لها، على أن استئناف الدراسة بهذه المؤسسات "سيتم مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والتتبع المستمر للوضعية الصحية بها، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية".