"فوهات" إطفاء الحرائق تشغل مجلس الدار البيضاء

هسبريس – محمد لديب

سجلت مدينة الدار البيضاء تراجعا في أعداد فوهات إطفاء الحرائق بسبب التوسع العمراني الذي تشهده منذ سنوات، خصوصا في المناطق السكنية الجديدة التي أنشئت في العقدين الأخيرين.

ووافق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورته العادية المنعقدة الثلاثاء، على تخصيص غلاف مالي بقيمة 75 مليون سنتيم من أجل تمويل اتفاقية تهم هذا الجانب.

وتجمع الاتفاقية مجموعة من الأطراف، تتمثل في مجلس مدينة الدار البيضاء وجماعة المحمدية وشركة ليديك، وتبلغ مساهمة مدينة المحمدية ما يقارب 85 ألف درهم.

وقال عبد المالك الكحيلي، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، إن الاتفاقية التي تضم السلطة المفوضة المكونة من الجماعات وشركة ليديك، يكمن الهدف من وراء التوقيع عليها في تقريب وسائل السلامة من المواطنين، عبر استكمال البنيات التحتية التي يتطلبها توسع المجال الحضري الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وأوضح الكحيلي، في تصريح لهسبريس، أنه سيتم الشروع في الأشغال مباشرة بعد التأشير على الاتفاقية من طرف السلطات الترابية، بعد أن تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وأضاف أن "جلسة يوم الثلاثاء من الدورة، عالجت 11 نقطة من أصل 29 نقطة. ومن النقط المهمة التي تم التطرق إليها، هناك عملية التصويت على مقرر سابق يهم مواكبة شرطة الجنائز من طرف شركة الدار البيضاء للخدمات، نظرا لوجود إمكانية توظيف أطباء مهمتهم تتمثل في معاينة الأموات، خاصة وأن هناك جماعات لا تتوفر سوى على تقنيين في هذا المجال".