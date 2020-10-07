24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة (5.00)

  2. خطة استباقية وحنكة تدبيرية .. مفاتيح مكافحة المملكة للإرهاب ‎ (5.00)

  3. اقطعوا دابر الانفصال قضائيا! (5.00)

  4. مهنيو نقل البضائع يُربِكون ميناء البيضاء وسط دعوات إلى الإضراب (5.00)

  5. تأخر الأجور يعمّق أزمة عمّال النظافة في تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "فوهات" إطفاء الحرائق تشغل مجلس الدار البيضاء

"فوهات" إطفاء الحرائق تشغل مجلس الدار البيضاء

"فوهات" إطفاء الحرائق تشغل مجلس الدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 07:56

سجلت مدينة الدار البيضاء تراجعا في أعداد فوهات إطفاء الحرائق بسبب التوسع العمراني الذي تشهده منذ سنوات، خصوصا في المناطق السكنية الجديدة التي أنشئت في العقدين الأخيرين.

ووافق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورته العادية المنعقدة الثلاثاء، على تخصيص غلاف مالي بقيمة 75 مليون سنتيم من أجل تمويل اتفاقية تهم هذا الجانب.

وتجمع الاتفاقية مجموعة من الأطراف، تتمثل في مجلس مدينة الدار البيضاء وجماعة المحمدية وشركة ليديك، وتبلغ مساهمة مدينة المحمدية ما يقارب 85 ألف درهم.

وقال عبد المالك الكحيلي، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، إن الاتفاقية التي تضم السلطة المفوضة المكونة من الجماعات وشركة ليديك، يكمن الهدف من وراء التوقيع عليها في تقريب وسائل السلامة من المواطنين، عبر استكمال البنيات التحتية التي يتطلبها توسع المجال الحضري الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وأوضح الكحيلي، في تصريح لهسبريس، أنه سيتم الشروع في الأشغال مباشرة بعد التأشير على الاتفاقية من طرف السلطات الترابية، بعد أن تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وأضاف أن "جلسة يوم الثلاثاء من الدورة، عالجت 11 نقطة من أصل 29 نقطة. ومن النقط المهمة التي تم التطرق إليها، هناك عملية التصويت على مقرر سابق يهم مواكبة شرطة الجنائز من طرف شركة الدار البيضاء للخدمات، نظرا لوجود إمكانية توظيف أطباء مهمتهم تتمثل في معاينة الأموات، خاصة وأن هناك جماعات لا تتوفر سوى على تقنيين في هذا المجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.