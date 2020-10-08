24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفول السوداني بالعوامرة
- حفلات عائلية تنقذ صغار مموني الحفلات من الأزمة
- هيئات مدنية تراقب تنزيل قانون الحق في المعلومات
- معرض يحتفي بالتلاقح الحضاري المغربيّ الإفريقيّ
- حقوقيون يدعون إلى تعديل الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالمغرب
خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة (5.00)
وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي (5.00)
- "الداخلية" تصدم "البيجيدي" بقبول مقترح تعديل القاسم الانتخابي - (111)
- سجال معاشات البرلمانيين يرفع جرعة انتقادات مغاربة لريع التقاعد - (55)
- 10 سنوات نافذة لـ"بيدوفيل" اغتصب طفلا بميدلت - (35)
- وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي - (33)
- شبهة "غسل الأموال" تلاحق منجب وأفرادا من عائلته - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجموعة "التعاون" تستعرض حصيلتها بشفشاون
عقدت مجموعة الجماعات الترابية "التعاون"، الأربعاء بعمالة إقليم شفشاون، أشغال دورتها العادية لشهر أكتوبر، برئاسة مرزوق مخلوف، رئيس المجموعة، وبحضور محمد علمي ودان، عامل الإقليم، وأعضاء وعضوات المجموعة.
وتم خلال هذا الاجتماع تدارسُ تقديم تقرير حول أشغال مجموعة الجماعات وأهم تدخلاتها وتطلعاتها المستقبلية، والمصادقة على هيكلها التنظيمي الإداري، فضلا عن المصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2021 .
وتوقّف المهندس مخلوف بهذه المناسبة على أهمية العمل التشاركي الذي تقوم به المجموعة، مبرزاً أهم أدوارها وتدخلاتها بجماعات الإقليم وفق برامج عمل محدّدة ومضبوطة في الزّمان والمكان، موضحاً أنه منذ منتصف شهر يونيو 2020 تم تفعيل 5339 ساعة من التدخّلات، وتحقيق ما مجموعه 818 يوما من العمل بـ23 جماعة قرويّة؛ "وهي طفرة مهمة مكنت معظم الجماعات بالإقليم من الاستفادة من آليات المجموعة عبر القيام بالعديد من التدخلات، ومنها فك العزلة عن المواطنين بالمداشر النّائية".
وزاد مخلوف أن المجموعة لها من الطموحات والتطلعات الكثير، "إذ يتمّ الاشتغال بالمزيد من العزم والإرادة والانسجام، في سبيل تحقيق النتائج المرجوّة لكل ساكنة الإقليم".