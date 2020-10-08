مجموعة "التعاون" تستعرض حصيلتها بشفشاون‎

هسبريس من شفشاون

عقدت مجموعة الجماعات الترابية "التعاون"، الأربعاء بعمالة إقليم شفشاون، أشغال دورتها العادية لشهر أكتوبر، برئاسة مرزوق مخلوف، رئيس المجموعة، وبحضور محمد علمي ودان، عامل الإقليم، وأعضاء وعضوات المجموعة.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارسُ تقديم تقرير حول أشغال مجموعة الجماعات وأهم تدخلاتها وتطلعاتها المستقبلية، والمصادقة على هيكلها التنظيمي الإداري، فضلا عن المصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2021 .

وتوقّف المهندس مخلوف بهذه المناسبة على أهمية العمل التشاركي الذي تقوم به المجموعة، مبرزاً أهم أدوارها وتدخلاتها بجماعات الإقليم وفق برامج عمل محدّدة ومضبوطة في الزّمان والمكان، موضحاً أنه منذ منتصف شهر يونيو 2020 تم تفعيل 5339 ساعة من التدخّلات، وتحقيق ما مجموعه 818 يوما من العمل بـ23 جماعة قرويّة؛ "وهي طفرة مهمة مكنت معظم الجماعات بالإقليم من الاستفادة من آليات المجموعة عبر القيام بالعديد من التدخلات، ومنها فك العزلة عن المواطنين بالمداشر النّائية".

وزاد مخلوف أن المجموعة لها من الطموحات والتطلعات الكثير، "إذ يتمّ الاشتغال بالمزيد من العزم والإرادة والانسجام، في سبيل تحقيق النتائج المرجوّة لكل ساكنة الإقليم".