24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفول السوداني بالعوامرة (5.00)

  2. خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة (5.00)

  3. وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي (5.00)

  4. حملة تستهدف مئات الضيعات الفلاحية بجهة سوس (5.00)

  5. الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقق في "مقتل نعيمة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مجموعة "التعاون" تستعرض حصيلتها بشفشاون‎

مجموعة "التعاون" تستعرض حصيلتها بشفشاون‎

مجموعة "التعاون" تستعرض حصيلتها بشفشاون‎
هسبريس من شفشاون
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 11:40

عقدت مجموعة الجماعات الترابية "التعاون"، الأربعاء بعمالة إقليم شفشاون، أشغال دورتها العادية لشهر أكتوبر، برئاسة مرزوق مخلوف، رئيس المجموعة، وبحضور محمد علمي ودان، عامل الإقليم، وأعضاء وعضوات المجموعة.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارسُ تقديم تقرير حول أشغال مجموعة الجماعات وأهم تدخلاتها وتطلعاتها المستقبلية، والمصادقة على هيكلها التنظيمي الإداري، فضلا عن المصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2021 .

وتوقّف المهندس مخلوف بهذه المناسبة على أهمية العمل التشاركي الذي تقوم به المجموعة، مبرزاً أهم أدوارها وتدخلاتها بجماعات الإقليم وفق برامج عمل محدّدة ومضبوطة في الزّمان والمكان، موضحاً أنه منذ منتصف شهر يونيو 2020 تم تفعيل 5339 ساعة من التدخّلات، وتحقيق ما مجموعه 818 يوما من العمل بـ23 جماعة قرويّة؛ "وهي طفرة مهمة مكنت معظم الجماعات بالإقليم من الاستفادة من آليات المجموعة عبر القيام بالعديد من التدخلات، ومنها فك العزلة عن المواطنين بالمداشر النّائية".

وزاد مخلوف أن المجموعة لها من الطموحات والتطلعات الكثير، "إذ يتمّ الاشتغال بالمزيد من العزم والإرادة والانسجام، في سبيل تحقيق النتائج المرجوّة لكل ساكنة الإقليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.