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كُتّاب وآراء
درّاجات نارية تروّع أزقّة المدينة العتيقة بشفشاون
أضحت ظاهرة مرور الدراجات النارية بأزقة ودروب المدينة العتيقة بشفشاون، ليلا ونهاراً، تشكّل إزعاجاً مستمراً للسكان، خاصة حينما يعمد أصحابها إلى السّياقة بسرعة غير متوازنة، والقيام أحياناً بحركات بهلوانية، ممّا يشكل خطراً على المواطنين، وخاصة الأطفال.
واستنكر الجميع هذه الظاهرة، التي بدأت تتّسع بالسلوكات الطائشة لأصحابها، حيث يمرّون كذلك في مجموعات بين مختلف الأماكن بالمدينة، بما فيها الشوارع الرئيسية، مما يفرض على الجهات المسؤولة والمختصّة القيام بتدخّلات حازمة لردع هؤلاء المخالفين حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.