24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مطالبة بورود في ذكرى مقتل "سماك الحسيمة" (5.00)

  2. "حالات كورونا" الخطيرة ترتفع إلى 546 .. وشفاء 2953 مريضاً (5.00)

  3. "أوكسفام" تنادي الحكومة بعدالة ضريبية لتحقيق كرامة الفئات الهشة (5.00)

  4. يا أهل وجدة.. النجدة... النجدة (5.00)

  5. العثماني يرفض محاولة "محاصرة البيجيدي" ويساند "برلماني البِيليكِي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "غياب تخصّصات" يؤزم وضعية مستشفى شفشاون

"غياب تخصّصات" يؤزم وضعية مستشفى شفشاون

"غياب تخصّصات" يؤزم وضعية مستشفى شفشاون
هسبريس من شفشاون
السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:10

أصبح الوضع بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس يزداد تأزّماً يوماً عن آخر وأدخل الجميع في المزيد من الانتظارية وغياب بوصلة للأفق الصحّي، بعدما انتهت مهمة مجموعة من الأطبّاء الصينيين الذين غادروا المستشفى مؤخّرًا؛ من بينهم طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، بالإضافة لافتقار المشفى إلى طبيب مختص في الإنعاش والتخدير والصحة العقلية والنفسية وأمراض القلب والشّرايين والجهاز الهضمي.

وتبرز هذه المؤشّرات السلبيّة هشاشة الوضع الصحّي بمستشفى محمد الخامس وحوّلته إلى مجرّد مركز صحي كبير، في الوقت الذي كان يتطلّع الجميع إلى القيام بتحدّيات كبيرة وجوهرية وتجسيد رؤية شمولية لأهمّ التطلّعات بهذا المرفق الحيوي، يقدّم للمواطنين منتوجاً صحيّاً متكاملا من حيث التخصّصات والأطر الطيبة ووسائل العمل، إذ في ظلّ غياب الاختصاصات التي سبق ذكرها ونظراً لاستعجاليه الكثير من الحالات، يتمّ توجيهها إلى مدينتي تطوان أو طنجة، إلا أنه غالبا ما تقابل بالرفض بسبب الأسِرّة غير الكافية لاستقبالهم.

وأكّدت مصادر متطابقة أن المستشفى الإقليمي يعرف كذلك نقصاً في سيارات الإسعاف والسّائقين... الشيء الذي يؤثّر سلباً على استمرارية الخدمات الأساسية ويساهم في زيادة الاحتقان داخل المرفق الصحي الإقليمي، وبالتالي فالكلّ ينتظر تدخلات من قبل المصالح المركزية لحلّ هذه المشاكل في أقرب الآجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.