السلطات تقرر منع التجوال الليلي في مدينة وجدة

هسبريس من الرباط

قررت السلطات بمدينة وجدة تطبيق عدد من الإجراءات على إثر تضاعف عدد المصابين بوباء كورونا المستجد بين مواطني عمالة وجدة أنجاد.

وجاء في بلاغ صحافي أصدرته عمالة وجدة أنجاد، اليوم الاثنين، أنه بناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2020، تقرر اعتماد الإجراءات الاحترازية التالية ابتداء من يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020.

وتضم هذه الإجراءات إغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، مع استمرار منع البث التلفزيوني للمقابلات بالمقاهي والمطاعم، ومنع التجوال من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع انعقاد الأسواق الأسبوعية.

التدابير شملت أيضا إغلاق أسواق القرب ومنع البيع بالتجوال على الساعة الثالثة بعد الزوال، واعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة وجدة أنجاد، واعتماد 50% من الطاقة الاستيعابية للحمامات وقاعات الحلاقة، والحافلات العمومية، فضلا عن إغلاق الحدائق العمومية والقاعات الرياضية المغطاة.

ذات الإجراءات ضمت منع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، بما فيها التجمعات العائلية من أعراس وجنائز ومآتم، علاوة على حث جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كل ما كان ذلك ممكنا.

وأهابت السلطات بجميع المواطنات والمواطنين الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه، وكذا ارتداء الكمامات الوقائية واحترام مسافة التباعد القانونية وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.

ونبه البلاغ إلى أن كل إخلال بهذه المقتضيات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونيا، وتستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات، مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل منها وإليها، وكذا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة المحلية ومساعديهم.

وأشارت السلطات إلى أن هذه الإجراءات تبقى سارية المفعول إلى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية على صعيد نفوذ عمالة وجدة أنجاد.