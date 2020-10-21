24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0807:3413:1716:2118:5120:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أطباء يحتجون داخل مستشفى الحسن الثاني بأكادير‎ (5.00)

  2. موقع ويب يعرض شكل الأرض قبل 750 مليون عام (5.00)

  3. التعليم الأولي يستقبل آلاف الأطفال بالفقيه بنصالح (5.00)

  4. البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة (5.00)

  5. إضراب الشغيلة التعليمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تنصيب أعضاء "لجنة حقوق الإنسان" بجهة طنجة

تنصيب أعضاء "لجنة حقوق الإنسان" بجهة طنجة

تنصيب أعضاء "لجنة حقوق الإنسان" بجهة طنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 02:08

بحضور أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الثلاثاء بطنجة، تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، برئاسة سلمى الطود وعضوية 21 عضوا من مشارب واهتمامات فكرية مختلفة.

وأوردت بوعياش في كلمة بالمناسبة أن الأعضاء الجدد للجان الجهوية سيعطون نفسا جديد للعمل اليومي المتواصل لمختلف هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الدستورية المستقلة، لا سيما في الوقاية من انتهاك حقوق الإنسان وحمايتها ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضحت الرئيسة أن هذه المهام الثلاثة مستقلة عن بعضها، "لكنها في الوقت نفسه مترابطة، ما يعطي للمجلس مكانة دقيقة تتطلب الموضوعية والحياد لتقديم مقترحات لتدعيم مسار حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "العمل في مجال حقوق الإنسان لا أفق له، بل هو تفاعل متواصل مع القضايا الوطنية لتوسيع نطاق هذه الحقوق"، موضحة أن اللجان الجهوية ستمكن المجلس الوطني من تعزيز ديناميته من خلال عمل القرب ميدانيا مع المواطنين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية، قالت إن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعتبر آلية من آليات اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الصعيد الميداني لضمان القرب من المواطنين وقضاياهم الحقوقية، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ"آلية فريدة" على المستوى الدولي.

وأوضحت أن الجهة، بحكم موقعها الجغرافي، تمتاز بخصوصيات حقوقية، من بينها على سبيل المثال قضايا الهجرة، مذكرة بأن هذه الخصوصيات انعكست على تشكيلة اللجنة التي تضم أعضاء باختصاصات متنوعة ومتكاملة سيساهمون في عمل يروم تعزيز التراكم الحقوقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.