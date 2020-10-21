تنصيب أعضاء "لجنة حقوق الإنسان" بجهة طنجة

هسبريس من الرباط

بحضور أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الثلاثاء بطنجة، تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، برئاسة سلمى الطود وعضوية 21 عضوا من مشارب واهتمامات فكرية مختلفة.

وأوردت بوعياش في كلمة بالمناسبة أن الأعضاء الجدد للجان الجهوية سيعطون نفسا جديد للعمل اليومي المتواصل لمختلف هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الدستورية المستقلة، لا سيما في الوقاية من انتهاك حقوق الإنسان وحمايتها ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضحت الرئيسة أن هذه المهام الثلاثة مستقلة عن بعضها، "لكنها في الوقت نفسه مترابطة، ما يعطي للمجلس مكانة دقيقة تتطلب الموضوعية والحياد لتقديم مقترحات لتدعيم مسار حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "العمل في مجال حقوق الإنسان لا أفق له، بل هو تفاعل متواصل مع القضايا الوطنية لتوسيع نطاق هذه الحقوق"، موضحة أن اللجان الجهوية ستمكن المجلس الوطني من تعزيز ديناميته من خلال عمل القرب ميدانيا مع المواطنين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية، قالت إن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعتبر آلية من آليات اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الصعيد الميداني لضمان القرب من المواطنين وقضاياهم الحقوقية، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ"آلية فريدة" على المستوى الدولي.

وأوضحت أن الجهة، بحكم موقعها الجغرافي، تمتاز بخصوصيات حقوقية، من بينها على سبيل المثال قضايا الهجرة، مذكرة بأن هذه الخصوصيات انعكست على تشكيلة اللجنة التي تضم أعضاء باختصاصات متنوعة ومتكاملة سيساهمون في عمل يروم تعزيز التراكم الحقوقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.