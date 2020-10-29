24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر‬ (5.00)

  2. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  3. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  4. مغردون إماراتيون يشيدون بافتتاح القنصلية بالعيون (5.00)

  5. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مستشفى إقليم شفشاون يفتقر إلى أطباء للإنعاش

مستشفى إقليم شفشاون يفتقر إلى أطباء للإنعاش

مستشفى إقليم شفشاون يفتقر إلى أطباء للإنعاش
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 09:29

ما زال مشكل عدم توفّر المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون على تخصّصات أساسية كأمراض النساء والتوليد والأمراض العقلية والنفسية والقلب والشرايين والجهاز الهضمي... يطرح نفسه بحدّة وبإلحاحية كبيرة وجد مستعجلة؛ ما جعل كل المجتمع الشفشاوني يستنكر هذا الخلل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة جراء فاجعة فقدان أرواح بريئة في الآونة الأخيرة، نظراً لعدم توفّر أطبّاء للتخدير والإنعاش، وهو ما ترك أضراراً نفسية جسيمة في نفوس أسرهم والساكنة.

وقد أضحى هذا المعطى السلبي والخطير يطرح علامات استفهام عديدة حول غياب البنيات الأساسية بالمستشفى سالف الذكر وضرورة العمل على توفير شروط ومستلزمات التنمية الصحيّة به، خاصة في الظروف الحرجة لفيروس "كورونا" المستجد وتسجيل العديد من الحالات المصابة بالمدينة وتوافد حالات أخرى حرجة على المستشفى، على الرغم من قيام الأطقم الطبية والتمريضية المتواجدة في الصفوف الأمامية (بما توفّر لهم من إمكانيات) بمجهوداتهم في تقديم التّطبيب والعلاج.

ووضع غياب أطباء للإنعاش بمستشفى محمد الخامس الكلّ أمام امتحان كبير، وهو ما يحتّم على جميع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزير الصحة، التدخل لتدارك هذا الأمر الذي أسال الكثير من المداد في غياب أيّ مبادرة ملموسة تتجاوز لغة الصّمت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، علما أن مستشفى محمد الخامس بشفشاون يعدّ وجهة أساسية لمعظم ساكنة الإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 09:57
بدل لوم اطر الصحة لمحاربة الوباء، عليكم لوم بعض المواطنين الدين لا يحترمون ولا يخافون هدا الوباء بتصرفاتهم وعقليتهم، فلا ينتبهوب حتى يجدون انفسهم بالمستشفى وهم يتالمون من شدة الم كوفيد، حال المستشفيات مند سنين ولا يمكن التكلم عليها في هده الاوقات العسيرة التي يمر منها جل أطر الصحة بالعالم فمابالك المغرب ومع دلك تحية صادقة وكبيرة لاطر الصحة المغربية وعيد مبارك سعيد لاجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - شاوني الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:01
الشاون عصفت بها رياح الإنتظار
المدينة تحتضر ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - طاهري الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:15
مستشفى محمد الخامس يعرف خصاصا فادحا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. اللهم إنا هذا لمنكر .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - شمس الضحى الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:17
الذين يدبرون المدينة لم يعد يهمهم سوى الكراسي الوثيرة. قبح الله الفقر وغياب المبادرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - ولد الحومة الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:21
الشاون أصبحت مهزلة لاخدمة لامشاريع لاصحة والشباب توجه للانتحار . لكم الله يا أهل الشاون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - شمهروش الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:27
لقد اقتربت الإنتخابات وسنجد الفاشلين في الشاون يدقون علينا من جديد ويتوسلون !!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - سفيان الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:33
المدينة تعيش أسوأ أيامها في جميع الأصعدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - فيصل الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:33
قطاع الصحة فالمغرب فيه الكثير من الشبهات وغير نزيه ، لهلا يوصل شي واحد عندكم ، الله يشافي ويعافي الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - عياشي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:42
قريبا نسمع بأن الشاون تحولت إلى مدينة أشباح. الله ياخذ الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - Réaliste الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:47
ما يجب على الناس فهمه، هو أن رغم توفير مناصب مالية، فاغلبية الأطباء المختصون مغدش يخدم ف شفشاون، ولو تم رفع أجرته لتلاتة ملايين شهرياً، و ولو تم بناء مستشفى جديد، ببساطة لأن القطاع الخاص في الرباط أو البيضاء يدفع أكتر وأكتر. فأين الخلل؟ هل في الأطباء أو الشعبويون الذين ينادون عن جهل مقيت ب المجانية يرفضون خوصصة القطاع لتكوين أطباء أكتر وأكتر، فمن الواضح أن جامعات الطب العمومية وصلت حدود طاقتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - شمالي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:48
الذين لايقدرون على حل مشاكل الجوهرة الزرقاء عليهم أن يضعوا المفاتيح وينصرفوا غير مأسوف عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.