مشروع يراهن على إنعاش السياحة في شفشاون

هسبريس من الرباط

أطلقت "جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي" (RBC) مشروع "دار المبادرات الاقتصادية والإدماج المهني"، بهدف تنمية الأنشطة السياحية في شفشاون، خصوصا بالعالم القروي، من خلال دعم قدرات الموارد البشرية الناجعة وتأهيلها من أجل تنمية المناطق الجبلية والقروية.

ويحظى هذا المشروع، وفق عبد الله الجوط، فاعل جمعوي، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمجلس الإقليمي لشفشاون، وبشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وبإشراف من عمالة إقليم شفشاون، ويهدف أساسا إلى تكوين مرافقين في مجال السياحة الجبلية ومصاحبة حاملي المشاريع لخلق دور الإيواء، مع تشجيع المرأة القروية، على مدى 10 أشهر.

وقال الجوط في تصريح لهسبريس إن "المشروع يستهدف مجموعة من المهنيين في مجال السياحة الجبلية، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، وبعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم شفشاون كجماعتي بوهاشم وباب برد الترابيتين".

وأضاف أن "أغلب المستفيدين، البالغ عددهم 22 مشاركا، ينتمون إلى الفئة التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية والإقصاء، بينهم 4 نساء، وعبروا عن رغبتهم في الانخراط والتكوين أو إعادة التأهيل من أجل إنجاز مشروع وأخذ زمام المبادرة لتحسين أوضاعهم المهنية والنهوض بالقطاع الحيوي".