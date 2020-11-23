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كُتّاب وآراء
شفشاون تخلو من الصحف المغربية والأجنبية
لا تزال الجرائد الوطنية والعربية والدولية، فضلا عن المجلات وغيرها، لا تصل إلى مدينة شفشاون منذ عدة شهور.
ويتساءل العديد من المواطنين عن هذا الوضع الغريب، الذي استثنى شفشاون وحدها، خاصة أن الجرائد تصل إلى كل مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقال كثيرون إنهم ينتظرون تدخلات فورية للإفراج عن الصحف والمجلات حتى تصل إلى يد القارئ بمدينة الجوهرة الزرقاء.