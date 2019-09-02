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الرئيسية | بيئة وعلوم | تحذير إسباني من "تونة سامّة" مهربة إلى المغرب

تحذير إسباني من "تونة سامّة" مهربة إلى المغرب

تحذير إسباني من "تونة سامّة" مهربة إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 01 شتنبر 2019 - 23:35

حذّرت سلسلة أسواق ممتازة إسبانية من استعمال علبة "تونة" تسبب تأثيرات على الصحة، نتيجة تضمنها مواد سامة.

وأعلنت سلسلة أسواق "ديا" الإسبانية، في بلاغ لها، أن المنتوج الغذائي سالف الذكر، الذي يتضمن تاريخ صلاحية يمتد إلى 2022، تعرّض للتلوث بمادة "توكسين البوتولينيوم" السامة.

وقامت المجموعة التي تدبر سلسلة الأسواق المذكورة بسحب علب التونة من حجم 900 غرام من الفضاءات التجارية، داعية الزبناء إلى إرجاع المنتوج إلى متاجرها من أجل إتلافه وتعويضهم.

وقد استنفر البلاغ الصادر عن المجموعة الإسبانية المواطنين بالمدن المحاذية لسبتة ومليلية، والذين يقبلون على مثل تلك المنتوجات ويستعملونها في الوجبات الغذائية التي يستهلكونها.

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