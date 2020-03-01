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الرئيسية | بيئة وعلوم | المغرب يؤجل التظاهرات الرياضية والثقافية بسبب فيروس "كورونا"

المغرب يؤجل التظاهرات الرياضية والثقافية بسبب فيروس "كورونا"

المغرب يؤجل التظاهرات الرياضية والثقافية بسبب فيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 01 مارس 2020 - 19:26

أعلنت اللجنة الوطنية للقيادة، التي تم إحداثها منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الأحد، أنها تواصل تتبع الوضع الوبائي على المستوى الدولي وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية.

وجاء في بلاغ للجنة "أنه مع التذكير بأنه لم يتم رصد أية حالة إصابة بالمرض ببلدنا، تؤكد اللجنة مواصلتها تتبع الوضع الوبائي على المستوى الدولي، وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية".

وأضاف البلاغ أن هذه التدابير تتعلق أساسا بـ"تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة ببلادنا، وإلغاء التجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء".

وهكذا، تدعو الحكومة، من الآن فصاعدا، جميع المسافرين العائدين من هذه البلدان لتجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، ومراقبة درجة حرارتهم بشكل يومي طوال 14 يوما، واللجوء إلى إحدى الوحدات الصحية فور ظهور أدنى عرض للمرض.

وسجل المصدر أنه فضلا عن إجراءات الوقاية التي قد يتم اعتمادها، فإن "المساهمة القوية" للمواطنات والمواطنين مطلوبة، عبر احترام المعايير العامة للسلامة الصحية التي تحث عليها وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر على الخصوص بالمداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو استعمال المطهر عند الاقتضاء، وتغطية الفم والأنف بمنديل للاستعمال الواحد أو ثني الكوع عند السعال أو العطس، وتجنب لمس الأنف أو الفم باليدين قبل غسلهما، وتجنب الاتصال المباشر بأشخاص مصابين بالتهابات تنفسية.

ومن بين هذه الإجراءات أيضا التهوية الجيدة للأماكن الجماعية (البيوت وفضاءات العمل والمدارس والمساجد) وتأجيل الرحلات غير الضرورية للمناطق التي ينتشر فيها فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن اللجوء إلى أقرب وحدة صحية في حال ظهور حمى مصحوبة بأعراض تنفسية وإطلاع الطبيب على الظروف المحتملة للتعرض للإصابة.

ومنذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة الناجمة عن (كوفيد-19)، تم إحداث لجنة وطنية للقيادة ولجان على مستوى الأقاليم والعمالات تضم مختلف الإدارات والمصالح المعنية، بهدف ضمان تنسيق إجراءات الوقاية من خطر تفشي الفيروس الجديد على التراب الوطني.

وتتمثل التدابير الرئيسية المتخذة، إلى حد الآن، في تعزيز النظام الوطني للمراقبة الوبائية وأنظمة التشخيص الفيروسي، وتحديد وإعداد وتوفير المواد اللازمة للتأكيد الفيروسي من قبل المختبرات الوطنية المرجعية، وتعزيز قدرات الاستقبال بالوحدات الاستشفائية وتعيين مستشفى مرجعي في كل جهة من جهات المملكة من أجل التكفل بالحالات المرضية المحتملة، وكذا إرساء الرقابة الصحية في الموانئ والمطارات الدولية وعلى مستوى نقط الدخول البرية، بهدف الكشف المبكر عن أي حالات واردة محتملة ومنع تفشي الفيروس، إذا اقتضى الأمر.

من جهة أخرى، تم إحداث فضاء مخصص للمرض على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة الصحة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتخصيص رقم هاتفي اقتصادي "آلو اليقظة - 0801004747" لمزيد من المعلومات حول فيروس "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - وسيم الأحد 01 مارس 2020 - 19:32
الوضع اصبح خطير ومقلق اهم خطوة هو منع الطيران للدول الموبوءة ايطاليا الصين كوريا الجنوبية ومراقبة الصارمة للمسافرين من فرنسا والمانيا .. ولا ستحل الكارتة الكبري في البلاد ولن تقف علي مواطن البسيط بل حتي الطبقة الغنية
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32
2 - سكريتي 12 ساعة اطوهول الأحد 01 مارس 2020 - 19:33
نسأل الله تعالى ان ينجينا من هذا الوباء القاتل وان يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل مرض ويشفي جميع مرضى المسلمين
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52
3 - Someone الأحد 01 مارس 2020 - 19:34
القضية بدات كاتحماض، الله يسترنا وصافي...
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36
4 - ويسخديجة الأحد 01 مارس 2020 - 19:39
اللهم قنا شر و أخطر الأسقام اللهم امين يارب العالمين.نتمنى من الجميع التعبئة و النصح لبعضنا لتجنب هذا الوباء و الله يحفظنا و يحفظكم،و عليكم بالشيح تبخروا به الدار فإنه مطهر الله يستر
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32
5 - محمد الطانطاني الأحد 01 مارس 2020 - 19:39
اللهم احفظ بلدنا المغرب و جميع المسلمين.
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29
6 - مغربي الأحد 01 مارس 2020 - 19:42
دبا نشوفو هاد الاجراء واش غادي ينطبق على مهزلة موازين أو لا
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34
7 - الواقعي الأحد 01 مارس 2020 - 19:45
اعتقد ان انتشار الفيروس لجميع الدول أصبح مسألة وقت فقط.
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3
8 - الحسين الأحد 01 مارس 2020 - 19:46
كان من المفروض أن يضعوا الرقم القصير مثلا 111.
بدلا من 12 رقما.
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5
9 - حسن الأحد 01 مارس 2020 - 19:48
قرار جيد لكن يجب ان يصاحبه التحلي بالمسؤولية اللازمة و التعقل من اجل الغاء كل التجمعات التي قد تشكل مناسبة لزيادة انتشار المرض لانه قد لا يتم الكشف عن حالة مرضية خاصة ان الاعراض قد لا تظهر الا بعد 20 يوم لذلك يجب تقييد اضرابات العمال و المعلمين و الحقوقيين و كل التجمعات التي تستقطب الالاف لان ذلك يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة و كل الدول تتجه للتقليص من التجمعات البشرية الكبيرة
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1
10 - ابو مهدي الأحد 01 مارس 2020 - 19:48
إلى غاية اليوم لازالت أفواج السياح الصينيين تتوافد على بلادنا رغم التخوفات المتعلقة بإمكانية نقلهم العدوى . هل الأمر يتعلق بضغط لوبي السياحة على الحكومة ؟ ام هناك تدابير احترازية تتخذها الدولة بالسماح لدخول الصينيين الى المغرب...
ناذل بإحدى مقاهي إفران قال لي والله يا اخي إننا نشتغل لخدمة زبناء المقهى الصينيينفي ظل هلع وخوف من الوباء..ولكن ليس لنا خيار في ظل أزمة البطالة " طرف الخبز كيطيح ف العافية"
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-1
11 - السلامة الأحد 01 مارس 2020 - 19:49
أمام سرعة انتشار هذا الوباء في جميع أنحاء العالم وأمام عجز الإنسان في إيجاد حلول جدية ذات مصداقية لهذا المرض الفتاك، فما علينا إلا أن نتحصن جميعا بدعاء رسولنا ونبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع نية الاستجابة بقول ” اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام“ و الله الشافي و لا شفاء إلا شفاؤه.
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12 - Omar الأحد 01 مارس 2020 - 19:56
الأمر أصبح خطيرا جدا كورونا توجد في العراق إيران إيطاليا لبنان مصر الجزائر فرنسا أسبانيا الدول الإسكندينافية الولايات المتحدة الصين كوريا ووو يجب تشديد الإجرأت في المطارات و الحدود البرية و البحرية. يجب على المستوصفات و المستشفيات نشر الواقيات و توعية المواطنين لا تلمس ا وجوهكم قبل الغسل بالصابون و المعقمات.
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0
13 - ابو ياسر الأحد 01 مارس 2020 - 19:56
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة
لتجنب انتشار هذا الوباء الخطير
وذلك باتباع جميع التعليمات الوقاءية
حفاظا على عدم انتشاره وسط مملكتنا . وايضا يجب توعية من لا علم له بخطر هذا الوباء وذلك بتقديم النصاءح المتوفرة والبسيطة .
حفظنا الله وحفظكم جميعا.
ان الله خير الحافظين...
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14 - الإسلام استسلام لأحكام الله الأحد 01 مارس 2020 - 19:58
متى سيتم تعليق او الغاء المهرجانات خوفا من الله
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15 - citoyen الأحد 01 مارس 2020 - 20:00
En France ,on demande aux gens qui ont des signes de grippe,fièvre toux fatigue et courbatures de NE PAS se rendre à l'hôpital MAIS de téléphoner au SAMU qui est équipé pour diriger le malade dans une unité spécialisé pour être examiné par du personnel médical équipé spécialement contre le coronavirus, ET NE PAS SE RENDRE SURTOUT à l'hôpital où il peut contaminer tous les autres malades dans la salle d'attente . Je suis étonné que cette commission conseille aux malades suspect de se diriger vers l'hôpital le plus proche!a
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2
16 - bakilly الأحد 01 مارس 2020 - 20:00
هو اريد ان اشير الى بعض الارشادات هو في حالة هكدا من الامراض المعدية يطلب من اي واحد يحس انه مصاب او هناك شك في اصابته عدم الدهاب الى المستشفى او الى المصحة بل ان يكون هناك فريق من المختصين للتدخل هم من يدهب عند المريض ليس المريض من يأتي عندهم ادا افترظنا انه مصاب وتنقل عبر حافلة النقل العمومي او القطار او سيارة الاجرة اكيد انه سيؤدي الكتير من الناس ومن باب الاحتياط يجب ان نستغني على عادة تبادل السلام بالوجه او باليد
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17 - Amasin الأحد 01 مارس 2020 - 20:02
كل من يدخل من الخارج يجب ان يحجز 14 يوما. فالكل سيهجر الى الاماكن الساخنة.
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18 - Meryem الأحد 01 مارس 2020 - 20:02
كل هذا لا يبشر بالخير.اللهم قنا شر هذا الوباء.
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19 - الله يرحمنا الأحد 01 مارس 2020 - 20:04
مع اقتراب رمضان و كذا العطلة .. فان توافد جاليتنا باوربا .. خاصة من ايطاليا و فرنسا و المانيا و اسبانيا .. سيكون منسوب انتشار هذا الفايروس مرتفعا و متوقعا .. نسأل الله ان يرحمنا و ينجينا .. لان القطاع الصحي عندنا ضعيف .
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20 - عماد صغير الأحد 01 مارس 2020 - 20:05
الى المعلق رقم 5 لماذا يحفظ الله فقط بلدنا والمسلمين !؟؟؟! لماذا لا يحفظ البشرية جمعاء ؟؟
هذا الدعوات تجاوزها الزمن ولولا علماء غير المسلمين لما عاشت البشرية في الحماية من الأوبئة!
عفاكم طوروا الأسلوب من اجل الرقي الى مصاف الانسانية
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2
21 - مواطن2 الأحد 01 مارس 2020 - 20:08
من احسن القرارات التي نسمعها....تاجيل التظاهرات الرياضية كله ربح للبلاد. ومن المعلوم ان تلك التظاهرات تلتهم الملايين ............بدون اية فائدة.
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0
22 - مشكلة الأحد 01 مارس 2020 - 20:09
الجزائر تسجل الحالة الثانية المانيا اول امس 27 اليوم 117
الغول يقترب ،،،،،
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