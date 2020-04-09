المغرب يدعم أبحاثا علمية عن كورونا بمليار سنتيم

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق برنامج لدعم البحث العلمي والتكنولوجي المُتعلق بفيروس كورونا المستجد بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، أي ما يُعادل مليار سنتيم.

وذكر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التابع للوزارة، في إعلان حول البرنامج، أن الهدف هو تعبئة فرق البحث المغربية من أجل إنجاز مشاريع البحث العلمي في المجالات المتعلقة بهذا الوَباء في أقرب الآجال المُمكنة، وسيتم تدبير البرنامج من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

ويروم البرنامج من وراء تمويل مشاريع البحث في المجالات ذات الصلة بـ"كوفيد-19" العمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة، وفق نتائج الدراسات والأبحاث التي ستنجز، على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمة الوبائي.

وترتكز الأهداف على تقديم عناصر الإجابة عن تساؤلات عديدة؛ من بينها: كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا "كوفيد 19" والإحاطة بمختلف أبعاده في المغرب؟ وما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين البلاد من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟، إضافة إلى الدروس المستفادة من هذا الوباء والتدابير الوقائية المتعين اتخاذها مستقبلاً.

ويجب إنجاز مشاريع الموضوع الأول في غضون سنة واحدة، أما مشاريع الموضوعين الثاني والثالث فهي محددة في ستة أشهر لكل واحدة.

وأوضحت الوزارة أن برنامج الدعم يهدف إلى إنتاج معارف علمية أصيلة وفق مقاربات متعددة التخصصات قادرة على دراسة جميع مستويات هذا الوباء، والإلمام بمختلف جوانبه على المستويات العلمية والطبية والتكنولوجية، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية.

ومن المنتظر أن تشكل أقطاب جهوية تضم المؤسسات الجامعية في كل جهة أو أكثر على أن يقترح كل قطب المواضيع البحثية التي يتوفر فيها على الموارد البشرية القادرة على تحقيق النتائج المتوقعة وبالسرعة اللازمة، ويتعين تقديم جميع المشاريع في شكل دعامة رقمية تحتوي مطبوعاً نموذجياً للمشروع يتضمن جميع المعلومات المطلوبة وخمسة إصدارات علمية للباحثين المشاركين في المشروع.

ويجب أن تُرسَل الملفات الكاملة إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني قبل تاريخ 30 أبريل الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال على البريد الإلكتروني: [email protected]، على أن يتم تقييم المشروع بناءً على القيمة الابتكارية له وأهميته والجودة العلمية، ووضوح خطة التنفيذ ومدى قابلية إنجاز المشروع.

كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار في التقييم الانعكاسات العلمية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للنتائج المتوقعة من المشروع من مخرجات وبراءات اختراع وإنتاج علمي مفهرس، إضافة إلى معيار الإنتاج العلمي السابقة لفريق المشروع.